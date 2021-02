Soliscape, il sistema che illumina gli spazi operativi con l’analisi dei dati

L’illuminazione che si unisce all’acustica e all’IOT e si adatta funzionalmente al comportamento delle persone ed alle condizioni ambientali in cui queste operano. È questo Soliscape, un sistema scalabile e componibile nato dalla collaborazione tra UNStudio e Delta Light.

Costruito idealmente intorno al concetto di luoghi human centric, dal prossimo 20 febbraio Soliscape sarà in presentazione presso il Delta Light Studio, lo showroom milanese della multinazionale belga leader nel settore dell’illuminotecnica sito in via Bugatti,15.

“Il modo in cui lavoriamo, viviamo e spendiamo il nostro tempo libero sta cambiando” ha dichiarato Ben Van Berkel, fondatore e direttore dello studio di architettura olandese UNStudio. “Questa nuova realtà ibrida sta spingendo architetti e designer a ripensare la progettazione delle città e degli edifici, così da creare luoghi che migliorino il benessere e la salute delle persone. L’illuminazione è un elemento cruciale per creare questi nuovi tipi di ambienti.”

Soliscape, in che modo funziona?

Abbreviazione di “sound and light scape”, Soliscape combina la gestione delle sorgenti luminose con la riduzione della rumorosità. Cuore del sistema è un sofisticato meccanismo di autoapprendimento basato sull’acquisizione e l’analisi di dati comportamentali e ambientali.

A garantirne la raccolta è una rete di sensori, capaci di registrare, in tempo reale e con continuità, sia il tipo di attività svolta che parametri ambientali come, ad esempio, la componente di luce naturale. Il resto è compito di un applicativo di intelligenza artificiale con il quale Soliscape analizza questi dati e regola la luminosità, secondo un livello di comfort ottimale per le persone e per il contesto in cui si trovano.

“Con Soliscape Delta Light unisce l’Internet of Things e l’intelligenza artificiale ad una visione umano centrica, compiendo un deciso passo in avanti verso quelle idee e funzionalità che caratterizzeranno sempre più il futuro delle applicazioni di illuminazione” ha sottolineato Gianluca D’Avino, country manager di Delta Light Italia: “grazie alle competenze tecniche di Delta Light ed alla visione di human-centric e future-proof design di UNStudio abbiamo oggi Soliscape, la perfetta sintesi tra tecnologia e benessere.”

Design al servizio del benessere, funzionalità ed estetica

Soliscape utilizza componenti LED per le sorgenti di illuminazione progettate da Delta Light con l’esclusiva Melanopic Light Technology®. Questa tecnologia consente la diffusione costante di luce bianca naturale controllando l’emissione delle frequenze blu e, quindi, favorendo la produzione di melatonina secondo il naturale ritmo circadiano.

Soliscape, dal punto di vista acustico, riduce la rumorosità negli ambienti con l’utilizzo di pannelli fonoassorbenti di ultima generazione, realizzati al 60% con materiale proveniente da bottiglie di PET riciclate. La loro forma circolare, la possibilità di scelta del colore e la linearità sinuosa dei binari di illuminazione fanno di Soliscape anche una raffinata soluzione di design.

“Oggi più che mai Work & Living sono temi sempre più integrati e sovrapponibili. Soliscape permette di personalizzare il design e l’esperienza d’uso, considerando il comfort un fattore chiave” ha evidenziato Danilo Mandelli, direttore della Project Management Division Delta Light HQ “Semplice e customizzabile, il sistema offre ad architetti e designers una vasta gamma di soluzioni progettuali non solo per gli spazi operativi, ma anche per zone pubbliche di hotel, strutture ricettive e negozi. Attraverso la tecnologia vengono soddisfatte le esigenze e i desideri delle persone: Soliscape è stato progettato per l’uomo oltre che per l’architettura”.

In un momento di complessità come quello attuale, Soliscape è la risposta di Delta Light e UNStudio per ridisegnare gli spazi operativi di lavoro e renderli più dinamici che mai.

La transizione verso una nuova era del design, focalizzata sulla salute ed il benessere delle persone e del pianeta, passa anche per luoghi chiave come gli uffici. Soliscape vuole rappresentare la transizione tra un approccio orientato alla mera produttività ad una visione più olistica, inclusiva, partecipativa e sostenibile.

“E’ ormai dimostrato come un’illuminazione user-centric migliori il benessere oltre che la produttività delle persone. Con Soliscape intendiamo fare un passo verso un successivo livello, non solo aggiungendo elementi di acustica, ma mappando i parametri comportamentali per migliorare ulteriormente il livello di comfort” ha ribadito Peter Ameloot, managing director di Delta Light H.Q.

Insomma, Soliscape si affaccia sul mercato italiano come sistema di illuminazione integrato che mira ad un risultato preciso: umanizzare gli spazi nel segno del benessere.

Per maggiori informazioni

deltalight.it