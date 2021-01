Il Comune di Rimini ha indetto un concorso pubblico, per esami, finalizzato all’assunzione con contratto di formazione e lavoro della durata di dodici mesi (a tempo determinato e pieno) di quattordici unità con profilo professionale di istruttore tecnico (categoria C, posizione economica C1) così suddivise:

sette unità presso il settore Governo del territorio ;

; due unità presso il settore Infrastrutture e qualità ambientale ;

; due unità presso il settore Facility management ;

; tre unità presso il settore Protezione civile e progetti speciali.

Concorso 14 Istruttori tecnici Rimini, requisiti

Trattandosi di contratti di formazione e lavoro, il requisito fondamentale è quello dell’età, che deve necessariamente essere compresa tra i 18 e i 32 anni (non compiuti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso). Per quanto riguarda il titolo di studio, possono partecipare al concorso i cittadini che risultano in possesso di uno dei seguenti titoli:

diploma di maturità rilasciato da istituto tecnico del settore tecnologico (ordinamento previgente: istituto tecnico per geometri, istituto tecnico industriale, istituto nautico, istituto tecnico aeronautico, istituto agrario);

oppure diploma di maturità (quinquennale) rilasciato da istituto professionale del settore industria e artigianato o ad indirizzo servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale;

oppure diploma di liceo artistico indirizzo “architettura e ambiente” ;

L7 ingegneria civile e ambientale

L8 ingegneria dell’informazione

L9 ingegneria industriale

L17 scienze dell’architettura

L21 scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale

L23 scienze e tecniche dell’edilizia

L25 scienze e tecnologie agrarie e forestali

L27 scienze e tecnologie chimiche

L28 scienze e tecnologie della navigazione

L31 scienze e tecnologie informatiche

L34 scienze geologiche

vecchio ordinamento) o equiparate (Decreto interministeriale 9 luglio 2009: “equiparazione tra lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche e lauree magistrali”) o equipollenti:

ARCHITETTURA (LM-3, LM-4; 3/S – 4/S)

INGEGNERIA (TUTTE LE CLASSI)

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA (LM-48; 54/S)

SCIENZE AGRARIE (LM-69; 77/S)

SCIENZE AMBIENTALI (LM-75; 82/S)

SCIENZE GEOLOGICHE (LM-74, LM-79; 86/S 85/S)

INFORMATICA (LM-18, LM-66; 23/S)

Inoltre è necessario il possesso della patente di guida (categoria B o superiore) e la conoscenza di base della lingua inglese e dell’informatica (il possesso di questi requisiti verrà accertato durante i colloqui orali). Ovviamente è necessario essere in possesso anche dei requisiti generali d’accesso (cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; idoneità fisica; non esclusione dall’elettorato politico attivo; non licenziamento da un precedente pubblico impiego; assenza di condanne penali).

Concorso 14 Istruttori tecnici Rimini, come candidarsi

La modalità di iscrizione online è l’unica consentita ed è da intendersi come tassativa. Non sono quindi ammesse altre modalità di produzione o di invio della domanda di partecipazione al concorso.

Per partecipare al concorso per 14 istruttori tecnici al Comune di Rimini è necessario compilare e inviare la domanda di ammissione dal 22 gennaio al 23 febbraio 2021

cliccando qui (Codice Concorso : 2021-114-1).

>> Scarica qui il Bando di Concorso <<

Concorso 14 Istruttori tecnici Rimini, prove d’esame

I concorrenti saranno sottoposti a tre prove d’esame, che si svolgeranno in presenza, anche se, in relazione all’evoluzione della situazione epidemiologica futura, il Comune si riserva di stabilire che le prove vengano effettuate in tutto o in parte in modalità telematica):

prova scritta teorica, consistente in domande a risposta chiusa (quiz); prova scritta teorica, consistente in una o più domande a risposta aperta; prova orale.

Le prove d’esame avranno ad oggetto le seguenti materie:

nozioni sulla normativa statale e regionale in materia di edilizia, urbanistica e pianificazione territoriale;

nozioni sulla normativa statale e regionale in materia ambientale, dei beni culturali e del paesaggio;

paesaggio;

nozioni di diritto costituzionale e amministrativo, con particolare riferimento al procedimento amministrativo e al diritto d’accesso ai documenti amministrativi;

nozioni sulle norme in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. n. 445/2000) e

sull’ordinamento degli enti locali (D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.e.i);

Faranno parte della prova di esame orale una serie di quesiti sulla conoscenza dell’informatica (attraverso esemplificazioni su personal computer) e della lingua inglese (lettura di un brano e relativa traduzione o colloquio).

A ciascuna prova viene attribuito il punteggio massimo di 30 punti. Ciascuna prova si intende superata con il conseguimento del punteggio minimo di 21/30. Il candidato deve obbligatoriamente conseguire l’idoneità in tutte le prove.

Segnaliamo che il Comune di Rimini, insieme alla Provincia di Rimini, ha indetto un concorso anche per il reclutamento di sei funzionari tecnici (categoria D, posizione conomica D1 – codice: 2021-2).

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’ufficio concorsi del Comune di Rimini telefonicamente (0541-704965/704967) oppure via email (ufficio.concorsi@comune.rimini.it).