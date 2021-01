Per i pagamenti legati agli interventi da detrarre grazie al Bonus verde possono essere utilizzati altri metodi oltre al bonifico bancario o postale.

L’aggiornamento arriva da parte dell’Agenzia delle Entrate, in risposta alla domanda di una contribuente.

Il pagamento degli interventi, quindi, potrà essere effettuato con altri mezzi, l’unico requisito necessario resta la tracciabilità.

Ecco quali sono le modalità con cui effettuare i pagamenti.

Bonus verde pagamenti: come vuoi, basta che sia tracciabile

Del Bonus verde ne abbiamo già parlato approfonditamente, in poche parole, si tratta di una detrazione pari al 36% delle spese sostenute per la sistemazione a verde di aree scoperte di edifici esistenti privati.

>> leggi tutto quello che c’è da sapere sul Bonus verde <<

Possono beneficiare della detrazione:

– cura, ristrutturazione e irrigazione dei giardini;

– copertura a verde;

– giardini pensili;

– realizzazione di pozzi;

A questi tipo di spese possono essere sommate anche quelle per la progettazione e manutenzione, se connesse agli stessi interventi.

Al contrario, non possono essere detratte le spese per le attrezzature e per la manutenzione ordinaria.

Per quanto riguarda la spesa consentita, invece, si tratta di una percentuale calcolata su di un massimale di spesa pari a 5000 euro.

Quali sono quindi i metodi per pagare gli interventi del Bonus verde?

Proprio riguardo la spesa e, più precisamente, a come deve essere effettuata, ha posto l’attenzione l’Agenzia delle Entrate tramite “La posta di FiscoOggi”.

L’aggiornamento, infatti riguarda il modo in cui possono essere pagati gli interventi collegati all’incentivo che poi andranno detratti.

Nello specifico, la risposta arriva grazie alla richiesta di una contribuente che chiedeva se fosse obbligatorio pagare con bonifico bancario o postale.

L’Agenzia delle entrate afferma a riguardo che è possibile eseguire il pagamento anche con altri mezzi, purché conservino la possibilità di tracciare le operazioni.

Quindi, per chi avesse l’intenzione di beneficiare del Bonus verde, sarà possibile pagare attraverso:

– assegni bancari;

– assegni postali;

– circolari non trasferibili.

Oltre a queste metodi, inoltre, potranno essere scelte modalità informatizzate, come:

– carte di credito;

– bancomat;

– bonifici.

Non perdere l’occasione di beneficiare del Bonus verde

Ricordiamo, in conclusione, che la Legge di bilancio 2021 ha prorogato il Bonus verde per le spese effettuate durante tutto il 2021 alle condizioni che abbiamo visto sopra. Per richiedere la detrazione sarà comunque necessario riportare il codice fiscale del contribuente beneficiario e la descrizione dell’intervento.

Foto: iStock.com/TommL