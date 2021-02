Entrate ha aggiornato i modelli precompilati in cui compaiono le specifiche tecniche relative alla comunicazione dei dati sulle spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica.

La novità riguardano i modelli per le dichiarazioni di interventi sulle parti comuni di edifici residenziali da parte degli amministratori di condominio e il tracciato telematico sulla comunicazione dei dati relativi ai contratti e premi assicurativi.

Modulo comunicazione Superbonus 2021, nuovo pdf di Entrate

Già con il provvedimento del 12 ottobre 2020, l’Agenzia delle Entrate aveva modificato il modello per la comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica, (approvato con provvedimento 8 agosto 2020).

Superbonus, comunicazione recupero edilizio su parti comuni

Il Provvedimento 49885 del 19 febbraio 2021 è quello relativo alla comunicazione del recupero edilizio su parti comuni e adegua il flusso dei dati alle novità normative in materia di interventi agevolati sugli immobili, tra cui il Superbonus (articoli 119 e 121 del Decreto Rilancio DL 34/2020).

Nel modello è stata rimossa la sezione per l’opzione per la cessione del credito e per lo sconto in fattura (>> qual è la differenza tra i due?): questo perché la scelta viene comunicata all’Agenzia con l’apposito modello (scaricabile poco sopra). Sono stati aggiunti, invece, appositi campi per distinguere le diverse tipologie di interventi agevolati.

>>> Provvedimento 49885 pdf

>>> Specifiche tecniche pdf

Superbonus, comunicazione di contratti e premi assicurativi

Altra novità riguarda è quella emanata con il provvedimento 49882 del 19 febbraio 2021 sulla comunicazione di contratti e premi assicurativi. In questo caso sono state ritoccate le specifiche tecniche allineandosi a quanto previsto in tema di Sismabonus dallo stesso Decreto Rilancio.

Sono stati inseriti:

– il campo Polizza assicurativa rischio eventi calamitosi con cessione credito per acquisire l’informazione relativa alla detrazione fiscale da applicare per le polizze sulle calamità, poiché per gli interventi rientranti nel Sismabonus, in caso di cessione del credito a un’impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione del relativo premio spetta nella misura del 90%

– il campo Polizza assicurativa con contratto modulare, per individuare e gestire i nuovi contratti di assicurazione a “moduli”, che consentono al contraente di attivare o di disattivare specifiche garanzie danni e vita in maniera flessibile anche successivamente alla stipula del contratto.

>>> Provvedimento 49882 pdf

>>> Specifiche tecniche pdf

