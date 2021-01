Partiamo con una dato: secondo l’ultimo rapporto di Legambiente, il 16% dei condomini esistenti in Italia è stato costruito nel dopoguerra, con materiali e tecniche che prestavano scarsissima attenzione all’efficienza dei sistemi di riscaldamento. Altro dato: l’82% degli immobili condominiali presenti sul territorio italiano è stato costruito prima dell’entrata in vigore dalle Legge sull’Efficienza Energetica in Edilizia (la famosa n.10/91).

Cosa dedurne? Che la riqualificazione energetica dei condomini è una priorità. Aggiungiamo che può risultare anche molto conveniente, se si usufruisce di detrazioni e agevolazioni fiscali per recuperare parte degli investimenti (>> vedi: Legge di bilancio 2021, tutti i bonus casa per l’edilizia).

A quanto ammonteranno dunque le spese per intervenire? Quali sono le detrazioni fiscali più adatte? Vediamolo in dettaglio.

Riqualificazione energetica condominio, quanto costa?

Partiamo da un esempio: un intervento organico di riqualificazione energetica di un immobile di 100 mq in un condominio costruito tra il 1960 e il 1990. In questo caso, la prima cosa che si prevederebbe sarebbe la coibentazione dell’involucro, a partire dai solai a contatto coi volumi non riscaldati (sottotetti e piani sorretti da piloti), a cui si aggiungerebbe la sostituzione della caldaia (>> Caldaia a condensazione o pompa di calore? Quale conviene?).

Interventi combinati, spesa media

Per gli interventi combinati sopra ipotizzati, si prevede una spesa media di:

– 120-150 euro/mq per la coibentazione di strutture opache perimetrali e pavimenti,

– 230-250 euro/mq per la coibentazione delle coperture,

– 180-200 euro/kWt per le caldaie a condensazione.

I tempi di ritorno dell’investimento grazie al taglio dei consumi e delle bollette, sono inferiori a 5 anni nella maggior parte dei casi.

Sostituzione infissi, quanto costa?

Nel caso siano da sostituire anche gli infissi, per ottenere risultati migliori e non vanificare l’investimento, sarebbe meglio affiancare la nuova posa alla coibentazione delle mura perimetrali.

La spesa media per la sostituzione degli infissi sarebbe di 550-650 euro/mq e il ritorno scenderebbe a 5 anni.

Una “banale” sostituzione di vecchi infissi con nuovi modelli a tenuta (vetrocamera e taglio termico), permette infatti di risparmiare dal 15 al 20% di energia (-300 euro all’anno, incrementale nell’eventualità di case indipendenti).

Ricordiamo che le parti “trasparenti” sono un punto critico e di discontinuità della facciata. Dal punto di vista del contenimento energetico, la qualità di una finestra si valuta attraverso il valore di trasmittanza termica Uw espresso in W/mqK che indica quanto sia efficiente dal punto di vista termico. Tanto più il valore è basso, quanto più la finestra è performante.

N.B. Anche la sostituzione della porta d’ingresso, quando questa separa ambienti riscaldati da quelli che non lo sono, e ha i requisiti normativi, è agevolata dagli incentivi fiscali.

Conviene abbinare gli interventi

L’esecuzione di un unico intervento tra quelli sopra elencati è sconsigliato, in quanto i benefici non sarebbero sufficienti a garantire il benessere interno dell’appartamento, e non apporterebbero nemmeno un consistente miglioramento della classe energetica.

Nello specifico, è meglio evitare in condominio l’installazione dei nuova caldaia a termovalvole senza coibentare almeno il solaio del primo e dell’ultimo piano (sottotetto e pilotis).

In generale, è consigliabile effettuare sempre una diagnosi energetica dell’edificio e simulare diversi scenari, per capire i tempi di ritorno e gli interventi primaria effettuare su ciascun immobile specifico.

