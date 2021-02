BIM per stazioni appaltanti e operatori economici: RomaTre organizza una serie di appuntamenti

Per rispondere alle esigenze formative dei dipendenti delle Stazioni Appaltanti e degli operatori economici in tema di BIM-oriented, il Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi RomaTre organizza una serie di appuntamenti.

Oltre il PerCorso di Alta Formazione, è in programma una serie di incontri tematici aperti al pubblico con relatori personalità ed aziende di rilievo nel settore con specifico riferimento alla metodologia e agli strumenti BIM.

Di cosa si parlerà? Le migliori best practices di riferimento che le Stazioni Appaltanti hanno o stanno mettendo in pratica in applicazione del DM. 560/2017, e si tratta di un’occasione per approfondire i riferimenti normativi utili ai partecipanti dell’intera filiera AECO.

Di seguito gli appuntamenti in programma.

Webinar – Fornitori di servizi BIM: il sistema di qualificazione Italferr

Data: 11 Marzo 2021

Ora: 9:30-10:30

I relatori illustreranno il ruolo di Italferr in qualità di Committente di Servizi di Ingegneria, con riferimento specifico al proprio Sistema di Qualificazione BIM e alle modalità di iscrizione ed affidamento per i contratti di supporto allo sviluppo di modelli informativi. Il webinar nasce da una proposta Italferr, società del gruppo Ferrovie dello Stato.

Relatori: Prof. Andrea Benedetto (RomaTre), Daniela Aprea e Fabrizio Ranucci (Italferr).

Moderatore: Mario Caputi (in2it).

Modalità di Partecipazione: gratuita previa iscrizione

Modalità di Iscrizione: inviare mail al seguente indirizzo: altaformazionebim@uniroma3.it entro il giorno 8 Marzo 2021 ore 12:00, indicando nome, cognome, mail e recapito telefonico.

Modalità di Erogazione: Piattaforma MS Teams di RomaTre. Verrà inviato il link alla piattaforma a tutti coloro che si saranno iscritti entro il giorno 8 Marzo 2021 ore 12:00.

Il webinar è destinato a tutti gli operatori economici del settore, incluse le altre Stazioni Appaltanti che intendono contribuire e condividere le proprie esperienze e necessità in merito agli argomenti trattati.

Percorso di alta formazione BIM per stazioni appaltanti

Data: ancora da definire

A seguito della Convenzione firmata dal Consiglio del Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli studi RomaTre, l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma e da in2it è stato organizzato un PerCorso di Alta Formazione sul tema delle: “Procedure e Strumenti BIM per le Stazioni Appaltanti e per gli Operatori Economici”.

Il corso si propone di fornire ai partecipanti le conoscenze necessarie ad adempiere al Decreto DM 560, pubblicato a dicembre 2017, e richiamate nell’art. 23 del Codice degli Appalti (Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50), e più in particolare di dotarsi di un atto organizzativo, di un piano di approvvigionamento di hardware e software e di un piano di formazione per identificare i processi operativi, le procedure ed il quadro normativo di riferimento per gestire gare di appalto di lavori pubblici tramite ausilio di metodi e strumenti elettronici avanzati.

La prima edizione del corso si svolgerà a Roma in data ancora da definire e prevede anche la modalità online.

Quanto sopra posiziona l’Università RomaTre tra le istituzioni più attente a soddisfare il fabbisogno formativo dei dirigenti e dei quadri delle Stazioni Appaltanti del nostro Paese e delle imprese che lavorano con esse.

Advisory board e l’ora del BIM

Vista la rilevanza del fenomeno e l’ampiezza del fabbisogno formativo che ne deriva, i firmatari della Convenzione hanno coinvolto personalità di rilievo ed interessate ai temi formativi del personale laureato e/o tecnico in seno alle Stazioni Appaltanti. Ne è scaturito un Advisory Board composto dalle principali Stazioni Appaltanti del nostro Paese interessate alle tematiche del BIM.

L’Advisory Board, tra le sue attività, organizza Webinar aperti al pubblico con il brand “L’ORA del BIM” per perseguire i seguenti obiettivi:

presentare best practices delle aziende di riferimento; coinvolgere l’intera filiera AECO1 su iniziative ad alto valore aggiunto; formare i partecipanti su temi operativi e normativi; definire eventuali aree di approfondimento ad organi istituzionali e di garanzia.

Ti consigliamo il volume