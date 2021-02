Grazie alla legge di bilancio 2021, gli interventi di coibentazione del tetto rientrano a pieno titolo nel Superbonus 110%. Dipanati dunque anche gli ultimi dubbi rimasti per l’applicazione della maxi detrazione (>> Legge di bilancio 2021, tutti i bonus casa per l’edilizia).

Di fatto, il tetto di un edificio è la sommità dello stesso e come spesso accade esso sovrasta una zona denominata sottotetto, di uso e proprietà comune, spesso privo di impianto di riscaldamento. Questa caratteristica, peculiare di alcuni immobili, ha portato a integrare la definizione contenuta nell’art.119 del Dl rilancio: in pratica, il tetto concorre al calcolo del 25% della superficie lorda disperdente al fine di poter ammettere al 110% gli interventi di coibentazione degli immobili.

Superbonus 2021 per la coibentazione del tetto: come avere il 110%

Occorre fare una precisazione, riprendendo la definizione dell’art. 119, co.1, lett a), DL 34/2020, per cui è possibile accedere al Superbonus 110% se in un edificio si pongano in essere […] interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio […].

Interventi detraibili al 110%, le regole

Gli interventi detraibili sono dunque finalizzati al miglioramento della resa energetica di un immobile (nominati anche nell’art. 14, DL 63/2013), e se

– interessano almeno il 25% della superficie lorda disperdente, e

– sono eseguiti nel rispetto delle altre norme previste dalla normativa del Superbonus,

allora permettono l’accesso al 110%.

Uno di questi interventi, potrebbe essere la posa del cappotto termico.

Superbonus 110%, le 2 condizioni per la coibentazione tetto

Ci sono però due imposizioni necessarie per l’accesso alla maxi detrazione detrazione o a quella ordinaria (Ecobonus 65%).

1. Gli interventi devono essere effettuati su un immobile esistente,

2. Gli interventi devono essere effettuati su un immobile dotato di un impianto di riscaldamento.

Di fatto il motivo è semplice, in quanto non si può migliorare la resa energetica di un edificio, e quindi conseguire i benefici fiscali, se si parte:

– da un immobile in costruzione, cioè nuovo,

– da un immobile privo di un sistema di riscaldamento.

Non ci sarebbe infatti il termine di paragone iniziale per dimostrare il miglioramento grazie agli interventi effettuati sull’immobile stesso.

Coibentazione tetto, l’aiuto della legge di bilancio 2021

Come riportato a inizio articolo, la legge di bilancio 2021 ha modificato gli artt. 119 e 121, DL 34/2020, chiarendo il dubbio che il tetto dovesse fare parte del calcolo di tale 25%.

Il nuovo testo (comma 1, lett. a), art. 119), recita ora infatti: […] interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unita’ immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o piu’ accessi autonomi dall’esterno. Gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente.

Anche il tetto è dunque inserito nel complesso delle pareti orizzontali, verticali e inclinate sulle quali poter intervenire con la coibentazione dell’immobile. Che ci sia sottotetto e che non sia riscaldato, non conta ai fini del 110%.

Foto: iStock/John_Lamb