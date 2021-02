Sicurezza, igiene e accessibilità sono le parole chiave del mondo in cui viviamo, e anche la progettazione di spazi, ambienti, edifici e strutture, viene plasmata per andare incontro ai cambiamenti e alle nuove necessità. Per questi motivi, specialmente ora, è necessario puntare sull’innovazione offerta dei dispositivi no touch e scorrevoli, ideali e versatili nelle loro molteplici soluzioni.

La scelta di uno di questi dispositivi è anche un’ottima soluzione per tutte le persone che per i motivi più vari hanno difficoltà ad aprire le porte in maniera tradizionale.

Vediamo insieme quali sono le migliori soluzioni sul mercato.

Azionatore magnetico per porte scorrevoli: una soluzione elegante comoda e versatile

Tra le diverse soluzioni presenti sul mercato, l’azionamento per porte scorrevoli CS 80 MAGNEO di dormakaba non convince solo per la sua elegante estetica in un moderno Contur Design.

La sua struttura, snella dalle linee diritte, oltre alle finiture consente, infatti, di inserirsi nell’ambiente architettonico sia pubblico che privato.

Grazie alla tecnologia magnetica, l’azionamento è in grado di funzionare in modo silenzioso: il dispositivo, infatti, è azionato da tecnologia magnetica e quindi senza contatto di un motore a corrente continua.

Inoltre, il CS 80 MAGNEO offre molteplici possibilità di impiego sia per montaggi ad incasso che a muro con ante in vetro o in legno e può essere utilizzato anche su porte esistenti.

Infine, l’azionamento è disponibile anche per porte a due ante, così da garantire un’apertura più ampia pur mantenendo dimensioni esterne compatte.

CS 80 MAGNEO le funzioni

Il dispositivo è dotato di molteplici funzioni già comprese di serie: l’apertura completamente automatica può avvenire tramite rilevatore di movimento, manualmente o tramite pulsante come per esempio il Clean Switch. La modalità di apertura permanente permette l’apertura prolungata della porta.

Nella modalità a Low Energy l’azionamento può essere impiegato secondo le norme DIN 18650 ed EN 16005, ANSI e BSI senza bisogno di ulteriori sensori sicurezza. Nella modalità Full Energy, invece, a seconda delle diverse condizioni di montaggio, si consiglia un sensore di sicurezza, disponibile nell’assortimento di accessori dormakaba.

Il dispositivo, inoltre, offre funzioni speciali di azionamento: è possibile allestire una soluzione intelligente per l’accesso alla toilette di persone disabili o con abilità motorie ridotte.

Ancora, grazie ad una nuova funzione nel relativo dispositivo di controllo, può essere dotato di un’opzione di chiusura (in ambito privato) così come di un dispositivo di bloccaggio (in ambito pubblico). Queste funzioni sono integrate negli azionamenti in serie.

I nuovi pulsanti senza contatto Clean Switch

Per soddisfare le esigenze di igiene e limitare la diffusione dei batteri negli ambienti sono disponibili i pulsanti no touch CleanSwitch che consentono l’apertura della porta senza contatto fisico diretto.

Un movimento della mano vicino al pulsante (da 10 a 50 cm di distanza) è sufficiente per innescare l’impulso impulso di apertura. Una soluzione, quindi, comoda e igienica per aprire le porte in sicurezza.