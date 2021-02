Calcolo parcella Superbonus. Le novità sulle linee guida RPT

Per il calcolo parcella Superbonus, RPT aveva diffuso il 22 dicembre 2020 un documento nato per fornire indicazioni operative in relazione alle specifiche prestazioni professionali legate al Superbonus. Si tratta di specifiche linee guida che sono frutto di un gruppo di lavoro coordinato dall’Ing. Michele Lapenna, consigliere e tesoriere del Consiglio nazionale degli Ingegneri (CNI).

Per la determinazione del corrispettivo dovuto al professionista, si fa riferimento a quanto contenuto nel Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 agosto 2020, previsto dalla Legge 17 luglio 2020 n. 77, “Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici”.

Le linee guida RPT per il calcolo parcella Superbonus, rispetto alla prima versione, hanno subito un aggiornamento che riguarda nello specifico il responsabile dei lavori. Difatti nella nuova versione viene spiegato come calcolare il corrispettivo del responsabile dei lavori, ovvero il professionista che rappresenta il committente e ne assume le responsabilità (figura che è rappresentata dal RUP negli appalti pubblici).

Perché nella prima versione il DL è stato escluso?

Nella prima versione delle linee guida calcolo parcella Superbonus, il responsabile dei lavori non è stato considerato perché si riteneva che le sue prestazioni non fossero obbligatorie e, come tali, non potessero accedere alla detrazione. A spiegarlo è l’ing. Michele Lapenna.

L’aggiornamento del documento RPT segue il chiarimento arrivato dall’Agenzia delle Entrate che ha affermato che le spese sostenute per pagare il responsabile dei lavori sono detraibili.

RPT nelle linee guida, specifica che nel Decreto parametri (DM 17 giugno 2016) non essendoci un riferimento alle prestazioni del responsabile dei lavori, è stato preso come riferimento la tabella B2 del DM 4 aprile 2011 e, confrontando i valori delle aliquote prestazionali relative al Coordinamento della Sicurezza con quelle relative al Responsabile dei lavori, è stato determinato il metodo per il calcolo del corrispettivo. Questo aspetto viene precisato al punto 4 “determinazione del corrispettivo per responsabile dei lavori per eco e sisma bonus”.

Cosa contiene il documento aggiornato (scaricabile a fondo articolo)? Vediamo nel dettaglio.

Linee guida Calcolo parcella Superbonus: il contenuto

Nella prima parte le Linee Guida viene trattata in generale la determinazione del corrispettivo per le attività legate al Superbonus.

Poi si passa nel dettaglio alla determinazione corrispettivo per Ecobonus (Ape Convenzionale Iniziale; Progettazione e Direzione dei lavori; Ape Convenzionale Finale; Asseverazione) e Sismabonus (Verifica di vulnerabilità sismica; Progettazione e Direzione dei lavori; Collaudo statico; Asseverazione).

Nella parte finale, il documento spiega come si determina il corrispettivo per lo Studio di prefattibilità per Ecobonus e Sismabonus. Le linee guida contengono anche una serie di esempi di calcolo e schemi di preventivo e contratto tipo.

La nuova parte dedicata al responsabile dei lavori è al punto 4.

Nelle Linee Guida Superbonus Determinazione Corrispettivo, è possibile trovare chiarimenti su:

Determinazione del Corrispettivo Determinazione del Corrispettivo per Ecobonus Determinazione del Corrispettivo per Ecobonus – Ape Convenzionale Iniziale

Determinazione del Corrispettivo per Ecobonus – Progettazione e Direzione dei lavori

Determinazione del Corrispettivo per Ecobonus – Ape Convenzionale Finale

Determinazione del Corrispettivo per Ecobonus – Asseverazioni Determinazione del Corrispettivo per Sismabonus Determinazione del Corrispettivo per Sismabonus – Verifica di vulnerabilità sismica

Determinazione del Corrispettivo per Sismabonus – Progettazione e Direzione dei lavori

Determinazione del Corrispettivo per Ecobonus – Collaudo statico

Determinazione del Corrispettivo per Sismabonus– Asseverazioni Determinazione del Corrispettivo per Responsabile dei Lavori per Eco e Sisma bonus Determinazione del Corrispettivo Studio di Prefattibilità Studio di prefattibilità Ecobonus

Studio di prefattibilità Sismabonus

Allegato A – Decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016

Allegato B – Prezzi Tipologie Edilizie DEI 2019

Allegato C – Esempi Determinazione Corrispettivi C.1 – Edificio condominiale C.2 – Edificio unifamiliare

Allegato D – Esempi determinazione Corrispettivo studio di prefattibilità D.1 – Esempi Determinazione Corrispettivo Studio di Prefattibilità Edificio condominiale D.2 – Esempi Determinazione Corrispettivo Studio di Prefattibilità Edificio unifamiliare

Allegato E – Schemi Preventivi/Contratti tipo E.1 – Preventivo/Contratto tipo per lo Studio di Prefattibilità E.2 – Preventivo tipo per Ecosismabonus E.3 – Contratto tipo Ecosismabonus



Calcola il Superbonus 110 con il software cloud

Superbonus 110% - software in cloud Alessandro Pegoraro Sistemassociati, 2021, 2021, Abbiamo sviluppato Il software cloud Superbonus 110% per agevolare professionisti e cittadini nella simulazione del calcolo delle detrazioni spettanti per le diverse tipologie di interventi agevolabili al 110%. Il software cloud Superbonus 110% consente di:- Individuare gli interventi...



Superbonus 110 pacchetto aggiuntivo

Include 5 licenze chè è possibile aggiungere esclusivamente a un pacchetto base

Superbonus 110% - software in cloud Alessandro Pegoraro Sistemassociati, 2021, Maggioli Editore 2021, Abbiamo sviluppato Il software cloud Superbonus 110% per agevolare professionisti e cittadini nella simulazione del calcolo delle detrazioni spettanti per le diverse tipologie di interventi agevolabili al 110%. Il software cloud Superbonus 110% consente di:- Individuare gli interventi...



Foto: iStock.com