L’asseverazione o perizia tecnica asseverata è una particolare forma di perizia in cui il relatore afferma che tutto quanto viene riportato è veritiero.

Con questo documento, l’asseveratore, si assume la responsabilità della veridicità di tutto quanto viene riportato, rispondendo, anche penalmente, degli eventuali falsi ideologici o materiali in essa presenti.

Per questo motivo il corso online accompagna il tecnico-asseveratore in un approfondimento concettuale e contenutistico dell’asseverazione che gli viene richiesta, per gli interventi rientrati nell’Ecobonus e nel Superbonus, dal d.l. Rilancio così come specificato nel recente decreto Asseverazioni (d.m. 6 agosto 2020, in vigore dal 6 ottobre 2020).

Al termine dell’incontro, che si terrà il 26 febbraio 2021, ore 16:00-18:00 il partecipante riceverà risposte e chiarimenti circa i seguenti aspetti:

– cosa è l’asseverazione;

– chi è il tecnico abilitato;

– quali sono gli elementi essenziali dell’asseverazione;

– quando presentare l’asseverazione;

– quale allegato utilizzare;

– a chi e come trasmettere l’asseverazione;

– quali sono i controlli e le sanzioni.

Webinar le asseverazioni del tecnico per l’Ecobonus e il Superbonus: il programma

L’appuntamento, dedicato a professionisti tecnici (Architetti, Geometri, Ingegneri, Periti) e aziende del settore edilizio e dell’efficienza energetica, sarà tenuto dal docente Sergio Pesaresi: ingegnere civile, progettista specializzato in costruzioni ecosostenibili e di bio-architettura.

Durante il webinar verranno affrontati i seguenti argomenti:

– il DL Rilancio aggiornato ad oggi;

– cosa significa asseverare;

– chi assevera;

– cosa asseverare;

– come asseverare;

– quando asseverare;

– achi e come trasmettere l’asseverazione;

– la polizza di assicurazione dell’asseveratore;

– le verifiche di Enea;

– le sanzioni.

