Webinar bonus casa e superbonus 110%. Gli aggiornamenti sulle agevolazioni edilizie 2021

Con la Legge di Bilancio 2021, approvata il 27 dicembre 2020, e la Circolare delle Entrate n. 30/E/2020 è stato prorogato il superbonus 110% e sono state introdotte novità sui Bonus Casa per il nuovo anno.

Inserite nella Legge di Bilancio 2021 novità che interessano proroghe dei lavori, immobili plurifamiliari, immobili funzionalmente indipendenti, lavori sul tetto, abbattimento delle barriere architettoniche, immobili collabenti e lavori condominiali.

Inoltre, l’Agenzia delle Entrate a fine anno ha emesso chiarimenti su: immobili vincolati, fotovoltaico, lavori sulle pertinenze, conteggio unità immobiliari ammesse all’agevolazione, sisma bonus con bonus mobili e cessione del credito.

Per fare chiarezza e approfondire ciascun aspetto, Ediltecnico.it e Maggioli Formazione organizzano un webinar il 18 gennaio 2021 dalle ore 15.30 alle 17.30. Un corso online in diretta tenuto dalla docente Antonella Donati che illustrerà le novità per il 2021 e le conferme 2020 sulle agevolazioni fiscali per la casa e l’edilizia effettuando anche un focus su equo compenso prestazioni professionali.

Webinar bonus casa e superbonus 110%. Il programma

Il webinar è rivolto a professionisti tecnici (architetti, geometri, ingegneri, periti), commercialisti e consulenti fiscali, dirigenti e tecnici degli uffici tecnici degli enti locali, aziende del settore edilizio e dell’efficienza energetica e privati cittadini che vogliono sapere di più sul bonus casa.

La docente Antonella Donati, giornalista professionista, ha al suo attivo diversi anni di giornalismo parlamentare con particolare attenzione all’approvazione delle misure di carattere finanziario e alle manovre di bilancio. In questo ambito si occupa espressamente di tematiche fiscali, contributive e previdenziali. È autrice di numerosi volumi, articoli e saggi in materia.

Il programma

Le novità nella Legge di Bilancio 2021:

• proroghe dei lavori,

• immobili plurifamiliari,

• immobili funzionalmente indipendenti,

• lavori sul tetto,

• abbattimento delle barriere architettoniche,

• immobili collabenti,

• lavori condominiali.

I chiarimenti della Agenzia delle Entrate:

• immobili vincolati,

• fotovoltaico,

• lavori sulle pertinenze,

• conteggio unità immobiliari ammesse all’agevolazione,

• sismabonus con bonus mobili,

• cessione del credito.

L’equo compenso per le prestazioni professionali.

Il webinar è previsto per lunedì 18 gennaio 2021 dalle 15.30 alle 17.30.

La quota di iscrizione è di 29,00 € +IVA (se dovuta*) oltre a consentire l’accesso alla diretta del corso, garantisce il materiale didattico e la possibilità di rivedere la registrazione per 365 giorni. L’accesso potrà essere effettuato tramite PC o TABLET; non occorrono né webcam né microfono.

L’utente riceverà una mail da Formazione Maggioli contenente il pulsante da cliccare per accedere all’aula virtuale.

* Se la fattura è intestata ad Ente Pubblico, la quota è esente IVA, ai sensi dell’art. 10, D.P.R. n. 633/72 (e successive modificazioni).

Per maggiori informazioni

formazione@maggioli.it

