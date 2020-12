Approvato l’emendamento al disegno di legge “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023“ che prevede la proroga del Superbonus 110% al 30 giugno 2022 e, per gli edifici o condomini che al giugno di quell’anno hanno concluso il 60% dei lavori, fino al 31 dicembre 2022.

Le spese sostenute nel 2022 dovranno invece essere recuperata in 4 rate anziché in 5.

Ma ci sono altre novità legate al 110%, soprattutto chiarimenti rispetto all’articolo 119 del Decreto Rilancio che aveva generato molte perplessità e che è stato in parte riscritto. È stato infatti anche aggiunto l’articolo 12-bis dopo l’articolo 12 che specifica meglio i concetti di unico proprietario, fotovoltaico trainante, Superbonus maggiorato nel caso di sisma e tanti altri obiettivi finalizzati dall’emendamento.

Vediamo in dettaglio tutte le novità.

>> Leggi l’emendamento n. 12.0106 SUPERBONUS <<

Proroga Superbonus 110% al 30 giugno 2022

Come accennato sopra, la principale novità è la proroga del Superbonus al 30 giugno 2022. Inoltre, per la parte di spesa sostenuta nel 2022 la detrazione è ripartita non in cinque ma in quattro quote annuali di pari importo.

Per gli edifici che alla data del 30 giugno 2022 avranno eseguito almeno il 60 per cento dell’intervento totale, il 110% è previsto anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.

Estensione invece al 30 giugno 2023 per gli Iacp se i lavori risultano al 60 per cento al 31 dicembre 2022.

Estensione anche ai proprietari unici

Approvata l’estensione anche agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari accatastate distintamente, anche se sono in mano a un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche (al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione).

Unità immobiliare funzionalmente indipendente

Chiarimenti anche in merito al concetto di unità immobiliare funzionalmente indipendente: la si può ritenere tale qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva:

– impianti per l’approvvigionamento idrico;

– per il gas;

– per l’energia elettrica;

– impianto di climatizzazione invernale.

>> Sul tema: Sì al Superbonus per il singolo appartamento, anche se il condominio non fa lavori trainanti

Coibentazione tetto

Si precisa che gli interventi di coibentazione del tetto rientrano tra gli interventi trainanti. in questo modo si evita di limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente.

Superbonus anche per edifici senza tetto o muri perimetrali

Il Superbonus è esteso anche agli edifici privi di APE perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi, che devono comprendere anche quelli trainanti di coibentazione, raggiungano una classe energetica in classe A. La stessa cosa è valida per il caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su area esistente.

Superbonus per eliminare barriere architettoniche

L’eliminazione delle barriere architettoniche rientra tra gli interventi trainati sia per i portatori di handicap che per gli over 65 (anche se non portatori di handicap).

Superbonus maggiorato per i sismi

È previsto un Superbonus maggiorato per la ricostruzione degli immobili danneggiati da tutti i sismi che si sono verificati dopo il 2008: la modifica interviene per estendere gli incentivi fiscali Ecobonus e Sismabonus, già previsti al comma 4 ter della norma sul Superbonus a tutti gli eventi sismici avvenuti dopo il 2008 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza.

> Sismabonus 110%, come averlo col rinforzo dei solai esistenti

Fotovoltaico

Superbonus fotovoltaico valido anche su strutture pertinenziali: sarà dunque possibile usufruire della detrazione per l’intervento trainato della installazione di impianti solari non solo sulla propria abitazione ma anche sulle sue pertinenze.

Limiti di spesa per la ricarica elettrica

Altra novità è l’inserimento di limiti di spesa per l’intervento trainato di installazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici, che non si applicano agli interventi in corso di esecuzione.

I limiti sono:

– 2 mila euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;

– 1.500 euro per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine;

– 1.200 euro per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine.

L’agevolazione va intesa per una sola colonnina di ricarica per unità immobiliare.

Assicurazione per professionisti

Non è necessario stipulare una nuova assicurazione, si può integrare quella già esistente che abbia un massimale non inferiore a 500 mila euro inserendo la copertura del rischio di asseverazione dell’art. 119.

In più ricordiamo che la polizza con cui i professionisti rilasciano attestazioni e asseverazioni non deve prevedere esclusioni relative ad attività di asseverazione e deve garantire, se in operatività di claims made, un’ultrattività pari ad almeno cinque anni in caso di cessazione di attività e una retroattività pari anch’essa ad almeno cinque anni a garanzia di asseverazioni effettuate negli anni precedenti.

> Asseverazioni, istruzioni e moduli da usare

Cartello di cantiere

Deve recare una precisa dicitura, che è la seguente:

«Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, superbonus 110 per cento per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici».

Assunzioni nei Comuni

È prevista l’assunzione di personale presso i comuni per accelerare le pratiche amministrative legate al Superbonus. Sono autorizzate assunzioni, a tempo determinato o parziale, per la durata massima di un anno, non rinnovabile.

Foto: iStock/lchumpitaz