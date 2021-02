20 ingegneri ANAS: si cercano figure per infrastrutture più green e tecnologiche

La ricerca dei 20 ingegneri ANAS è partita con l’intento di rafforzare settori ritenuti strategici, ovvero: tecnologie Smart road, risparmio energetico, mobilità elettrica lungo la rete e manutenzione infrastrutture. Difatti negli avvisi di selezione viene specificato che le figure si occuperanno di: Smart Road, Energy Management, Nuovi Sistemi Impiantistici, Impianti Tecnologici.

Per i nuovi profili è prevista l’assunzione con contratto a tempo indeterminato e tra i requisiti essenziali è richiesta un’esperienza di almeno 5 anni nelle mansioni indicate. Per presentare la domanda, c’è tempo fino al 29 marzo 2021.

Vediamo in pratica cosa sono chiamati a fare i 20 ingegneri ANAS ricercati e quali sono le sedi interessate.

20 ingegneri ANAS. Quali sono le mansioni da svolgere?

Il profilo di tecnico professionale Smart Road si occupa di:

espletare attività relative ai livelli di progettazione,

curare gli studi di fattibilità e prefattibilità ed assicurare supporto specialistico nella progettazione dei nuovi sistemi Smart Road;

svolgere gli adempimenti tecnico amministrativi propedeutici al finanziamento, all’appalto e all’esecuzione degli interventi;

supportare il responsabile Smart Road nell’infrastrutture tecnologica delle rete e degli impianti per la connettività delle infrastrutture;

espletare le attività di gestione ed organizzazione delle commesse con tecniche di project management;

assicurare l’individuazione e l’implementazione di piattaforme abilitanti per lo sviluppo dell’infrastruttura fisica e di rete a supporto della Smart Road e assicurare l’infrastruttura tecnologica della rete e degli impianti per la connettività delle infrastrutture.

I requisiti indispensabili richiesti sono:

laurea magistrale/specialistica in Ingegneria Elettrica, Ingegneria Energetica, Ingegneria Meccanica, Ingegneria Elettrotecnica, Fisica, Ingegneria Gestionale;

esperienza di almeno 5 anni nella mansione.

Sede di lavoro Roma – Direzione Operation e Coordinamento Territoriale – Direzione Generale con CCNL ANAS Area Quadri.

Il tecnico professionale Energy Management si occupa di:

progettare ed assicurare supporto specialistico nella progettazione dei nuovi sistemi di mobilità elettrica,

il risparmio energetico e la gestione dell’energia;

la promozione di progetti di efficientamento energetico;

assicurare il necessario supporto tecnico-normativo alle strutture aziendali centrali e territoriali che promuovano progetti di efficientamento energetico oltre alla gestione e l’uso razionale dell’energia prodotta e consumata da Anas.

I requisiti indispensabili richiesti sono:

laurea magistrale/specialistica in Ingegneria Elettrica, Ingegneria Energetica, Ingegneria Meccanica, Ingegneria Elettronica, Fisica, Ingegneria Gestionale;

esperienza di almeno 5 anni nella mansione.

Sede di lavoro Roma – Direzione Operation e Coordinamento Territoriale – Direzione Generale con CCNL ANAS Area Quadri.

Il tecnico professionale Nuovi Sistemi Impiantistici, si occupa di:

curare la fase istruttoria tecnica per l’approvazione dei progetti degli interventi di manutenzione programmata e nuove opere degli impianti;

espletare gli adempimenti tecnico amministrativi propedeutici al finanziamento, all’appalto e all’esecuzione degli interventi di manutenzione programmata;

assicurare il rilevamento e la verifica dei dati;

espletare le attività di gestione ed organizzazione delle commesse con tecniche di project management;

curare gli studi di fattibilità e prefattibilità per nuovi impianti in galleria ed in itinere.

I requisiti indispensabili richiesti sono:

laurea magistrale/specialistica in Ingegneria Elettrica, Ingegneria Energetica, Ingegneria Meccanica, Ingegneria Elettronica, Fisica, Ingegneria Gestionale;

esperienza di almeno 5 anni nella mansione.

Sede di lavoro Roma – Direzione Operation e Coordinamento Territoriale – Direzione Generale con CCNL ANAS Livello A1.

Il tecnico professionale Impianti tecnologici, si occupa di:

supporto tecnico specialistico, tra l’altro, per le attività di realizzazione degli interventi di manutenzione programmata e ricorrente;

istruttoria tecnica per la successiva approvazione dei progetti degli interventi inerenti gli impianti tecnologici;

rilevamento, verifica, trasmissione e gestione dei dati di competenza alla Direzione Operation e Coordinamento Territoriale;

sviluppo di studi di fattibilità e prefattibilità relativi a nuovi impianti in galleria ed in itinere e di sistemi innovativi e tecnologici in genere.

I requisiti indispensabili richiesti sono:

laurea magistrale/specialistica in Ingegneria Elettrica, Ingegneria Energetica, Ingegneria Meccanica, Ingegneria Elettronica, Fisica, Ingegneria Gestionale;

esperienza di almeno 5 anni nella mansione.

In questo caso le sedi di lavoro sono differenti, difatti è richiesta la disponibilità al trasferimento per le diversi sedi territoriali di ANAS (Palermo, Sassari, Cosenza, Catanzaro, Napoli, Roma, Milano, L’Aquila, Perugia, Firenze, Bologna, Venezia/Mestre, Genova) con CCNL ANAS Area Quadri.

Per tutte le info www.anas.it

