Dopo il grande successo dell’edizione 2020, questo secondo appuntamento prende in esame le novità dal punto di vista fiscale dopo la Legge di Bilancio 2021 e gli importanti aspetti di natura giuridica e di disciplina condominiale, senza tralasciare i temi tecnici e progettuali nell’ambito degli interventi edilizi in Condominio.

Il corso online coinvolge diversi docenti con specializzazioni verticali per offrire ai partecipanti una visione completa e chiara della situazione attuale.

Accanto alla trattazione del Superbonus 110%, viene affrontato approfonditamente anche il c.d. Bonus Facciate 2021 per confrontare le due agevolazioni e fornire criteri di scelta oggettivi e favorevoli.

In aggiunta, durante il corso si darà evidenza delle c.d. clausole vessatorie dei contratti che i General Contractor propongono agli amministratori di condominio per la realizzazione “chiave in mano” dei lavori di riqualificazione energetica dello stabile, fornendo ai partecipanti una chiave di lettura e interpretativa essenziale per non incorrere in equivoci o situazioni poco chiare.

L’appuntamento, che si terrà il 23 marzo 2021, ore 15:00-18:30, è dedicato a:

– amministratori di condominio;

– professionisti tecnici (Architetti, Geometri, Ingegneri, Periti)

– commercialisti e consulenti fiscali;

– aziende del settore edilizio e dell’efficienza energetica;

– privati cittadini interessati al superbonus 110% e al Bonus Facciate 2021;

Webinar Superbonus e Bonus Facciate in Condominio: i docenti

Un corso online in diretta basato su tre sezioni dedicate ognuna a specifici aspetti. A parlare di questi aspetti ci saranno i docenti:

– Antonella Donati, giornalista professionista, si occupa espressamente di tematiche fiscali, contributive e previdenziali;

– Giuseppe Bordolli, consulente legale e condominialista; autore e coautore di numerose monografie in materia di condominio ed è coordinatore della Collana “Condominio” della Maggioli;

– Sergio Pesaresi, ingegnere civile, progettista specializzato in costruzioni ecosostenibili e di bio-architettura.

Webinar Superbonus e Bonus Facciate in Condominio: il programma

Come anticipato, l’appuntamento, sarà suddiviso in tre sezioni, ognuna diretta da uno dei tre docenti.

Super bonus e bonus e bonus facciate in condominio – aspetti fiscali

A cura di Antonella Donati.

Il Superbonus

– gli edifici senza riscaldamento centralizzato;

– le regole per i condomini vincolati: le agevolazioni per i singoli proprietari;

– l’applicazione nei condomini composti da più edifici;

– i condomini non allacciati all’impianto centralizzato;

– condomini morosi.

– il visto di conformità per i lavori trainati.

– i condomini nelle aree “assimilate”;

– le facciate parzialmente visibili;

– la facciate a mosaico

– gli interventi accessori (gronde e davanzali)

La cessione del credito

Super bonus e bonus facciate in condominio – aspetti legali

A cura di Giuseppe Bordolli.

Superbonus e assemblea on line: la gestione in pratica

– il consenso preventivo;

– la privacy;

– il verbale;

– l’assemblea mista: è possibile;

– le maggioranze per decidere: il problema finanziamento;

– il fondo spese ex art 1135 c.c.;

– consiglieri e commissioni lavori: cosa possono decidere;

– superbonus ed opere nelle parti esclusive;

– il cappotto termico: problemi di spese e distanze legali;

– il rivestimento dei sottobalconi e gocciolatoi

– gli abusi sulle parti comuni: il problema verande in chiave superbonus.

: le novità della legge di bilancio 2021 sull’eliminazione delle barriere architettoniche Il fotovoltaico in condominio

Il rapporto con il General Contractor: le clausole contrattuali vessatorie

Superbonus e bonus facciate in condominio – aspetti tecnici e progettuali

A cura di Sergio Pesaresi.

Il Super Ecobonus

– aggiornamento normativo;

– la nuova fattispecie di edificio “né condominio minimo né unità autonoma”;

– lo studio di fattibilità e il progetto preliminare;

– cappotto o caldaia? considerazioni tecniche;

– caldaia e serramenti? considerazioni tecniche;

– un cappotto quattro stagioni.

– le zone A e B;

– tinteggiatura o cappotto? Lo decide la legge.

Webinar Superbonus e Bonus Facciate in Condominio: la quota di partecipazione

Per l’appuntamento, che si terrà il 23 marzo 2021, ore 15:00-18:30 è prevista una quota di partecipazione di 29,00 euro + IVA se dovuta*

La quota comprende

L’accesso alla diretta del corso, materiale didattico e possibilità di rivedere la registrazione per 365 giorni. L’accesso potrà essere effettuato tramite PC o TABLET; non occorrono né webcam né microfono.

* Se la fattura è intestata ad Ente Pubblico, la quota è esente IVA, ai sensi dell’art. 10, D.P.R. n. 633/72 (e successive modificazioni).

Per maggiori informazioni

formazione@maggioli.it

