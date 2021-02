Mancano pochi giorni (inizio marzo) perché vengano erogate le disposizioni attuative del nuovo Bonus idrico, l’agevolazione approvata dalla Legge di Bilancio 2021. Si tratta di un contributo di 1000 euro da usare entro il 31 dicembre 2021 per sostituire sanitari e rubinetti con apparecchi a limitazione di flusso d’acqua: lo scopo è quello di migliorare il risparmio idrico dell’abitazione.

Nel frattempo, meglio verificare che i prodotti scelti per il nuovo bagno siano detraibili e che le loro caratteristiche siano conformi all’efficienza necessaria al raggiungimento del risparmio idrico prescritto. Ecco alcuni consigli utili, dall’aeratore al miscelatore.

>> Superbonus 110%, pubblicata la Guida Entrate aggiornata <<

Bonus idrico 2021, guida alla nuova detrazione

Oro blu. L’acqua è diventata così preziosa che anche le detrazioni fiscali se ne “occupano”. È vero che le piccole abitudini quotidiane possono fare la differenza, ma la nostra rete idrica nazionale è dissestata e causa ingenti perdite lungo tutta la catena di distribuzione. Gli ultimi dati Utilitalia – Istat riportano che la percentuale media di perdita d’acqua è pari al 39% (39 litri ogni 100 immessi). A questo va poi aggiunto lo spreco dovuto alle rubinetterie sbagliate, perché datate, presenti in molte case. Vediamo dunque come rimediare, anche tramite il Bonus idrico.

Bonus idrico: gli interventi ammessi

All’interno della detrazione saranno ammessi:

– fornitura e posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico non superiore a 6 litri; sono compresi anche i relativi sistemi di scarico;

– fornitura e installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata non superiore a 6 litri al minuto;

– soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto;

– rientrano nel massimale di spesa anche le opere idrauliche e murarie collegate e gli oneri di smontaggio e dismissione dei sistemi preesistenti.

In ogni caso, sarà possibile beneficiare della detrazione facendo richiesta entro e non oltre il 31 dicembre 2021.

>>> Bonus idrico: I migliori prodotti sul mercato da impiegare per beneficiare della detrazione

Rubinetti, 3 regole per la scelta

Va ricordato che un rubinetto è efficiente se:

1. ha un limitatore di apertura che blocca la leva a un primo step per erogare un minor quantitativo di acqua;

2. integra la cartuccia progressiva che regola portata e temperatura;

3. contiene un aeratore che miscela aria all’acqua.

Aeratore, quello che fa la differenza

L’aeratore è un piccolo dispositivo da installare sulla bocca del rubinetto, per il bagno o la cucina. Svolge la funzione di aggiungere aria al getto, riducendo mediamente del 30% in un anno il consumo di acqua.

In sintesi, mischia aria all’acqua prima che esca dal rubinetto, mantenendo la pressione adeguata ma con un consumo di acqua minore.

Dubbi sul Superbonus? Qui trovi numerosi quesiti risolti dai professionisti di Ediltecnico

Miscelatore, ecco i dettagli

Un miscelatore datato eroga almeno 11/12 litri d’acqua al minuto. Con i nuovi modelli, invece, si può arrivare in media a 5 l/minuto.

Quelli particolarmente virtuosi possono erogare anche solo 1,9 l/m.

>>> Non perderti nessun articolo! Ricevi le nostre news

Doccia o vasca?

Ovviamente la doccia comporta meno consumo di acqua, ma quanto? In media, sono 5 i minuti di permanenza ideale sotto la doccia, con un consumo di 75/90 litri di acqua, contro i 130/160 litri di un bagno in vasca.

Consigliamo queste letture:

Progettare edifici a energia zero Federico Arieti, 2021, Maggioli Editore 2021, Questo volume, giunto alla seconda edizione, pone base sul presupposto che realizzare un edificio ad energia zero ed elevato comfort ambientale non significa ragionare in termini di centimetri di coibente, né di mere tematiche “impiantistiche” (rilevanti, ma in seconda...



I Bonus Casa 2021: guida alle agevolazioni e alle detrazioni in edilizia - e-Book in pdf Antonella Donati, 2021, Maggioli Editore 2021, Con la Legge di Bilancio 2021 i bonus e le agevolazioni per la casa cambiano con importanti novità e altrettante conferme. L’eBook fornisce una guida pratica snella e molto chiara sulle diverse opzioni a disposizione per effettuare spese e investimenti sugli immobili in parte finanziati...



Foto: in4mal