Il 19 gennaio 2021 il Governo ha messo online una sezione del suo sito dedicata interamente al Superbonus 110%, con tutte le informazioni ufficiali per accedere al nuovo bonus che promette ai cittadini la possibilità di effettuare lavori sulle proprie abitazioni “a costo zero”.

La volontà è quella di raccogliere in un unico contenitore tutte le istruzioni che riguardano il Super Ecobonus e il Super Sismabonus, e di pubblicizzare ulteriormente questa misura considerata chiave per il rilancio economico e la “ripartenza green”.

Il sito, governo.it/superbonus, è strutturato nelle seguenti sezioni:

Superbonus 110%, cos’è

Presentazione del Sottosegretario Fraccaro (dal titolo Superbonus, la chiave per la ripartenza green)

I requisiti

Come ottenerlo

Per i cittadini

Per le imprese

La guida e i documenti

Invia qui le tue domande

Consulta le FAQ

Le informazioni contenute nel sito riprendono e riorganizzano in modo chiaro e di più immediata comprensione quanto detto negli ultimi mesi da Agenzia delle Entrate ed Enea (e anche da noi, qui tutte le notizie aggiornate sul Superbonus 110). Non c’è quindi nulla di nuovo nella sostanza, ma sottolineiamo la presenza delle ultime due sezioni, a nostro avviso le più utili: Consulta le FAQ e Invia qui le tue domande.

FAQ Superbonus 110

Il Governo ha raccolto tutte le risposte fornite in questi mesi alle domande più frequenti sul Superbonus 110%, organizzandole tematicamente in 11 capitoli:

Soggetti beneficiari Tipologie di immobili ammessi Interventi trainanti Interventi trainati Installazione di sistemi solari fotovoltaici Limiti di spesa agevolabili Esempi concreti Opzione per cessione e sconto in fattura Rilascio attestazioni e asseverazioni Adempimenti Visto di conformità

Queste risposte vanno ad integrare quella già fornite dall’Agenzia delle Entrate, qui (invece qui avevamo visto la Guida pubblicata da Agenzia Entrate a luglio 2020).

Superbonus 110, invio quesiti al Governo

La sezione per inoltrare quesiti sul Superbonus 100% al Governo, Invia qui le tue domande, non risulta ancora attiva, per ora rimanda semplicemente alle FAQ, ma si prospetta come un utile riferimento per ottenere ulteriori chiarimenti su un’agevolazione complessa come questa.

