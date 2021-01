Online i siti Enea per l’invio dei dati relativi ai Bonus 2021

Come ormai sappiamo, per beneficiare dei vari Bonus edilizi è necessario inviare ad Enea i dati relativi agli interventi di efficienza energetica. Enea ha reso ora operativi i suoi portali Ecobonus 2021 e Bonus Casa 2021 attraverso i quali è possibile mandare la documentazione relativa agli interventi che si sono conclusi o si concluderanno nel corso del 2021.

Il termine tassativo per l’invio dei dati è di 90 giorni dalla data di fine lavori. Per tutti gli interventi conclusi mentre i siti Enea non erano ancora attivi, quindi tra l’1 e il 25 gennaio 2021, il termine dei 90 giorni si calcola a partire dal 25 gennaio 2021.

Ad ENEA devono essere inviati i dati relativi a:

interventi di risparmio energetico e utilizzo di fonti rinnovabili che usufruiscono delle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie > da inserire nella sezione Bonus Casa

riqualificazioni energetiche del patrimonio edilizio esistente (incentivi del 50%, 65%, 70%, 75%, 80%, 85%) e bonus facciate (incentivi del 90%) > da inserire nella sezione Ecobonus

In sintesi:

Invio dati Enea 2021, come fare

Per l’invio dei dati a Enea la prima cosa da fare è registrarsi sul sito detrazionifiscali.enea.it, come beneficiario (utente che beneficia in prima persona delle detrazioni), intermediario (chi compila la dichiarazione per conto di un cliente, di un assistito, di un condominio o di una società), oppure asseveratore.

Si precisa che le registrazioni eventualmente effettuate negli anni precedenti (dal 2010 in poi) per precedenti dichiarazioni a Enea sono ancora valide e le credenziali possono quindi essere utilizzate.

La schermata che ci si trova davanti è la seguente:

All’interno delle singole sezioni Bonus Casa e Ecobonus (comprende anche il Bonus Facciate) — dove si trovano anche link utili e dove è possibile consultare le pratiche relative agli anni precedenti — sono raggiungibili i due nuovi portali Bonus Casa 2021 e Ecobonus 2021 attraverso cui inviare i dati dei lavori conclusi nel corso del 2021.

Dallo stesso portale detrazionifiscali.enea.it si può accedere anche alla sezione dedicata al Superbonus, ma solo in qualità di asseveratore (per le schede descrittive a fine lavori e per le pratiche di cessione del credito e sconto in fattura che fruiscono del Super Ecobonus).

