Come fare l’Asseverazione per edifici plurifamiliari e singoli appartamenti

Come fare l’Asseverazione per edifici plurifamiliari e singoli appartamenti

Ecco come compilare il modello (scaricabile in pdf) nel caso in cui non siano coinvolti tutti gli appartamenti che costituiscono il condominio: gli interventi eseguiti "singolarmente" contribuiscono comunque al salto di due classi energetiche