La Federazione Architetti PPC Toscani, l’Ordine e la Fondazione Architetti PPC Firenze e l’Ordine degli Architetti PPC di Pisa organizzano un seminario online di 3 ore per diventare valutatori per gli Esami di Stato in Architettura. Nel corso verranno illustrate le modalità di svolgimento degli Esami di Stato Architetto secondo il DPR 328/2001, le attività del Coordinamento SOA (Spazio Orientamento Architettura) e del Tavolo congiunto tra gli Ordini degli Architetti PPC toscani ed il Dipartimento di Architettura di Firenze, in particolare sul tema dei tirocini post laurea.

L’evento è gratuito (fino ad esaurimento dei posti disponibili, iscrizione obbligatoria su iM@teria) e si terrà giovedì 28 gennaio 2021, dalle ore 15 alle ore 18.

La partecipazione al webinar, che fornirà anche 3 crediti formativi professionali CFP (in materie deontologiche), sarà indispensabile per l’inserimento nei Registri dei valutatori dei rispettivi Ordini territoriali, propedeutico alla selezione dei nominativi per le Commissioni per gli Esami di Stato da inviare al Ministero dell’Università e Ricerca (MIUR).

La partecipazione costituirà inoltre motivo di preferenza ai fini della selezione da parte del Consiglio dell’Ordine, insieme ad altri criteri quali: regolarità contributiva verso l’Ordine, regolarità formativa e assenza di procedimenti disciplinari a carico dell’iscritto.

Valutatori Esami di Stato, i requisiti

Oltre alla partecipazione al seminario, per diventare valutatori per gli Esami di Stato e iniziare quindi a far parte delle Commissioni d’esame è necessario possedere almeno uno dei seguenti requisiti:

essere liberi professionisti con almeno 15 anni di iscrizione all’Albo

essere dipendenti pubblici con mansioni direttive

essere docenti universitari

Corso valutatori Esami di Stato, il programma

Il webinar del 28 gennaio 2021 inizierà alle ore 15 e durerà circa 3 ore. Questi i quattro interventi principali:

Il ruolo degli Ordini, arch. Paola Gigli – componente dei GO Università e Tirocini del CNAPPC per conto degli Ordini APPC toscani Il ruolo dell’Università, prof.ssa Maria De Santis – UNIFI, Delegato al Job Placement per la Scuola di Architettura di Firenze Il ruolo del professionista, arch. Bruno Morelli – libero professionista, Commissione Esame di Stato 2018 Il ruolo del referente tutor, arch. Daniele Barelli – Coordinatore SOA Toscana

Per iscriversi cliccare qui (Codice corso: 1215)

Immagine: iStock/skynesher