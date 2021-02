Saint-Gobain Italia ha lanciato il 18 gennaio 2020 una nuova piattaforma digitale: MyPlanner.

Si tratta di uno strumento di progettazione completamente gratuito, dal layout moderno ed intuitivo, destinato ad una specifica categoria di professionisti, quali architetti, ingegneri, geometri e responsabili di cantiere.

La piattaforma, utilizzabile sia da desktop sia da tablet, consente agli utenti di accedere all’ampia offerta di soluzioni costruttive, oltre 500 integrate, attraverso undici configuratori differenti. In aggiunta, MyPlanner dispone di uno specifico tool per il calcolo termico.

Grazie a queste funzionalità facilmente accessibili, rappresenta uno strumento di grande aiuto per chiunque abbia bisogno di progettare un intervento di tipo edilizio.

Ciascun configuratore, infatti, consente, inserendo i dati necessari, di individuare la soluzione più adatta alle proprie necessità: una volta registrato, l’utente può ricavare da ogni configuratore una dettagliata documentazione tecnica relativa all’intervento che intende realizzare.

La piattaforma, grazie alla sua versatilità e ad un’ampia gamma di funzionalità di facile utilizzo, è in grado di soddisfare le più diverse esigenze professionali inerenti alla gestione di un progetto edilizio ed alla implementazione delle soluzioni più adatte.

MyPlanner, i configuratori

I tool di configurazione di MyPlanner sono undici e sono divisi in due tipologie principali: elementi costruttivi ed interventi tecnici.

Il primo gruppo di configuratori comprende:

– facciate: per lo sviluppo di interventi di isolamento a cappotto ETICS, facciate ventilate e isolamento in intercapedine;

– pareti e soffitti: strumento di progettazione per pareti divisorie, muri perimetrali e controsoffittature;

– tetti e coperture: consente di elaborare soluzioni per l’isolamento e l’impermeabilizzazione di coperture piane e a falda;

– solai e pavimenti: permette di realizzare partizioni orizzontali tra due piani e su spazi non riscaldati

– canali HVAC: tool per la progettazione di condotte per la distribuzione aria in impianti aeraulici e di interventi di protezione dal fuoco e di isolamento termico-acustico.

Il secondo gruppo, invece, include:

– ripristino CLS: elaborazione di interventi di ripristino del calcestruzzo ammalorato;

– consolidamento: sviluppa soluzioni per il consolidamento, l’antisfondellamento e l’antiribaltamento;

– protezione dal fuoco: tool funzionale alla progettazione di compartimentazioni a secco o a intonaco per la protezione passiva dal fuoco;

– impermeabilizzazione: consente di sviluppare soluzioni per l’impermeabilizzazione di strutture interne ed esterne, su piani orizzontali o verticali;

– correzione acustica: soluzioni per il miglioramento del comfort acustico interno, quali controsoffittature, contropareti e pannelli acustici;

– risanamento: tool dedicato alla progettazione di interventi funzionali alla deumidificazione delle opere murarie intaccate dall’umidità di risalita o dall’attacco salino.

Il tool per il calcolo termico

La piattaforma MyPlanner dispone anche di un software per il calcolo termico, dotato di appositi strumenti di analisi.

Lo strumento è gratuito come ogni altra funzionalità della piattaforma, ma può essere utilizzato solo previa registrazione. Utilizzando il tool di calcolo è possibile effettuare un’analisi accurata dei parametri estivi, invernali e igrometrici (ossia relativi alla misurazione dell’umidità dell’aria) delle strutture opache.

Quest’ultimo, in particolare, rappresenta un parametro di grande importanza, che spesso può risultare vincolante per l’approvazione di un intervento, in base a quanto stabilito dal D.M. del 26 giugno 2015, ovvero l’adeguamento delle linee guida per la riqualificazione energetica degli edifici.

I parametri termici delle strutture opache possono essere analizzati singolarmente, così da individuare esigenze progettuali specifiche.

La gestione dei progetti

Gli utenti registrati alla piattaforma MyPlanner hanno a disposizione un’area personale, all’interno della quale è possibile salvare le soluzioni elaborate tramite i configuratori ed organizzarle in specifiche cartelle progetto.

In aggiunta, è disponibile anche una funzionalità che consente di condividere le cartelle con il proprio team di lavoro, ed apportare eventuali modifiche in qualsiasi momento della fase di progettazione.