Con lo studio di fattibilità il progettista verifica preliminarmente se l’edificio e i committenti possiedono i requisiti richiesti dall’art. 119 del decreto Rilancio per l’accesso al Superbonus 110%. Se tutte le verifiche risultano soddisfatte, allora si potrà procedere con il progetto preliminare, altrimenti il percorso si conclude subito. O meglio, rimarrà da valutare se possono essere applicate le altre detrazioni classiche (Ecobonus 65%, Bonus ristrutturazione 50% o Bonus facciate 90%).

Vediamo in dettaglio un esempio pratico di applicazione dello studio di fattibilità, dalla fase di sopralluogo al progetto preliminare (utilizzando le fasi operative indicate in questo articolo: >> Superbonus in 8 fasi operative. Guida dallo studio di fattibilità all’APE).

Superbonus: esempio pratico di studio di fattibilità

ANALISI MACROSCOPICA DELLO STATO ATTUALE



– Impianto centralizzato riqualificato pochi anni fa con caldaia a condensazione.

– Facciate su fronte strada e laterale necessitano di intervento urgente.

– Facciata tergale e su corti in buone condizioni.

– Copertura da riqualificare in quanto priva di isolamenti e logorata (infiltrazioni meteoriche).

ANALISI DI DETTAGLIO DELLE PARTI PRIVATE

– Rilievo delle caratteristiche degli infissi delle singole unità immobiliari.

– Rilievo dei produttori per acqua calda sanitaria.

Art. 119 – Comma 1

A) ISOLAMENTO TERMICO

Superfici opache verticali e orizzontali e inclinate oltre 25% della superficie lorda disperdente dell’edificio o dell’unità immobiliare all’interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendente e con accessi autonomi (villette a schiera).

Spesa massima in detrazione:

– 50.000 € per edifici unifamiliari o indipendenti (villette a schiera),

– 40.000 € per ogni unità immobiliare (edifici da 2 a 8 unità),

– 30.000 € per ogni unità immobiliare (oltre 8 unità).

Materiali isolanti conformi C.A.M. (criteri ambientali minimi).

B) PARTI COMUNI DI EDIFICI – IMPIANTI

Sostituzione impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per riscaldamento, raffrescamento o produzione acqua calda sanitaria con:

– caldaie a condensazione con efficienza almeno classe A (>> Sostituire l’impianto di climatizzazione invernale),

– in pompa di calore (anche ibridi o geotermici)

[i punti precedenti anche abbinati a impianti FV con accumulo]

– impianti a micro-cogenerazione o a collettori solari.

Spesa massima in detrazione:

– 20.000€ per ogni unità (edifici da 2 a 8 unità),

– 15.000€ per ogni unità (oltre 8 unità).

Esempio pratico – valutazioni

INTERVENTI SU PARTI COMUNI (TRAINANTI)

Riqualificazione della copertura .

. Riqualificazione della facciata principale e laterale (>> leggi tutto sul Bonus facciate).

Riqualificazione della facciata tergale e delle corti.

INTERVENTI SU PARTI COMUNI (TRAINATI)

Sostituzione degli infissi delle singole unità immobiliari.

Sostituzione dei boiler elettrici con scaldacqua a pompa di calore.

