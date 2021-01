È ora a disposizione di professionisti e contribuenti il nuovo software cloud Superbonus, utile nella simulazione del calcolo delle detrazioni spettanti per le diverse tipologie di interventi agevolabili al 110%.

Il programma è aggiornato alle ultime disposizioni della Legge di bilancio 2021, che ha confermato e prorogato tutti i bonus casa per l’edilizia (>> qui una tabella di sintesi), e ai nuovi limiti di spesa chiariti definitivamente da Entrate.

Il software permette di orientarsi nella complessa normativa tecnica e fiscale legata anche ai cosiddetti Super Sismabonus e Super Ecobonus, e guida in maniera efficace alla scelta più corretta degli interventi da eseguire. Vediamo in dettaglio le specifiche di questa novità (ordinabile a fine articolo)!

>> Superbonus, sì alle spese accessorie rispetto all’intervento trainante <<

Software Superbonus 110%: calcola subito la detrazione

La principale novità del 2021 è stata la proroga del Superbonus al 30 giugno 2022, e per la parte di spesa sostenuta nel 2022, la detrazione è ripartita non in cinque ma in quattro quote annuali di pari importo. Questo dettaglio è rilevante, in quanto la possibilità di accedere alla maxi detrazione si amplia.

A maggior ragione, sarà sempre più determinante dotarsi di strumenti rapidi ed efficaci che agevolino il calcolo della maxi detrazione. Il nuovo software cloud è un’ottima soluzione (anche per chi deve sottostare alle richieste dei committenti): propone un calcolo simulato di costo della cessione del credito per le detrazioni spettanti (ipotizzando una cessione complessiva) tenuto conto dello sconto effettuato sulla cessione e degli interessi dovuti su eventuali finanziamenti ponte erogati dagli istituti finanziari.

> Sconto in fattura e cessione detrazione: qual è la differenza?

Software Superbonus, cosa posso calcolare?

ll software cloud Superbonus 110% consente di:

– individuare gli interventi «trainanti» (o principali);

– verificare la spettanza del Superbonus anche per gli interventi «trainati» (o aggiuntivi);

– determinare le detrazioni fiscali spettanti;

– verificare la recuperabilità teorica della detrazione annua rispetto alla propria IRPEF lorda (test di incapienza);

– simulare il costo netto dell’intervento sull’immobile e l’eventuale accollo di spesa.

Calcola il Superbonus 110 con il software cloud

Superbonus 110% - software in cloud Alessandro Pegoraro Sistemassociati, 2021, 2021, Abbiamo sviluppato Il software cloud Superbonus 110% per agevolare professionisti e cittadini nella simulazione del calcolo delle detrazioni spettanti per le diverse tipologie di interventi agevolabili al 110%. Il software cloud Superbonus 110% consente di:- Individuare gli interventi...



Superbonus 110%: tool excel per il calcolo del beneficio

Se preferisci il formato Excel, questo foglio di calcolo è in grado di gestire sia le casistiche legate al condominio che quelle per case unifamiliari/plurifamiliari e riepiloga il totale detrazioni annue spettanti (nel caso del condomino, per singolo inquilino). Viene quindi effettuato il test di capienza delle detrazioni in base alla propria imposta IRPEF.

>> Clicca qui per ulteriori info e ottenerlo

Verifica dei massimali di spesa

Il file gestisce anche in automatico la verifica dei massimali di spesa specifici previsti dal «Decreto requisiti Ecobonus» del MISE» (….) per singola tipologia di intervento, verificando:

– il rispetto dei requisiti previsti dai decreti,

– la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Superbonus 110: calcolo del beneficio in formato Excel

Superbonus 110 per cento: calcolo del beneficio in formato Excel Alessandro Pegoraro SistemiAssociati, 2020, Maggioli Editore 2020, File excel di supporto per la simulazione dei benefici spettanti dall’applicazione del super bonus 110% per gli interventi di riqualificazione energetica e adeguamento antisismico introdotto dal “Decreto Rilancio”, con verifica dell’eventuale incapienza rispetto alle imposte personali...



Foto: iStock/Chainarong Prasertthai