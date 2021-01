Sappiamo che l’involucro edilizio è uno dei maggiori responsabile della dispersione termica, ma anche gli impianti non sono da sottovalutare, soprattutto per l’utilizzo di risorse non rinnovabili, inquinamento e bollette (alte). Dal 1° gennaio 2018 tutti gli edifici oggetto di una ristrutturazione rilevante devono ricavare da fonti rinnovabili il 50% del fabbisogno energetico (>> Efficienza energetica edifici, nuove regole col decreto 48/2020 in GU), e dal 2021 tutti gli edifici, nuovi o soggetti a una ristrutturazione profonda, dovranno adeguarsi allo standard europeo nZEB (nearly Energy Zero Building – Edifici a Energia quasi Zero).

Ma anche se non è richiesta una ristrutturazione, alcuni interventi, date le nuove detrazioni fiscali 2021, sono auspicabili per un grande risparmio economico. In primis, parliamo del passaggio al sistema fotovoltaico.

Fotovoltaico, perché conviene (con le detrazioni)

Un appunto da non dimenticare: la detrazione per impianti fotovoltaici rientra nelle ristrutturazioni edilizie e non nelle detrazioni per risparmio energetico. L’agevolazione fiscale 2021 dedicata agli impianti fotovoltaici (prorogata al 31 dicembre 2021) è pertanto il Bonus ristrutturazioni al 50%, che ammette come limite spese massimo detraibile 96 mila euro per unità immobiliare.

Foto: iStock/Wera52