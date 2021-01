L’approvazione del Senato, avvenuta il 30 dicembre 2020, ha dato il via al bonus idrico, già previsto nel testo della Legge di Bilancio 2021.

Il bonus idrico è un’agevolazione che permette di migliorare il risparmio idrico dell’abitazione, sostituendo i vecchi sanitari con nuovi dispositivi a scarico ridotto.

Non solo, è possibile cambiare anche rubinetti, soffioni doccia e colonne doccia con nuovi apparecchi a basso consumo d’acqua, in edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari.

A questo proposito, con questo emendamento viene riconosciuto alle persone fisiche residenti in Italia, un bonus idrico integrativo pari a 1.000 euro per ciascun beneficiario, da utilizzare entro il 31 dicembre 2021.

Come viene erogato il bonus idrico 2021 e quali sono i requisiti?

Per conoscere in via definitiva le modalità e termini per l’erogazione del bonus, sarà necessario aspettare marzo 2021. Tali informazioni, infatti, saranno affidata a un decreto del ministro dell’Ambiente.

In ogni caso, come anticipato, il bonus servirà a sostenere interventi di sostituzione di:

– wc in ceramica;

– rubinetteria;

– soffioni di doccia e colonne doccia.

L’unica “limitazione” per quanto riguarda il bonus idrico 2021, consiste nel dover sostenere le spese per apparecchi aventi le seguenti caratteristiche:

– fornitura e posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico non superiore a 6 litri; sono compresi anche i relativi sistemi di scarico;

– fornitura e installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata non superiore a 6 litri al minuto;

– soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto;

– rientrano nel massimale di spesa anche le opere idrauliche e murarie collegate e gli oneri di smontaggio e dismissione dei sistemi preesistenti.

Come impiegare al meglio il bonus idrico 2021?

Fino a questo momento abbiamo visto le caratteristiche, gli aspetti finanziari e gli interventi ammissibili alla detrazione; vediamo ora come poter impiegare al meglio le risorse stanziate.

Tra la vasta gamma di soluzioni presenti sul mercato, Idral propone prodotti idrosanitari tradizionali con soluzioni a basso consumo d’acqua che garantiscono e rispettano i requisiti previsti dalla normativa, ulteriormente certificati e garantiti dalla Water Label.

La European Water Label è un’iniziativa lanciata nel 2014 volta a promuovere dispositivi efficienti dal punto di vista idrico e fornire ai consumatori informazioni sul consumo di acqua e le valutazioni di efficienza dei dispositivi che utilizzano l’acqua al fine di influenzare la loro scelta nella selezione di dispositivi più efficienti dal punto di vista idrico.

Idral è stata la prima azienda italiana ad aderire a questo sistema per garantire l’efficienza idrica dei prodotti e la trasparenza dell’informazione per i clienti.

Rubinetti, docce e wc: le soluzioni proposte da Idral per il nuovo bonus idrico 2021

L’azienda propone soluzioni in grado di adattarsi a ogni tipo di situazione e necessità. Non solo, la praticità offerta si aggiunge a un design moderno e semplice fondato su struttura robusta, soluzioni innovative e tecnologie all’avanguardia.

Ogni prodotto, dai rubinetti elettronici, a quelli manuali, passando per rubinetti doccia, fino ad arrivare ai sanitari; garantisce un basso consumo d’acqua e di energia, in perfetta linea con le ultime disposizioni in materia.

Vediamo quindi quali sono alcuni dei prodotti più interessanti.

Rubinetti

Per quanto riguarda rubinetti per bagno, cucina e non solo, con una portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto, esistono diverse soluzioni:

Rubinetti temporizzati

Miscelatori con comando a pulsante e a leva clinica, dotati di sistemi che permettono di regolare la temperatura dell’acqua. Queste caratteristiche, unite a design e resistenza, permettono ai rubinetti di adattarsi a qualsiasi tipo di ambiente.

Quasi tutti i rubinetti temporizzati per lavabo Idral hanno una portata massima di 6 litri al minuto, come i rubinetti della Serie Minimal lavabo (6lt/min), Serie INOX (5lt/minuto), Serie 45 (6lt/min), Serie Modern (6lt/min).

Tra questi, il miscelatore temporizzato 800.12 della serie MINIMAL, offre:

– azionamento e miscelazione tramite la maniglia;

– arresto temporizzato 15 sec. a 3 bar (riducibile)

– limitatore di portata a 6l/min;

– valvole di ritegno e flessibili inox inclusi.

>> vedi la scheda tecnica <<

Rubinetti manuali

In questo caso, la gamma offerta prevede rubinetti a maniglia singola o doppia. I rubinetti inoltre, possono essere mono acqua o miscelatori, con la possibilità di miscelare acqua fredda e acqua calda per raggiungere la temperatura ottimale.

Di questa tipologia fanno parte: la serie KiDS per i bambini e rubinetti minimali per parete o per lavabo o i rubinetti per cucina come Archimede che può essere dotato di limitatore di portata.

Tra tutti, la serie KiDS implementa:

– cartuccia con funzione eco-stop per il risparmio d’acqua;

– limitatore di portata 6l/min;

– vernice atossica.

>> vedi la scheda tecnica <<

Rubinetti elettronici

Questi rubinetti rappresentano una soluzione innovativa che si basa su tecnologie all’avanguardia. Ogni prodotto di questa linea garantisce risparmio idrico ed energetico, affidabilità, adattabilità e soprattutto massima igiene e prevenzione dalla diffusione dei batteri.

In questo caso, il rubinetto 00511 della serie ONE, garantisce:

– comando a fotocellula con attivazione a rilevamento di presenza;

– chiusura antivandalo dopo 1 minuto di erogazione continua;

– Erogazione automatica antilegionella ogni 24h dall’ultimo utilizzo;

– Batterie alkaline “AA“ 4×1,5V (150.000 azionamenti).

>> vedi la scheda tecnica <<

Docce

Le soluzioni doccia offerte sono versatili e realizzate con un’ampia gamma di materiali eco friendly.

A questo proposito, Idral suggerisce pannelli doccia a parete in acciaio inox con miscelatore temporizzato e comando a pulsante e limitatore di portata 8 l/min per progetti interni.

Mentre per gli esterni esistono le colonne doccia in alluminio, con limitatore di portata 8 l/min, rubinetti temporizzati e un sistema solare per il riscaldamento dell’acqua che permette di risparmiare anche energia.

Rubinetti per doccia

Con limitatore di portata 9 l/min, come i miscelatori termostatici progressivi o i miscelatori temporizzati.

Tra i tanti, i modelli della serie 908 offrono le seguenti caratteristiche:

– azionamento e miscelazione tramite la maniglia;

– cartuccia termostatica progressiva TMV3;

– blocco della temperatura massima a 38°C modificabile;

– valvole di ritegno con limitatore di portata 9 l/min e filtri in alimentazione.

>> vedi la scheda tecnica <<

Soffioni

Le soluzioni offerte sono sviluppate appositamente per garantire sicurezza e durabilità, con la possibilità di controllare la portata grazie a soffioni doccia, come lo 09033, dotato di un Limitatore di portata 8 l/min.

>> vedi la scheda tecnica <<

Vasi sanitari in ceramica

Le soluzioni ideali per sostituire i wc con prodotti con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri, sono i vasi sanitari in ceramica monoblocco della serie EASY per disabili e per anziani che garantiscono un consumo di 5lt/min e che sempre più spesso vengono istallati in residenze private, oltre ad ospedali, case di cura e centri commerciali.

> vedi la scheda tecnica <<

I vantaggi Idral per il nuovo bonus idrico 2021

Come abbiamo già scritto nel precedente articolo dedicato al bonus idrico, qualora si sostituissero i 28,4 milioni di vasi “ante 1990” con nuovi apparecchi, aventi scarico massimo pari a 6 litri, si avrebbe un risparmio strutturale di acqua pari a 414 milioni di metri cubi all’anno, un risparmio di 665 milioni di euro per le famiglie italiane ed una riduzione di 2,9 milioni di tonnellate di CO2 per minore uso di energia elettrica necessaria per l’approvvigionamento e la distribuzione. Un risultato straordinario per l’ambiente e per la qualità della vita! Il Bonus idrico rappresenta quindi un risultato molto positivo per l’Italia.

