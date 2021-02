Nasce IDfacile, l’identità digitale a misura del Professionista

A partire dal 28 febbraio, SPID diventerà il principale canale di accesso ai servizi online della Pubblica Amministrazione.

A pochi giorni dall’entrata in vigore di questa nuova disposizione normativa, la digitalizzazione sembra un tema più attuale che mai, non essendo più vista solo come opportunità ma come strada imprescindibile per semplificare il rapporto con la burocrazia.

La volontà di uniformare l’accesso ai servizi pubblici digitali in tutto il Paese è simbolo di una trasformazione digitale che arriva a coinvolgere anche il mondo aziendale e professionale.

Durante la pandemia, si è rapidamente diffusa tra cittadini e lavoratori l’attivazione sia di SPID sia dei servizi di firma elettronica attraverso la nuova modalità di video riconoscimento online, da svolgersi tramite webcam con una procedura prestabilita che assicura la piena validità legale dell’operazione. Un’introduzione importantissima, questa, per garantire lo svolgimento delle attività in sicurezza e senza interruzioni, ma che ha provocato un’ulteriore spaccatura tra le offerte dei provider attivi sul mercato, che hanno gestito il servizio con modalità e tariffe differenti.

Per colmare questo e molti altri aspetti oggi nasce IDfacile, il servizio che tramite il video riconoscimento online – sempre incluso nei piani di abbonamento – permette ai professionisti di ottenere un’identità digitale e attivare SPID, CNS firma elettronica. Studiato dagli specialisti dell’innovazione di Bit4id, IDfacile ha lo scopo di migliorare e semplificare l’accesso ai servizi online e la gestione delle operazioni telematiche soprattutto per quei professionisti (avvocati, commercialisti, architetti, ingegneri, geometri, consulenti del lavoro, etc.) che hanno a che fare ogni giorno con l’autenticazione ai servizi online e la firma digitale di documenti a validità legale.

Con un’unica iscrizione e un unico pagamento IDfacile permette di attivare SPID, firma online, CNS marca temporale e molto altro ancora, con la possibilità di scegliere tra tre diversi piani di abbonamento a partire da 2,99 euro.

L’identità digitale nel lavoro: da necessità a punto di forza

Certificare l’identità per consentire al Professionista l’autenticazione ai servizi digitale della PA e la firma online a validità legale di ogni genere di documento: è questo il punto di partenza del mondo IDfacile, corrispondente alla dotazione minima dell’offerta.

Tramite i servizi certificati SPID e CNS (Carta Nazionale dei Servizi) si semplifica il rapporto che il professionista inevitabilmente intrattiene con Pubblica Amministrazione e altri enti privati, autorizzandolo a inviare/ricevere comunicazioni ufficiali, oltre che ad accedere a una serie di informazioni riservate sia come persona fisica sia come persona giuridica, per conto privato o dei propri clienti (ad esempio sui siti INPS, Agenzia delle Entrate, Genio Civile, Comuni etc.).

Se fino a poco tempo fa era da considerare preferibile, ormai l’utilizzo di tali sistemi di autenticazione è diventato indispensabile. Come già accennato, dal 28 febbraio 2021 tutti i servizi online della Pubblica Amministrazione prevederanno l’accesso solo tramite l’identità digitale SPID o al massimo CIE. Questo ci fa capire quanto sia importante per un professionista disporre di strumenti tecnologici adeguati, che consentano di proseguire le proprie attività senza ostacoli e in linea con le disposizioni vigenti. L’identità digitale che si ottiene attraverso IDfacile permette di gestire tutti questi diversi aspetti in modo rapido e sicuro, controllando tutto con un’unica iscrizione a un singolo portale.

Ma oltre a questo primo aspetto che riguarda l’autenticazione online, IDfacile è in grado di rivoluzionare il lavoro dei professionisti anche su altri fronti, soprattutto quello che riguarda la gestione delle pratiche e dei documenti a validità legale. Non dimentichiamo, infatti, che nel lavoro dello studio professionale uno degli elementi più importanti è che tutto si svolga nella massima validità legale. IDfacile assicura che tutte le operazioni svolte online e tutti i documenti firmati siano perfettamente conformi e riconosciuti dalla legge grazie alla firma digitale.

La firma digitale ha lo stesso valore giuridico di una firma autografa ed è ormai indispensabile per molte procedure (vedi la firma di atti processuali o il deposito di documentazione durante un processo civile telematico). Ma anche nella gestione interna del lavoro aiuta a velocizzare la sottoscrizione di documenti, contratti e atti burocratici. Insieme alla marca temporale, poi, assicura la massima efficacia legale della documentazione prodotta. La firma digitale avviene con l’ausilio di un apposito dispositivo di firma a scelta tra smart card o token (forniti in dotazione all’utente al momento della sottoscrizione al servizio IDfacile standard o premium), oppure, ancora più semplicemente, tramite l’inserimento di un codice OTP inviato al suo cellulare (nel caso della firma remota). Il token – compreso nella fascia Premium del piano IDfacile – può essere utilizzato anche dallo smartphone attraverso un’innovativa app che consente di spostare tutto il lavoro direttamente su mobile e gestire tutto ancora più rapidamente ovunque ci si trovi.

La gestione documentale si fa collaborativa grazie alla firma online

Recenti indagini compiute dall’Osservatorio Professionisti e Innovazione Digitale del Politecnico di Milano hanno dimostrato che l’adozione di soluzioni tecnologiche che migliorano la gestione del workflow documentale (dalla creazione alla firma, fino all’archiviazione) influenza positivamente la produttività di uno studio professionale, andando a incidere direttamente sul fatturato complessivo. La digitalizzazione dello Studio professionale è la sfida più urgente per la competitività e la sopravvivenza di moltissime realtà. Per questo il mondo IDfacile propone anche una soluzione di firma collaborativa a distanza , una vera e propria piattaforma di gestione informatizzata dei processi basati sulla produzione, condivisione, firma a validità legale e archiviazione dei documenti. L’unico modo per realizzare con successo il passaggio completo dalla carta al digitale e per salvaguardare la produttività e il pieno controllo dei processi dello Studio, anche in caso di collaborazioni a distanza. Infine, per rispondere alla necessità degli Studi di beneficiare di servizi avanzati ad alto impatto sui clienti, viene messo in campo IDfacile Premium Network.

IDfacile Premium Network: l’identità digitale diventa il plus da offrire ai tuoi clienti

IDfacile Premium Network è l’iniziativa grazie alla quale i singoli professionisti, in qualità della nomina a Incaricato al Riconoscimento (IR), e gli Studi Professionali, abilitati come Ufficio di Registrazione (RAO), hanno la possibilità di emettere nuove identità certificate e firme digitali per i propri clienti e la propria rete di contatti. In questa veste di “facilitatore”, il professionista o lo Studio partecipa da protagonista alla trasformazione digitale del Paese, rientrando in un programma per la dotazione di tutti i servizi essenziali connessi all’identità digitale certificata dei propri clienti e beneficiando di un piano di supporto clienti incluso.

In questo senso, IDfacile è il miglior alleato del professionista per il modo in cui soddisfa tutte le esigenze che sorgono nella vita lavorativa, rispondendo a problemi reali con soluzioni concrete e sicure.

IDfacile è un servizio sviluppato dagli specialisti dell’identità digitale di Bit4id.