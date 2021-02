Come tutti ben sappiamo, le restrizioni causate dalla pandemia hanno causato non pochi disagi per quanto riguarda spostamenti e molti settori ne hanno risentito.

Tra questi, sicuramente non manca il settore degli edifici e delle case prefabbricate in legno che, a partire dalla progettazione, ha visto notevoli intralci sulla sua strada; non ultimo, la grande difficoltà di far visitare le abitazioni ai possibili acquirenti.

C’è però un’azienda in particolare che è riuscita a superare le sfide del momento grazie all’impiego innovativo di diverse tecnologie.

Vediamo in dettaglio di cosa si tratta.

Case prefabbricate in legno: nasce il parco virtuale Vario Haus

Vario Haus, azienda leader nel settore delle case e degli edifici prefabbricati in legno, grazie a una attenta analisi delle richieste e preferenze dei suoi clienti, offre da sempre la possibilità, prima della scelta e dell’acquisto di una casa in legno, di visitare alcune case modello dell’azienda o case di clienti italiani che hanno scelto Vario Haus per la realizzazione della loro abitazione in legno.

L’emergenza in corso ha reso molto complicato e in alcuni casi addirittura impossibile offrire questa opportunità. Grazie ai servizi digitali di cui dispone: dall’app con realtà virtuale per progettare e visitare un modello di casa personalizzato, al villaggio virtuale 3D che consente di visitare 10 modelli di case in legno, anche negli interni. Vario Haus offre ai suoi clienti una diversa opportunità per visitare e progettare la casa in legno dei loro sogni.

I servizi digitali consentono a tutti gli utenti interessati alla casa in legno di raggiungere in modo facile e veloce le informazioni necessarie e veicolano il messaggio che il design di questo tipo di case può seguire diverse esigenze individuali e diversi stili architettonici.

Il parco virtuale di case prefabbricate in legno Vario Haus

Il Parco virtuale di case campione consente di vivere la medesima esperienza della visita a un villaggio dimostrativo reale, ma senza lasciare la propria abitazione.

Con il parco virtuale di case campione, Vario Haus fa fronte all’impossibilità di visitare fisicamente i parchi, offrendo la possibilità di effettuare un tour virtuale e interattivo della nuova abitazione, restando comodamente seduti sul divano di casa, senza limiti di orario e senza impedimenti legati alle attuali restrizioni.

I potenziali acquirenti hanno ad oggi la possibilità di visitare 10 case, ammirarle dall’esterno e visitarle dall’interno. Il tour comprende, infatti, la possibilità di entrare nella casa e visitare le singole stanze nel dettaglio e, partendo dalla pianta proposta, segnalare agli esperti di Vario Haus le modifiche desiderate per realizzare la casa in legno su misura delle proprie esigenze.

Progettare la casa grazie all’applicazione Roomle

Grazie all’applicazione Roomle di Vario Haus, progettista e cliente finale hanno la possibilità di modificare in autonomia la planimetria proposta, partendo dai modelli di casa suggeriti, aumentando il numero di stanze o modificando la distribuzione degli spazi, che possono essere progettati in base alle proprie esigenze. Il risultato finale, ottenuto grazie a questa progettazione virtuale, è visionabile direttamente online sia in 2D che in 3D.

La progettazione riguarda anche l’arredo interno della casa con la proposta di una vastissima libreria di oggetti e complementi di arredo in 3D di famosi marchi, realmente disponibili sul mercato, che l’utente può selezionare in base a:

– marchio;

– tipo di stanza;

– funzione.

Questo permette di arredare la propria casa e scoprire così l’effetto finale.

La libreria di Roomle contiene infine elementi funzionali quali scale, infissi, corpi riscaldanti, garage e carport, utili per rendere la propria casa ancora più bella e funzionale.

Oltre alla possibilità di progettare la propria abitazione e visionare il progetto in 3D, Vario Haus offre l’opportunità di amplificare l’esperienza di visita delle case prototipo. Grazie agli occhiali per la realtà virtuale e all’applicazione Roomle VR Variohaus è possibile, infatti, passeggiare virtualmente attraverso tutte le planimetrie.

Per maggiori informazioni: www.variohaus.it