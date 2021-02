Istruttore Tecnico e Istruttore Direttivo Tecnico: i concorsi attivi

Gli enti locali (comuni, province, città metropolitane, comunità montane e comunità isolane) periodicamente bandiscono concorsi per reclutare istruttori o istruttori direttivi per l’area tecnica. Si tratta di concorsi – solitamente aperti a Architetti, Ingegneri e Geometri – che vengono pubblicati in Gazzetta Ufficiale e sui siti degli enti pubblici in questione, generalmente nella sezione “Bandi e Avvisi” o “Bandi e Concorsi”.

Questo tipo di concorsi indetti dagli enti locali è solitamente costituito da due prove selettive, una scritta e una orale (oppure tre prove, quando si aggiunge una prima prova in modalità quiz a risposta multipla), per cui è necessaria una preparazione piuttosto consistente.

Concorsi Istruttore tecnico attivi al momento

Al momento, risultano attivi concorsi pubblici per Istruttore tecnico o Istruttore direttivo tecnico nei seguenti enti locali:

Come prepararsi

Per la preparazione consigliamo questo kit Maggioli Editore composto da:

1) Manuale di preparazione “Istruttore e Istruttore direttivo area tecnica” (ed. 2020)

2) Raccolta di quesiti a risposta multipla “Quiz per istruttore e istruttore direttivo area tecnica” (ed. 2020)

Concorso Istruttore e Istruttore direttivo Area tecnica Cat. C e D negli Enti locali - Kit completo Stefano Bertuzzi, Gianluca Cottarelli, 2020, Maggioli Editore 2020, Il presente kit è un utilissimo strumento di preparazione a tutte le prove d’esame per i concorsi pubblici da Istruttore e Istruttore direttivo dell’Area tecnica (cat. C e D), indetti dagli Enti locali. È composto da:› manuale di preparazione “Istruttore e Istruttore direttivo area...



I due volumi sono aggiornati alle più recenti normative:

› Decreto Semplificazioni (D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020);

› Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020 convertito con modificazioni dalla Legge n. 77/2020);

› Decreto sulla prestazione energetica in edilizia (D.lgs. n. 48/2020);

› Decreto sulla normativa antincendio delle autorimesse (D.M. 15 maggio 2020).

immagine: iStock/Halfpoint