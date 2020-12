Molto più ricco il modello di quest’anno preparato da Entrate per la dichiarazione dei redditi. La maggior parte delle novità sono relative ai provvedimenti emanati nel 2020 per far fronte alle pesanti conseguenze economiche derivanti dall’emergenza da Covid-19.

Il modello 730/2021, seppur ancora in bozza, recepisce pertanto le ultime novità normative, tra cui il Superbonus 110%, ma anche le nuove regole per le erogazioni liberali per le misure anti-Covid, il bonus vacanze e il credito d’imposta per l’acquisto di monopattini elettrici e servizi per la mobilità elettrica.

Vediamo in dettaglio la sezione che riguarda crediti d’imposta e detrazioni edilizie.

Superbonus 110%, serve un nuovo modello 730

La principale novità è relativa al Superbonus al 110%. Di certo quest’anno, dato che la norma è in fase di assestamento (le ultime importanti modifiche sono venute dalla Legge di bilancio 2021: >> Proroga Superbonus 110% al 30 giugno 2022) saranno pochi i contribuenti che lo indicheranno già in dichiarazione 2020.

Nello specifico, Entrate ha optato per l’inserimento della nuova detrazione nel modello grafico lasciando invariata la struttura della sezione legata ai bonus degli immobili (sezioni III e IV del quadro E). È stata soltanto inserita una casellina aggiuntiva nelle sezioni sezioni spese per interventi di recupero edilizio e spese per interventi di risparmio energetico e Superbonus, da barrare al fine di veicolare la detrazione con la percentuale maggiorata.

Bonus facciate

Per il bonus facciate è stato inserito uno specifico codice (codice 15) da indicare nella consueta colonna 2 dei righi da E41 a E43.

Cessione credito o sconto in fattura

Un aspetto da considerare riguarda la possibilità di fruire della detrazione d’imposta nel modello 730, e quella di cedere i bonus, oppure ottenere lo sconto in fattura.

Infatti, come precisano le istruzioni, non possono essere indicate nella dichiarazione le spese sostenute nel 2020 che sono state indicate nella Comunicazione per l’esercizio delle opzioni di cessione o sconto e relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici.