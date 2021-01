BIM: torna la 4° Conferenza Nazionale IBIMI – buildingSMART Italia

La quarta Conferenza Nazionale IBIMI-buildingSMART Italia è prevista per il 31 marzo e l’1 Aprile in presenza a Roma e in streaming, attraverso una piattaforma innovativa che consentirà l’interazione tra il pubblico, l’associazione e i relatori.

Durante la Conferenza interverranno autorevoli esponenti del mondo industriale, stazioni appaltanti tra cui Anas ed RFI, le Università che collaborano con IBIMI e professionisti di grande esperienza nella filiera.

Con il Decreto 560/2017, attuativo del Codice degli appalti pubblici, in linea con la Direttiva Europea 24/2014, è prevista l’introduzione graduale dell’obbligo di utilizzo di metodi e strumenti elettronici di modellazione a decorrere dal 1° gennaio 2019 per le opere di importo pari o superiore a 15 milioni di euro, e poi via via per importi minori fino alla piena obbligatorietà nel 2025.

L’importanza della digitalizzazione del settore delle costruzioni, per ottenere una maggiore efficienza nei processi produttivi e un contenimento dei costi di progettazione e gestione, rappresenta un aspetto che può costituire un fattore trainante in un momento in cui il Paese si trova ad affrontare numerose difficoltà economiche ed occupazionali.

Il BIM e il ruolo di IBIMI buildingSMART Italia

Nel contesto della digitalizzazione si inserisce la metodologia del Building Information Modeling.

IBIMI buildingSMART Italia è l’associazione di riferimento per la diffusione del BIM in Italia, raccogliendo professionisti del settore tra cui grandi committenze, studi di progettazione, software house e università.

Questo carattere multidisciplinare permette di offrire un quadro completo della situazione attuale e di indicare le strategie di innovazione per l’industria delle costruzioni italiana, favorendo lo scambio di conoscenza e il networking tra i soci e promuovendo iniziative formative utili alle professionalità sempre più richieste in futuro.

Al centro della manifestazione ci saranno i racconti delle esperienze di adozione del BIM: i bisogni che ne hanno indirizzato la scelta, le difficoltà affrontate e i successi traguardati.

IV Conferenza Nazionale IBIMI: il programma

Il programma degli interventi si svilupperà in due giornate.

MERCOLEDì 31 MARZO 2021

Una sessione plenaria di apertura, con saluti istituzionali e presentazione della strategia dell’associazione.

Numerosi workshop di approfondimento legati ai temi infrastrutturali viari e ferroviari, il settore elettrico, l’efficienza energetica, i dati di prodotto e la certificazione delle competenze e nuove professionalità.

GIOVEDì 1 APRILE 2021

Momenti di confronto attraverso cui i risultati dei diversi workshop verranno raccolti e discussi.

Non mancheranno infine, durante l’ultima giornata, i contributi degli sponsor e di autorevoli professionalità del settore.

La partecipazione alla quarta Conferenza Nazionale IBIMI-bS è gratuita ed aperta a tutti coloro che si interfacciano da poco tempo con il BIM, ma anche a chi ha già avuto esperienza con la metodologia e cerca nuovi spunti di applicazione nel proprio ambito di interesse.

Per maggiori informazioni > www.ibimi.it

