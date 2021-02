Prorogato al 31 marzo 2021 il termine per comunicare sconto o cessione credito Superbonus

A comunicare la proroga al 31 marzo 2021 per le comunicazioni delle opzioni sconto in fattura o cessione del credito è l’Agenzia delle Entrate, e lo fa attraverso il provvedimento prot. n. 2021/51374 del 22 febbraio 2021.

La proroga è valida per le spese sostenute nel 2020 e le comunicazioni potranno essere inviate fino al 31 marzo 2021, anziché fino al 16 marzo 2021 così come stabilito inizialmente al punto 4.1 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 283847 dell’8 agosto 2020 in attuazione dell’articolo 121, comma 7, del Decreto Rilancio, nonché dell’articolo 119, comma 12, del medesimo Decreto.

La richiesta degli operatori ascoltata

Va ricordato che la procedura telematica per inviare la comunicazione è stata resa disponibile a partire dal 15 ottobre 2020, pertanto la finestra temporale utile entro la quale effettuare la comunicazione delle opzioni sconto in fattura o cessione del credito per le spese sostenute nell’anno 2020 andava dal 15 ottobre 2020 al 16 marzo 2021.

>> Non perderti nessun articolo! Ricevi le nostre news

Un periodo ritenuto stretto dagli operatori, dai consulenti e dalle relative associazioni di categoria che hanno richiesto la proroga del termine del 16 marzo 2021, in modo da avere tempo sufficiente per predisporre e trasmettere tutte le comunicazioni relative alle spese sostenute nel 2020, che non è stato possibile inviare progressivamente e dunque nel frattempo si sono accumulate.

>>> Superbonus 110%, servono 7 documenti per la cessione credito dalla banca

Alla luce di ciò, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento prot. n. 2021/51374 del 22 febbraio, attraverso il quale dispone che le comunicazioni possano essere inviate fino al 31 marzo 2021.

Proroga al 31 marzo 2021 sconto o cessione: le due opzioni

Nel testo del provvedimento viene ripercorso quanto previsto dal Decreto Rilancio secondo il quale ai fini del superbonus e di altre detrazioni spettanti per diversi interventi edilizi, il beneficiario può optare, anziché utilizzare direttamente la detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori che hanno realizzato gli interventi o, in alternativa, per la cessione a terzi del credito corrispondente alla detrazione spettante, comprese banche e altri intermediari finanziari.

>> Cessione del credito o sconto in fattura anche per lavori iniziati nel 2019

Le istruzioni per optare su sconto o cessione del credito le abbiamo dettagliate in questo articolo. Ricordiamo che è possibile scegliere, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente per:

un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari; la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Ti consigliamo

La cessione dei crediti Antonella Donati, 2020, Maggioli Editore 2020, Nell'ebook tutte le novità e le indicazioni per la compilazione del modello di comunicazione della cessione del credito. Superbonus 110%, Ecobonus, Sismabonus, Bonus facciate e Ristrutturazioni. Al via dal 15 ottobre la piattaforma per la cessione dei crediti per il Superbonus e tutti...



Riqualificazione energetica in Condominio: la cessione del credito d'imposta 65% L. De Simone, 2016, Maggioli Editore 2016, LA Guida in formato ebook descrive con chiarezza le regole per la cessione del credito d'imposta per lavori di riqualificazione energetica (c.d. Ecobonus 65%) in condominio. La Legge di Stabilità 2016 ha infatti previsto la possibilità di barattare il credito fiscale con le rate...



Foto: iStock.com/Daniil Dubov