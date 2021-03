Asseverazione tardiva per interventi riduzione rischio sismico? Niente Superbonus

Su questo punto si è espressa l’agenzia delle Entrate che ha specificato nella Risposta n.127 del 24 febbraio 2021 quando è possibile fruire dell’agevolazione Superbonus 110% in caso di parziale demolizione e ricostruzione senza variazioni di volume dal quale deriva il passaggio a due classi di rischio inferiori.

Nel dettaglio, Entrate si è soffermata sulla questione che interessa le tempistiche di presentazione dell’asseverazione e in che modo queste possano incidere sul godimento o meno dell’agevolazione.

Vediamo nello specifico cosa è emerso dalla risposta fornita dall’Agenzia.

Asseverazione e progetto devono essere allegati alla SCIA

Avevamo precisato in questo articolo quali e quante asseverazioni sono necessarie in caso di Sismabonus e super Sismabonus con indicazioni sulle tempistiche relative precisando che l’asseverazione e il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico, secondo il DM 58/2017 devono essere allegati alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire, al momento della presentazione allo sportello unico competente di cui all’articolo 5 del TU Edilizia 2001, per i successivi adempimenti, tempestivamente e comunque prima dell’inizio dei lavori.

Il contribuente che pone il quesito dichiara di aver presentato la SCIA il 26 settembre 2019 mentre l’asseverazione (art.3, comma 3, del decreto ministeriale n. 58 del 2017 Sismabonus, con il quale sono state stabilite le linee guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni e le modalità per l’attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi effettuati) è stata trasmessa il 23 giugno 2020, prima dell’inizio dei lavori, ad integrazione della predetta SCIA.

Pertanto trattandosi di asseverazione tardiva, ed essendo considerata non conforme, questa non dà diritto all’agevolazione così come già specificato nella circolare n.19/E dell’8 luglio 2020 dove veniva anche sottolineato che il direttore dei lavori e il collaudatore statico, se nominato per legge, dopo l’ultimazione dei lavori e del collaudo, devono attestare la conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato.

Demolizione con ricostruzione

Nella risposta dell’Entrate quindi in riferimento alla fruizione del Superbonus 110% in caso di intervento di parziale demolizione e ricostruzione senza variazioni di volume con passaggio a due classi di rischio sismico inferiori viene sottolineato che in assenza di asseverazione delle classi di rischio, non è possibile godere dell’agevolazione.

Ciò vale in riferimento ai titoli abilitativi richiesti a partire dalla data di entrata in vigore del decreto modificativo, ovvero dal 16 gennaio 2020.

Pertanto in caso di interventi di riduzione del rischio sismico con asseverazione tardiva, si può (a patto che sussistano tutte le condizioni previste dalla normativa vigente) fruire della detrazione del 50% delle spese sostenute nel limite massimo di spesa di 96.000 euro da utilizzare in 10 quote annuali di pari importo (art. 16-bis, comma 1, lettera i) TUIR), ma non è possibile accedere nè al sismabonus nè al superbonus.

A proposito di demolizione e ricostruzione ma con ampliamento, per il consolidamento il 110% è riconosciuto anche sulla parte ampliata (Super Sismabonus). In assenza di una modifica della normativa, resta invece sempre escluso il Superbonus energetico (Super Ecobonus). Ne abbiamo parlato meglio in questo articolo.

