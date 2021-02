Cappotto termico esterno: come è fatto e come avviene la posa

L’isolamento termico di una parete verticale, così come quello di un solaio, può essere eseguito collocando lo strato coibente all’esterno, si parla di cappotto esterno, o all’interno, nel caso di cappotto interno, rispetto alla componente massiva, sia essa muratura, cemento armato, legno massiccio, o altro.

Il cappotto interno è da circoscriversi ai soli casi di riqualificazione di edifici vincolati, o d’intervento su singole unità in contesti condominiali, o di vario genere di impossibilità tecniche.

Sulle nuove costruzioni, di prassi, coibenteremo sempre con cappotto esterno, a prescindere dal materiale coibente impiegato, dal tipo di finitura di facciata, ecc.; è di questa casistica che ci occupiamo in questo articolo, tratto dal volume ”Progettare edifici a energia zero”di Federico Arieti.

Vediamo nel dettaglio, quali sono le caratteristiche del cappotto termico esterno.

Cappotto termico esterno: la stratigrafia

Una parete esterna, dotata di isolamento, può essere o meno “ventilata” a seconda della finitura esterna. L’accezione più classica, basica, e normalmente anche economica del sistema è quella con finitura esterna intonacata, ossia il cappotto termico esterno propriamente detto.

L’immagine in fig.1 riassume tutte le componenti di una stratigrafia tipo (dall’interno all’esterno):

• parete massiva;

• collante;

• pannello coibente;

• rasante (primo strato);

• rete d’armatura in fibra di vetro;

• rasante (secondo strato);

• finitura esterna.

Di norma, a vincolare il pannello coibente non si ha solo il collante, ma anche gli appositi tasselli. Quando il supporto non sia una muratura bensì una parete in legno, non si impiega il collante, limitandosi ai tasselli.

La densità del pannello coibente dev’essere sufficiente ad assicurare quanto meno la stabilità meccanica e dimensionale.

Indicativamente,

non meno di 60-70 kg/mc per una lana di roccia con finitura ventilat a,

a, non meno di 100 kg/mc per finitura ad intonaco ;

; se si tratti di fibra di legno , valgono valori superiori: mediamente 110-150 kg/mc;

, valgono valori superiori: mediamente 110-150 kg/mc; quanto ai materiali sintetici, essi sono generalmente compresi tra 15 e 35 kg/mc (se si debbano eseguire finiture a intonaco, si impiega di preferenza l’EPS, più di rado il poliuretano espanso, che risulta più rigido).

Cappotto termico esterno: l’intonaco

L’intonaco esterno di finitura consta di una doppia rasatura armata e di uno strato di finitura, per uno spessore complessivo generalmente compreso tra 5-6 e 8-9 mm a seconda del materiale coibente utilizzato.

La prima rasatura è di norma pari a 2/3 dello spessore finito dell’intonaco. La rete d’armatura in fibra di vetro viene posata quando la rasatura è ancora sufficientemente fresca.

Quindi si procede con la seconda rasatura e la finitura, da tinteggiarsi a piacere, tenendo però conto dell’influenza delle diverse gradazioni cromatiche sul grado di assorbimento della radiazione solare (assorbimento crescente per tonalità tanto più scure).

Complessivamente, rispetto alla natura dei materiali, non sarebbe errato definire intonaco l’insieme delle lavorazioni praticate sopra il pannello coibente a finire il cappotto.

Cappotto termico esterno: la posa

La posa dei pannelli coibenti deve avvenire a giunti sfalsati, come per i blocchi da costruzione. Ciascun pannello va incollato su tutto il proprio perimetro e in tre punti centrali, o lungo il perimetro e secondo una spezzata interna. L’incollaggio perimetrale è fondamentale.

Se ci si limitasse a un fissaggio per soli punti, potrebbe accadere che tra i pannelli ed il supporto si creasse sostanzialmente una facciata ventilata, con effetti disastrosi. Il fissaggio, come detto, non avviene solo attraverso il collante (che non si impiega nel caso di supporti in legno), ma anche attraverso i tasselli.

La fig.2 presenta due tasselli ad espansione per muratura, mentre in fig.3 compare sul lato destro un tassello da legno, sostanzialmente pari ad una vite, e sul lato sinistro un tassello da muratura, la cui testa è stata spinta in profondità nel pannello per circa un paio di centimetri, e ricoperta con una rondella coibente.

Quest’ultima è una tecnica che consente di mitigare significativamente il ponte termico lungo il tassello, ma che soprattutto permette di ricreare sul lato esterno della coibentazione una superficie perfettamente omogenea, minimizzando quindi il rischio di cavillature della rasatura/finitura.

La distribuzione dei tasselli deve seguire una geometria precisa.

La fig.4a suggerisce uno schema di posa ad assi ortogonali, con un tassello ad ogni angolo di ciascun pannello ed uno centrale, per i coibenti sintetici.

Per le lane minerali, invece, come ricordato dalla fig.4b, può essere seguito uno schema a quinconce.

Per la fibra di legno, poi la fig.4c, si suggerisce uno schema ortogonale a 4 tasselli (per pannelli di modesta dimensione (ad esempio 40 × 80 cm) o 5 per pannelli più estesi (ad esempio un pannello da 60 × 120 cm); può essere conveniente mantenere la relazione: 8 tasselli per metro quadro di cappotto.

Tutte le discontinuità “tecnicamente indispensabili” nella rasatura/finitura del cappotto esterno vanno presidiate e risolte, onde non corrompere la continuità della tenuta al vento. Onde evitare crepe nella rasatura/finitura, è bene presidiare anche tutti gli angoli e gli spigoli con ulteriori tratti di rete portaintonaco a maglie sottili in fibra di vetro. Ai vertici delle imbotti delle finestre, questi vengono posti anche a 45°.

Anche rasare su superfici matericamente differenti può dar luogo a ritiri differenziati e quindi esser causa di cavillature. Si tratta di un problema che va risolto ovunque si alternino, in corrispondenza del filo esterno della coibentazione, elementi tecnici differenti.

Dove vadano ancorati in facciata carichi significativi e puntuali, ad esempio anche solo una persiana, si possono utilizzare supporti appositi, in poliuretano ad alta densità, che costituiscono un taglio termico da “annegare” nel cappotto, si ancorano alla parete massiva retrostante, e conferiscono sufficiente rigidezza per l’ancoraggio da eseguire.

