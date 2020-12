La Legge di Bilancio 2021 è stata approvata alla Camera. Il testo definitivo dovrà essere approvato entro e non oltre il 31 dicembre con conseguente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ed entrare in vigore dal 1° gennaio 2021, e visti i tempi stretti non può escludere il ricorso al voto di fiducia. DI fatto però, il testo non verrà più ritoccato.

Ecco una sintesi delle nuove misure oltre a quelle che si sono aggiunte tramite gli emendamenti approvati dalle varie Commissioni.

>> TESTO LEGGE DI BILANCIO 2021 <<

Legge di bilancio 2021, tutti i bonus casa per l’edilizia

La Legge di Bilancio 2021 ha provveduto a confermare per tutto il 2021 le seguenti agevolazioni fiscali:

– bonus ristrutturazioni || Ristrutturazione con demolizione ricostruzione: sì anche all’ampliamento. Lo dice il MIT con una circolare che chiarisce sulle recenti modifiche al TUE introdotte dal decreto semplificazioni.

>> Qui le novità, inclusi i limiti per gli edifici vincolati e il centro storico

– bonus facciate || Si può abbinare a interventi sul tetto? Sono detrazioni separate o Superbonus 110%? Di fatto, il rifacimento del tetto non rientra nel bonus facciate al 90%, ma ci sono molti escamotage, anche per far risultare l’abbinamento come intervento trainante, e quindi detraibile al 110%.

>> Leggi l’articolo

– ecobonus || Cappotto termico condominio e asseverazione: a quali prezzi si fa riferimento? Va bene considerare quelli dell’allegato I del Decreto Requisiti Ecobonus?

>> Qui la risposta

– bonus verde || Tutte le istruzioni in un sola Circolare. Sono tante le cose che si sono dette sul bonus verde da quando è entrato in vigore con la Legge di bilancio 2018.

>> Ecco un riassunto

Proroga Superbonus al 2022

Grande notizia è quella relativa alla proroga del Superbonus 110% al 30 giugno 2022 e, per gli edifici o condomini che al giugno di quell’anno hanno concluso il 60% dei lavori, fino al 31 dicembre 2022.

Le spese sostenute nel 2022 dovranno invece essere recuperata in 4 rate anziché in 5.

Ma ci sono altre novità legate al 110%, soprattutto chiarimenti rispetto all’articolo 119 del Decreto Rilancio che aveva generato molte perplessità e che è stato in parte riscritto. È stato infatti anche aggiunto l’articolo 12-bis dopo l’articolo 12 che specifica meglio i concetti di unico proprietario, fotovoltaico trainante, Superbonus maggiorato nel caso di sisma e tanti altri obiettivi finalizzati dall’emendamento.

>> Leggi l’approfondimento

Legge di bilancio 2021: bonus mobili

Altra novità è il rifinanziato del bonus mobili con l’innalzamento del tetto di spesa da 10 mila a 16 mila euro.

La detrazione resta del 50% delle spese documentate per l’acquisto di mobili in fase di di ristrutturazioni edilizie.

>> Leggi come funziona

Bonus idrico 1000 euro

Anche questa è una novità per il 2021, il bonus idrico o bonus rubinetti e bagno. È un incentivo di 1000 euro per la sostituzione di rubinetti, soffioni doccia e sanitari utili al risparmio di acqua.

L’importo previsto è:

– 1.000 euro per le famiglie,

– 5.000 euro per i pubblici esercizi.

Per le seguenti spese effettuate:

– fornitura e posa in opera di sanitari in ceramica, con volume massimo di scarico fino a 6 litri e relativi sistemi di scarico,

– fornitura e installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata fino a 6 litri al minuto, e di soffioni doccia e colonne doccia con portata di acqua fino a 9 litri al minuto

>> Qui tutte le informazioni utili

Bonus 50% per i generatori di emergenza a gas

La Legge di Bilancio 2021 introduce un’altra novità: la detrazione del 50% spetta anche per interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.

Manuale del progettista per gli interventi sull’esistente

Manuale del progettista per gli interventi sull’esistente e per la redazione di Due Diligence immobiliari Marco Campagna, 2020, Maggioli Editore 2020, I professionisti tecnici svolgono un ruolo fondamentale per ciò che concerne i titoli edilizi e le procedure abilitative, assumendosi la responsabilità delle opere edilizie assentite sotto il profilo penale, deontologico, amministrativo e civile. Per...



Le asseverazioni del Tecnico per il Superbonus 110% – eBook in pdf

Le asseverazioni del Tecnico per il Superbonus 110% - e-Book in pdf Sergio Pesaresi, 2020, Maggioli Editore 2020, L’asseverazione o perizia tecnica asseverata è una particolare forma di perizia in cui il relatore afferma che tutto quanto viene riportato è veritiero: si assume la responsabilità della veridicità di tutto quanto viene riportato e, di...



Sismabonus ed Ecobonus: il collaudo degli interventi ammissibili – eBook in pdf

Sismabonus ed Ecobonus: il collaudo degli interventi ammissibili - eBook Pietro Salomone, 2020, Maggioli Editore 2020, Ecobonus e Sismabonus al 110% sono i nuovi strumenti messi a disposizione dal legislatore italiano per l’efficientamento energetico e miglioramento sismico del patrimonio edilizio italiano. Il presente testo ha lo scopo di fornire una serie di informazioni utili per...



Foto: iStock/malerapaso