Guida Bonus facciate 2021, vademecum istruzioni ENEA

Enea ha aggiornato il vademecum che guida i contribuenti alla pratica del Bonus facciate al 90% per il recupero e restauro delle facciate esterne degli edifici esistenti, che con la pubblicazione in GU della Legge di Bilancio 2021 è stato esteso anche alle spese sostenute nel 2021 (legge 30 dicembre 2020 n. 178, art. 1, comma 59).

Il nuovo documento riguarda esclusivamente gli interventi sulle strutture opache verticali delle facciate esterne per i quali occorre trasmettere i dati all’Enea, cioè quelli influenti dal punto di vista energetico o che interessino il rifacimento dell’intonaco per oltre il 10% della superficie disperdente lorda complessiva degli edifici esistenti ubicati nelle zone A o B ai sensi del D.M. n. 1444 del 2 aprile 1968, che rispettino i requisiti richiesti.

Ma vediamo in dettaglio la nuova guida operativa sul Bonus facciate 2021.

>>> Scarica il vademecum ENEA Bonus facciate 2021 <<<

Guida Bonus facciate 2021, vademecum con istruzioni ENEA

La principale novità per il Bonus facciate 2021 riguarda la sua proroga; per il resto le condizioni di accesso all’agevolazione restano le medesime.

Consulta lo speciale: Bonus facciate, tutti i dettagli

3 condizioni accesso Bonus facciate

Nello specifico sono da rispettare le seguenti 3 condizioni:

– l’ubicazione degli edifici sottoposti all’intervento di recupero della facciata;

– la visibilità delle facciate;

– la percentuale di intonaco su cui intervenire.

Nuovo vademecum Enea

Oltre alle specifiche che comparivano anche nelle edizioni precedenti del documento (chi può accedere, per quali edifici vale, entità del beneficio, requisiti tecnici dell’intervento, spese ammissibili), un’interessante novità è la tabella di sintesi.

Questa fornisce informazioni specifiche discendendo tra la data di inizio lavori avvenuta prima del 6.10.2020 e dopo la medesima data, che è poi il giorno in cui è avvenuta la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (ed entrata in vigore) del Decreto MiSE 6 agosto 2020 (c.d. Decreto Prezzi | Requisiti tecnici).

Guida Bonus facciate

