Corso patologie edilizie 2021. Dodici appuntamenti di alta formazione da non perdere

Il termine patologia trova sempre più impiego in edilizia soprattutto in riferimento al patrimonio immobiliare esistente. Studiare ed analizzare i fattori che causano il degrado, degli elementi architettonici e strutturali dei manufatti, assume una primaria rilevanza nella progettazione degli interventi al fine di garantire la sicurezza delle costruzioni e degli utenti.

Errori, omissioni nelle fasi di progettazione, costruzione e gestione, fattori di disturbo e agenti di attivazione del difetto causano problematiche ai materiali e il degrado degli elementi edilizi che possono essere compromessi economicamente e funzionalmente anche in modo irreversibile.

Fondamentale pertanto è la formazione del tecnico e dell’esperto coinvolto nelle analisi di rilievo e diagnosi quindi nella progettazione degli interventi sui manufatti esistenti.

A tal proposito il corso “Danni, difetti, diagnostica e soluzioni per l’involucro edilizio, le strutture in calcestruzzo armato, gli edifici in muratura e legno”, della durata di 48 ore organizzate su 12 giornate formative, vuole fornire ai professionisti un bagaglio di conoscenze che consentiranno loro di affrontare le problematiche che affliggono le costruzioni esistenti a partire dai danni e difetti dell’involucro edilizio.

Durante i dodici appuntamenti saranno illustrate, in dettaglio, le operazioni preliminari – rilievo e diagnosi – per un corretto approccio alle costruzioni esistenti. Successivamente, con l’ausilio dei più potenti codici di calcolo, si eseguiranno analisi numeriche delle strutture ed infrastrutture soggette a danno inglobato.

Il corso è organizzato dal Collegio degli Ingegneri della Toscana e da The PLAN e si terrà in modalità online FAD sincrona dal 9 aprile al 25 giugno 2021. Sono previsti 3 moduli formativi (Involucro + Strutture e Infrastrutture in CLS + Strutture in Muratura & Legno).

I crediti formativi richiesti sono 48 CFP per gli Ingegneri (l’attribuzione dei CFP previsti dal corso è subordinata all’accertamento della presenza dei partecipanti pari ad almeno il 90% della durata complessiva del corso) e 20 CFP per gli Architetti (l’attribuzione dei CFP previsti dal corso è subordinata all’accertamento della presenza dei partecipanti pari ad almeno il 80% della durata complessiva del corso).

A chi si rivolge il corso patologie edilizie 2021 e come partecipare?

Il corso si rivolge ad ingegneri, architetti, professionisti tecnici (Geometri, Periti), imprese di costruzione, CTU e CTP del tribunale.

Per info sul programma, modalità di iscrizione e quota di partecipazione:

>> Per gli INGEGNERI, le istruzioni sono presenti al link > https://bit.ly/2MuyIna

>> Per ARCHITETTI, GEOMETRI, PERITI o interessati, le istruzioni sono presenti al link > http://bit.ly/39YrEaw

I docenti del corso sono:

Marco Argiolas

Consulente su danni e difetti costruttivi, ricercatore nei settori afferenti all’umidità negli edifici, autore di pubblicazioni in materia.

Matteo Felitti

Titolare dello studio tecnico ENGINEERING & CONCRETE CONSULTING, Cultore di Scienza delle Costruzioni ICAR/08 presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II. Docente Esterno di “Calcolo Automatico delle Strutture” presso la Facoltà di Architettura di Napoli – Federico II.

Marco Pio Lauriola

Ingegnere civile, titolare dello Studio Tecnico “Timber Design”, membro del Gruppo di Studio per la redazione delle “Istruzioni per il Progetto, l’Esecuzione e il Controllo delle Strutture di Legno” CNR-DT 206/2007 e CNR-DT 206-R1/2018.

Carla Lisci

Laureata in Scienze e Tecnologie Geologiche all’Università di Cagliari, Dottoranda di Ricerca presso il laboratorio Hércules dell’Università di Évora (Portogallo).

Marco Manca

Geofisico specializzato nelle applicazioni, integrate, di tecniche geofisiche, di tipo strumentale (termografia all’infrarosso, ultrasuoni, magnetometria, potenziale elettrico, georadar), nella diagnosi del degrado (materico e strutturale) degli edifici (civili e monumentali).

Lucia Rosaria Mecca

Ingegnere strutturista, titolare dello studio MECCAINGEGNERIA il quale opera prevalentemente nell’ambito della Progettazione e Direzione Lavori di opere ed infrastrutture in ambito civile ed industriale.

Francesco Oliveto

Ingegnere libero professionista specializzato nell’ambito strutturale e geotecnico ed in particolare modo nelle verifiche sismiche e geotecniche di edifici esistenti anche soggetti a danno e degrado.

Massimo Rossetti

Professore Associato di Tecnologia dell’Architettura presso l’Università Iuav di Venezia, dove svolge attività di ricerca sull’innovazione tecnologica nelle costruzioni, sulla sostenibilità e l’efficientamento energetico in architettura, e sulla riqualificazione dell’esistente.

Nicola Santoro

Ingegnere civile, lavora presso la pubblica amministrazione, esperto nel settore della computer grafica e dell’Intelligenza artificiale applicata alla geomatica.

Francesco Ucini

Tecnico specializzato nella diagnostica delle patologie edilizie causate dalla presenza di acqua e umidità ed altri fattori di disturbo, relatore e docente di convegni, seminari e corsi di formazione sul tema delle patologie edilizie presso gli ordini professionali di Ingegneri, Architetti e Geometri.

Comitato scientifico è formato da:

• Andrea Carrara – Presidente (Firenze)

• Marco Argiolas (Milano)

• Matteo Felitti (Napoli)

• Carla Lisci (Èvora – Portogallo)

• Lucia Rosaria Mecca (Potenza)

Corso Patologie edilizie 2021. Il programma completo

Di seguito il programma dettagliato di ciascuno dei dodici appuntamenti previsti.

GIORNATA I – VENERDÌ 9 APRILE 2021 (DALLE ORE 14:00 ALLE ORE 18:00 – 4 ORE)

Saluti e introduzione al corso a cura del presidente del Comitato scientifico: ing. Andrea Carrara.

Analisi numeriche su strutture in calcestruzzo armato con danno inglobato – Parte I

Meccanismi di degrado

Meccanismi di trasferimento dei cloruri

Modelli di degrado

Curve di capacità in strutture integre e con degrado inglobato

Applicazioni e casi di studio

Docente: Matteo Felitti

La Robustezza in strutture in calcestruzzo armato con danno inglobato – Parte I

Meccanismi di collasso progressivo

Meccanismi resistenti in condizioni estreme

Metodi di valutazione della robustezza in strutture con danno localizzato

Strategie di retrofitting per la mitigazione del rischio

Applicazioni in casi di studio

Docente: Francesco Oliveto

GIORNATA II – VENERDÌ 16 APRILE 2021 (DALLE ORE 14:00 ALLE ORE 18:00 – 4 ORE)

Danni da infiltrazione e da impianti – Parte I

Danni negli edifici originati da acqua e umidità

Cause dei danni

Interpretazione dei segni (semiotica)

Riconoscere le cause con approccio strumentale

Casi Studio

Docente: Francesco Ucini

L’intonaco, diagnosi del degrado e soluzioni tecniche – Parte I

L’intonaco: definizione

Componenti e classificazione degli intonaci

Conoscere il supporto per progettare l’intonaco

Applicative e variabili di cantiere

Il degrado dell’intonaco

Le manifestazioni del degrado dell’intonaco

Danni da umidità sugli intonaci esterni ed interni: analisi del degrado, analisi delle possibili cause, rimedi

Casi studio (esempi di diagnosi del degrado a carico degli intonaci interni ed esterni)

Normativa

Docente: Marco Manca

GIORNATA III – VENERDÌ 23 APRILE 2021 (DALLE ORE 14:00 ALLE ORE 18:00 – 4 ORE)

Analisi numeriche su strutture in calcestruzzo armato con danno inglobato – Parte II

Meccanismi di degrado

Meccanismi di trasferimento dei cloruri

Modelli di degrado

Curve di capacità in strutture integre e con degrado inglobato

Applicazioni e casi di studio

Docente: Matteo Felitti

La Robustezza in strutture in calcestruzzo armato con danno inglobato – Parte II

Meccanismi di collasso progressivo

Meccanismi resistenti in condizioni estreme

Metodi di valutazione della robustezza in strutture con danno localizzato

Strategie di retrofitting per la mitigazione del rischio

Applicazioni in casi di studio

Docente: Francesco Oliveto

GIORNATA IV – VENERDÌ 30 APRILE 2021 (DALLE ORE 14:00 ALLE ORE 18:00 – 4 ORE)

Danni da infiltrazione e da impianti – Parte II

Danni negli edifici originati da acqua e umidità

Cause dei danni

Interpretazione dei segni (semiotica)

Riconoscere le cause con approccio strumentale

Casi Studio

Docente: Francesco Ucini

L’intonaco, diagnosi del degrado e soluzioni tecniche – Parte II

L’intonaco: definizione

Componenti e classificazione degli intonaci

Conoscere il supporto per progettare l’intonaco

Applicative e variabili di cantiere

Il degrado dell’intonaco

Le manifestazioni del degrado dell’intonaco

Danni da umidità sugli intonaci esterni ed interni: analisi del degrado, analisi delle possibili cause, rimedi

Casi studio (esempi di diagnosi del degrado a carico degli intonaci interni ed esterni)

Normativa

Docente: Marco Manca

GIORNATA V – VENERDÌ 7 MAGGIO 2021 (DALLE ORE 14:00 ALLE ORE 18:00 – 4 ORE)

Danni da umidità negli edifici, risalita, muffe e condense – Parte I

La risalita muraria

Muffe e condense negli edifici

Danni e difetti dei sistemi impermeabili

L’impermeabilità nei locali interrati

Docente: Marco Argiolas

Danni e difetti delle strutture in Muratura – Parte I

Introduzione alle costruzioni in muratura

Principali dissesti e quadri fessurativi

Comportamento meccanico

Metodi di analisi

Modelli di calcolo

Capacità portante residua

Applicazioni e casi di studio

Docente: Francesco Oliveto

GIORNATA VI – VENERDÌ 14 MAGGIO 2021 (DALLE ORE 14:00 ALLE ORE 18:00 – 4 ORE)

Danni da umidità negli edifici, risalita, muffe e condense – Parte II

La risalita muraria

Muffe e condense negli edifici

Danni e difetti dei sistemi impermeabili

L’impermeabilità nei locali interrati

Docente: Marco Argiolas

Danni e difetti delle strutture in Muratura – Parte II

Introduzione alle costruzioni in muratura

Principali dissesti e quadri fessurativi

Comportamento meccanico

Metodi di analisi

Modelli di calcolo

Capacità portante residua

Applicazioni e casi di studio

Docente: Francesco Oliveto

GIORNATA VII – VENERDÌ 21 MAGGIO 2021 (DALLE ORE 14:00 ALLE ORE 18:00 – 4 ORE)

Danni e difetti delle strutture in Muratura – Parte III

Introduzione alle costruzioni in muratura

Principali dissesti e quadri fessurativi

Comportamento meccanico

Metodi di analisi

Modelli di calcolo

Capacità portante residua

Applicazioni e casi di studio

Docente: Francesco Oliveto

Metodi e strumenti per la diagnostica strutturale – Parte I

Approccio alle strutture ed infrastrutture esistenti

Importanza della prediagnosi

I controlli visivi

Indagini strumentali

Applicazioni e casi studio

Docente: Lucia Rosaria Mecca

GIORNATA VIII – VENERDÌ 28 MAGGIO 2021 (DALLE ORE 14:00 ALLE ORE 18:00 – 4 ORE)

Metodi e strumenti per la diagnostica strutturale – Parte II

Approccio alle strutture ed infrastrutture esistenti

Importanza della prediagnosi

I controlli visivi

Indagini strumentali

Applicazioni e casi studio

Docente: Lucia Rosaria Mecca

Danni e difetti delle strutture in Muratura – Parte IV

Introduzione alle costruzioni in muratura

Principali dissesti e quadri fessurativi

Comportamento meccanico

Metodi di analisi

Modelli di calcolo

Capacità portante residua

Applicazioni e casi di studio

Docente: Francesco Oliveto

GIORNATA IX – VENERDÌ 4 GIUGNO 2021 (DALLE ORE 14:00 ALLE ORE 18:00 – 4 ORE)

La Geomatica a servizio della diagnostica e del monitoraggio strutturale – Parte I

Fotogrammetria aerea e di prossimità

Laser scanner

Radiografia a raggi X

Tomografia industriale

Applicazioni e casi studio

Docente: Nicola Santoro

Le patologie dei materiali lapidei naturali e artificiali – Parte I

Conoscere i materiali

Riconoscere le patologie

Danni derivanti da interventi impropri

Normativa, diagnostica e conservazione

Docente: Carla Lisci

GIORNATA X – VENERDÌ 11 GIUGNO 2021 (DALLE ORE 14:00 ALLE ORE 18:00 – 4 ORE)

Le patologie delle facciate continue – Parte I

Le facciate continue: definizioni, classificazione, normativa di riferimento

I materiali delle facciate: alluminio, acciaio, vetro, materiali di sintesi, legno

Le patologie: una classificazione

Façade design per la circular economy

Casi studio

Docente: Massimo Rossetti

La Geomatica a servizio della diagnostica e del monitoraggio strutturale – Parte II

Fotogrammetria aerea e di prossimità

Laser scanner

Radiografia a raggi X

Tomografia industriale

Applicazioni e casi studio

Docente: Nicola Santoro

GIORNATA XI – VENERDÌ 18 GIUGNO 2021 (DALLE ORE 14:00 ALLE ORE 18:00 – 4 ORE)

Le patologie dei materiali lapidei naturali e artificiali – Parte II

Conoscere i materiali

Riconoscere le patologie

Danni derivanti da interventi impropri

Normativa, diagnostica e conservazione

Docente: Carla Lisci

Le patologie delle facciate continue – Parte II

Le facciate continue: definizioni, classificazione, normativa di riferimento

I materiali delle facciate: alluminio, acciaio, vetro, materiali di sintesi, legno

Le patologie: una classificazione

Façade design per la circular economy

Casi studio

Docente: Massimo Rossetti

GIORNATA XII – VENERDÌ 25 GIUGNO 2021 (DALLE ORE 14:00 ALLE ORE 18:00 – 4 ORE)

Le strutture di legno negli edifici di muratura

Elementi di tecnologia del legno

Biodegradamento, rischio biologico e durabilità naturale

Il riconoscimento dei dissesti, la diagnosi e la classificazione

Dettagli costruttivi per la durabilità

Cenni alle tecniche di riparazione

Docente: Marco Pio Lauriola (Modulo Murature & Legno)

Questionario e prova finale del corso.

Chiusura del corso a cura del presidente del Comitato scientifico: ing. Andrea Carrara

Il corso sulla patologia edilizia non ha valore legale di titolo di studio e non è collegato a nessuna università.

Foto: iStock.com/ MaYcaL

Ti consigliamo i volumi

L’umidità da risalita muraria Marco Argiolas, 2020, Maggioli Editore 2020, Semplicità e chiarezza sono i caratteri distintivi di questa opera editoriale, giunta alla sua seconda edizione. Si tratta di un testo molto utile per potersi facilmente districare nel mondo nebuloso e oscuro dell’umidità da risalita degli edifici. Attraverso la...