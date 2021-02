Siamo arrivati al consueto appuntamento del martedì con la selezione di sentenze di materia edilizia e urbanistica di Ediltecnico! Gli argomenti trattati oggi sono: Il conduttore può richiedere il permesso di costruire senza l’assenso del proprietario? Per il pergolato in legno è necessario richiedere permesso di costruire o autorizzazione paesaggistica? Un muro di contenimento necessita del titolo edilizio?

Ancora: Serve il titolo edilizio per costruire una piscina? Sanzioni per il ritardato pagamento degli oneri, la prescrizione è quinquennale.

>> Superbonus interventi trainati, ok solo se eseguiti durante gli interventi trainanti <<

Il conduttore può richiedere il permesso di costruire senza l’assenso del proprietario?

TAR Campania, Salerno, sez. II, sent. 25 gennaio 2021, n. 201

Il Comune non deve pretendere l’assenso del proprietario se il conduttore richiede il permesso di costruire necessario ad adeguare il locale alle disposizioni in materia di sicurezza, quali possono essere agevolmente assimilate le disposizioni governative, in tema di prevenzione dal contagio da Covid-19.

A fronte della previsione, in contratto, della possibilità, anzi dell’onere, per il conduttore, di richiedere, in prima persona, le autorizzazioni amministrative per i lavori, necessari ad adeguare il locale alle disposizioni in materia di sicurezza (cui possono essere agevolmente assimilate le disposizioni governative, in tema di prevenzione dal contagio da Covid-19), il Comune deve pretendere il consenso della proprietaria all’installazione della struttura in questione.

In giurisprudenza, cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 16/04/2015, n. 1942: “Non è rilevante che i lavori sull’immobile siano stati concordati con il Comune, quale proprietario – concedente, in sede di stipula del contratto locativo, posto che l’assenso del proprietario agli interventi edilizi sull’immobile locato incide sulla legittimità degli stessi sul piano meramente contrattuale, ma non ha effetti derogatori su cogenti disposizioni di legge, che attengono a tutt’altra cura amministrativa rispetto all’interesse locatizio. Una siffatta previsione non esime il conduttore dal munirsi, prima dell’esecuzione dei programmati interventi, di tutti i necessari titoli autorizzatori pubblici presso le competenti amministrazioni”.

Cfr. anche T. A. R. Campania – Napoli, Sez. VIII, 3/07/2012, n. 3148: “La legittimazione del titolare di un diritto obbligatorio al rilascio del permesso di costruire è riconosciuta solo quando, per effetto del dedotto rapporto obbligatorio, l’interessato sia autorizzato in base ad un contratto o abbia documentato il previo consenso da parte del proprietario”.

Cfr. anche T. A. R. Sardegna, Sez. II, 17/02/2016, n. 160: “Ai sensi dell’art 11 del d. P. R. n. 380 del 6 giugno 2011 (in base al quale il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell’immobile o a chi abbia titolo per richiederlo), l’istanza di autorizzazione edilizia in sanatoria può essere legittimamente richiesta anche dal promissario acquirente o dal conduttore e, più in generale, da tutti coloro che vi abbiano interesse (nella fattispecie, nella quale gli interventi abusivi interessati dalla sanatoria consistevano in mere opere interne, facilmente ripristinabili, si è anche precisata l’irrilevanza del consenso del proprietario)”.

Pergolato in legno è necessario richiedere permesso di costruire o autorizzazione paesaggistica?

TAR Campania, Salerno, sez. II, sent. 27 gennaio 2021, n. 230

Per un pergolato in legno non serve né il permesso di costruire né l’autorizzazione paesaggistica.

In ragione della modesta consistenza, un pergolato in legno realizzato su battuto di brecciolino non richiede il rilascio di permesso di costruire e di autorizzazione paesaggistica, trattandosi di una struttura destinata al riparo, di modeste dimensioni e facilmente amovibile.

Un muro di contenimento necessita del titolo edilizio?

TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, sent. 29 gennaio 2021, n. 209

Un muro che, oltre a fungere da divisione dalla proprietà adiacente, ha la funzione di contenimento e, per le sue dimensione e caratteristiche, è di per sé tale da modificare l’assetto urbanistico del territorio e necessita dell’acquisizione del titolo edilizio costituito dal permesso di costruire.

Proprio in relazione ai muri di contenimento, la giurisprudenza ha avuto occasione di affermare che essi costituiscono opera ben più consistente di una recinzione e, soprattutto, dotata di propria specificità ed autonomia, in relazione alla sua funzione principale: da qui l’assoggettamento di tali opere al regime concessorio (così, Cons. St., sez. VI, 30 giugno 2020 n. 4152; in questo senso, solo per citare la giurisprudenza più recente, anche: Tar Valle d’Aosta, 11 giugno 2020 n. 16; Cons. St., sez. II, 13 dicembre 2019 n. 8487; Tar Calabria, Catanzaro, sez. II, Catanzaro, 28 maggio 2019, n. 1060).

Serve il titolo edilizio per costruire una piscina?

TAR Campania, Napoli, sez. IV, sent. 26 gennaio 2021, n. 527

La piscina è una struttura edilizia che trasforma permanentemente il sito di relativa ubicazione mediante il previo sbancamento, e, poi, la costruzione della vasca e non è qualificabile come pertinenza; al contrario, è una nuova costruzione necessitante del permesso di costruire.

Una piscina, oltre a costituire una permanente modificazione del suolo, ha un rilievo autonomo tale da escludere la relazione di accessorietà rispetto al manufatto inteso come principale (T.A.R. Napoli, sez. VII, 17/09/2020, n.3874; TAR Campania, Napoli, sez. III, 7 gennaio 2020, n. 42; TAR Campania, Salerno, sez. II, 18 aprile 2019, n. 642; Cassazione penale sez. III, 20/12/2018, n.1913).

Sanzioni per il ritardato pagamento degli oneri, la prescrizione è quinquennale.

TAR Marche, sez. I, sent. 25 gennaio 2021, n. 59

La giurisprudenza ha più volte evidenziato che le sanzioni pecuniarie previste dall’art.3 della legge n. 47 del 1985 per il ritardato versamento del contributo di concessione edilizia sono soggette al termine di prescrizione di cinque anni stabilito dall’art. 28 della legge n. 689 del 1981, decorrente dal giorno del pagamento del contributo.

L’art.12 della legge n.689/1981, infatti, estende l’applicazione della prescrizione quinquennale a tutte le violazioni per le quali è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, tra cui la non puntuale osservanza dell’obbligo contributivo di cui al ripetuto art. 3 della legge n. 47 del 1985 (ex multis, T.A.R. Veneto, sez. II, 1° febbraio 2019, n. 132 e gli arresti ivi richiamati).

Guida tecnica per il super sismabonus e il super ecobonus 110%

Guida tecnica per il super sismabonus e il super ecobonus 110% - Libro Andrea Barocci, Sergio Pesaresi (a cura di), 2020, 2020, Questa guida si configura come un vero e proprio prontuario di riferimento per i tecnici, chiamati a studiare e ad applicare, per la propria committenza, gli interventi di miglioramento strutturale antisismico e di efficientamento energetico degli edifici nell’ambito delle...



Prontuario tecnico per l’Ecobonus e il Super Ecobonus – e-Book in pdf

Prontuario tecnico per l’Ecobonus e il Super Ecobonus - e-Book in pdf Sergio Pesaresi, 2021, Maggioli Editore 2021, Questo eBook, aggiornato alla Legge di Bilancio 2021, ai decreti 6 agosto 2020 (decreto Asseverazioni e decreto Requisiti) - G.U. n. 246 del 5 ottobre 2020, si configura come un vero e proprio vademecum operativo per il tecnico chiamato ad applicare nella pratica gli interventi progettuali...



Manuale del progettista per gli interventi sull’esistente e per la redazione di Due Diligence immobiliari

Manuale del progettista per gli interventi sull’esistente e per la redazione di Due Diligence immobiliari Marco Campagna, 2020, Maggioli Editore 2020, I professionisti tecnici svolgono un ruolo fondamentale per ciò che concerne i titoli edilizi e le procedure abilitative, assumendosi la responsabilità delle opere edilizie assentite sotto il profilo penale, deontologico, amministrativo e civile. Per supportare i tecnici nasce dunque...



Foto: iStock/ljubaphoto