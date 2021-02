Uso sostenibile del suolo, quattro corsi online gratuiti (8 CFP)

Martedì 9 febbraio 2021 prenderà il via un interessante ciclo di quattro incontri formativi gratuiti per architetti, ingegneri, geometri, geologi e periti industriali sul tema dell’uso sostenibile del suolo. Gli incontri – che garantiranno 8 CFP per gli iscritti CNAPPC, CNI, CNGeGL, CNGeologi, CNPI, FNCF e 0,25 x 4 CFP per gli iscritti CONAF – sono promossi dalla Rete delle Professioni Tecniche (RPT) in collaborazione con il Dipartimento di Architettura e Studi Urbani (DAStU) del Politecnico di Milano, ISPRA e Legambiente con l’obiettivo di promuovere l’uso sostenibile del suolo in quanto risorsa strategica, limitata e non rinnovabile.

Il percorso formativo rientra nelle attività del progetto europeo Soil4life che coinvolge partner italiani, francesi e croati ed è supportato dall’Istituto Nazionale di

Urbanistica (INU) con l’obiettivo di sensibilizzare il mondo delle professioni dell’area tecnica sulla prevenzione di due minacce a cui il suolo sta andando incontro: l’incremento dell’impermeabilizzazione e la perdita della materia organica.

Gli incontri si rivolgono quindi ai professionisti che, nel settore pubblico o in quello privato, si trovano a intervenire o a collaborare nella definizione di strategie o scelte pianificatorie e progettuali che hanno un impatto diretto sulla gestione della risorsa suolo.

Corso Uso sostenibile suolo, il programma

Il corso è articolato in 4 incontri gratuiti da 2 ore ciascuno erogati in modalità webinar. Al termine del ciclo di incontri verrà data la possibilità a tutti i partecipanti di manifestare la propria adesione ai principi promossi dal progetto attraverso la sottoscrizione delle “Linee Guida per l’uso sostenibile del suolo”, redatte dal DAStU insieme a ISPRA, Legambiente ed ERSAF con il contributo scientifico di ricercatori esperti a livello nazionale e internazionale e l’apporto tecnico dei professionisti afferenti alla RPT.

La sottoscrizione del documento è volontaria, non c’è alcun vincolo, ma rappresenta un gesto concreto per la condivisione e la diffusione tra i professionisti tecnici di un approccio volto alla gestione e all’uso sostenibile del suolo. Il volume delle Linee Guida è pubblicato da INU Edizioni e sarà scaricabile gratuitamente a partire dalla prima giornata del corso.

Gli eventi saranno visibili sulla piattaforma GoToWebinar registrandosi ai seguenti link:

Martedì 9 Febbraio , ore 14.30 – 16.30

La tutela e la gestione sostenibile del Suolo: impermeabilizzazione e consumo di suolo

Intervengono: Armando Zambrano (Coordinatore Rete Professioni Tecniche e Presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri), Damiano Di Simine (Legambiente), Francesca Assennato, Marco d’Antona, Marco Di Leginio, Ines Marinosci, Michele Munafò, Massimo Paolanti (ISPRA), Alessandro Sgobbo (RPT – CNI)

https://attendee.gotowebinar.com/register/7799933701069593870

, ore 14.30 – 16.30 La tutela e la gestione sostenibile del Suolo: impermeabilizzazione e consumo di suolo Intervengono: Armando Zambrano (Coordinatore Rete Professioni Tecniche e Presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri), Damiano Di Simine (Legambiente), Francesca Assennato, Marco d’Antona, Marco Di Leginio, Ines Marinosci, Michele Munafò, Massimo Paolanti (ISPRA), Alessandro Sgobbo (RPT – CNI) https://attendee.gotowebinar.com/register/7799933701069593870 Giovedì 11 Febbraio , ore 14.30 – 16.30

Suolo, Ecosistemi e governo del territorio

Intervengono: Pasquale Salvatore (RPT – CNGeGL), Francesca Assennato (ISPRA), Damiano Di Simine (Legambiente), Andrea Arcidiacono, Viviana di Martino, Silvia Ronchi (Politecnico di Milano), Fabrizio Pistolesi (RPT – CNAPPC)

https://attendee.gotowebinar.com/register/8749723730979723278

, ore 14.30 – 16.30 Suolo, Ecosistemi e governo del territorio Intervengono: Pasquale Salvatore (RPT – CNGeGL), Francesca Assennato (ISPRA), Damiano Di Simine (Legambiente), Andrea Arcidiacono, Viviana di Martino, Silvia Ronchi (Politecnico di Milano), Fabrizio Pistolesi (RPT – CNAPPC) https://attendee.gotowebinar.com/register/8749723730979723278 Martedì 16 Febbraio , ore 14.30 – 16.30

La tutela e la gestione sostenibile del Suolo: perdita di materia organica

Intervengono: Roberta Giacometti (RPT – FNCF), Damiano Di Simine (Legambiente), Stefano Brenna (ERSAF), Massimo Paolanti (ISPRA), Lorenzo Benedetto (RPT – CNGeologi)

https://attendee.gotowebinar.com/register/4632341856516717326

, ore 14.30 – 16.30 La tutela e la gestione sostenibile del Suolo: perdita di materia organica Intervengono: Roberta Giacometti (RPT – FNCF), Damiano Di Simine (Legambiente), Stefano Brenna (ERSAF), Massimo Paolanti (ISPRA), Lorenzo Benedetto (RPT – CNGeologi) https://attendee.gotowebinar.com/register/4632341856516717326 Giovedì 18 Febbraio, ore 14.30 – 16.30

Suolo, Biodiversità e Sostanza Organica

Intervengono: Sergio Comisso (RPT – CNPI), Damiano Di Simine (Legambiente), Claudia Canedoli (Università di Milano Bicocca), Mauro Uniformi (RPT – CONAF)

https://attendee.gotowebinar.com/register/8237879078017460238

>> Scarica qui il programma completo <<

Per acquisire i CFP la partecipazione è obbligatoria per l’intero ciclo di incontri, con la possibilità di recuperare uno o più moduli nella seconda proiezione dell’evento. I CFP e il relativo attestato saranno inviati in automatico entro 30 giorni dalla data di conclusione dell’evento (se verrà rilevata una connessione superiore all’80% della durata del webinar).

Per iscrizioni e crediti: scuola@fondazionecni.it

Per ulteriori informazioni: viviana.dimartino@polimi.it