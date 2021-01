La domanda posta al Governo è la seguente: «rientrano nel Superbonus le spese sostenute in relazione a interventi realizzati su immobili non residenziali posseduti da persone fisiche?».

La risposta è contenuta nelle FAQ del nuovo sito ufficiale dedicato al Superbonus (interessante la possibilità di inviare quesiti!).

Vediamo in dettaglio come funziona questo caso applicativo del 110%.

Superbonus per immobili non residenziali

I tecnici del Governo hanno risposto che, tra i destinatari del Superbonus, ci sono le persone fisiche al di fuori dell’esercizio dell’attività di impresa, arti e professioni. Già Entrate, con la circolare 24/E/2020, aveva spiegato che la locuzione «al di fuori dell’esercizio dell’attività di impresa, arti e professioni» significa che gli immobili non devono essere riconducibili ai beni relativi all’impresa o a quelli strumentali per l’esercizio di arti o professioni.

La FAQ replica però che una diversa lettura avrebbe comportato l’esclusione di professionisti, lavoratori autonomi o imprenditori intenzionati a realizzare gli interventi sulla propria abitazione.

La risposta del Governo

Il principio su cui poggia la tesi del Governo, è la concretizzazione delle agevolazioni per interventi realizzati su immobili residenziali in coerenza con il testo della norma che, nell’elencare i soggetti beneficiari della detrazione, include gli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati, gli enti aventi le stesse finalità sociali e le cooperative di abitazione a proprietà indivisa.

Il Governo conclude che l’applicazione di questo criterio, «comporta come logica conseguenza, l’esclusione dal Superbonus degli immobili non residenziali anche se posseduti da soggetti che non svolgono attività di impresa, arti o professioni».

Superbonus, altre possibilità per immobili non residenziali

Con la Circolare 24/E/2020 Entrate aveva chiarito il caso dei condomìni, nei quali è possibile trovare unità immobiliari di proprietà di esercenti attività di impresa, arti e professioni.

Se l’edificio coincide con l’abitazione dell’imprenditore o del professionista, non ci sono limiti al Superbonus, richiedibile per interventi sulle parti comuni dell’edificio condominiale, ma anche per interventi sull’unità immobiliare.

Se invece l’unità immobiliare è strumentale all’esercizio dell’attività di impresa o professionale, il proprietario può ottenere il Superbonus solo per gli interventi sulle parti comuni e a condizione che il condominio sia destinato a residenza per oltre il 50% della superficie complessiva.

Superbonus 110%: casi concreti

