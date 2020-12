Come noi tutti ben sappiamo, a seguito egli ultimi protocolli di sicurezza vigenti in materia di contagio, ogni settore è stato costretto ad adeguarsi alle nuove restrizioni.

A questo proposito, non fanno eccezione gli istituti formativi di ogni genere: dalle scuole, alle accademie, fino alle università, ogni tipo di percorso formativo ha ricevuto un forte rallentamento.

In molti casi, questi rallentamenti, sono dovuti l’impossibilità dei suddetti istituti di far fronte alla necessità di effettuare la didattica online o di verificare l’attendibilità delle prove d’esame.

Per questo motivo esistono istituti di formazione accreditati in grado di far fronte a questo tipo di necessità e garantire sedute di laurea online.

Vediamo più in dettaglio come fare.

Laurea online in istituti accreditati per far fronte all’emergenza

Il coronavirus continua a porre dei limiti, per il momento invalicabili quando si tratta della crescita formativa degli studenti, ma la formazione e-learning continua a dimostrare la propria efficacia.

L’Istituto Universitario ICOTEA ha saputo sfruttare al meglio le nuove tecnologie per garantire, oltre all’erogazione di percorsi formativi in modalità telematica, anche lo svolgimento delle sedute di laurea online.

Essendo un istituto accreditato dal MIUR (Decreto del 23/09/2013 GU n. 242 del 15/10/2013; Decreto n. AOODGPER: 6833 del 19/09/2012; Decreto n. 474/668 del 31/10/2006), permette di conciliare il desiderio di formazione con gli impegni lavorativi: la piattaforma, infatti, è sempre attiva 24h su 24 – 7 giorni su 7 e tutti gli studenti potranno facilmente accedervi grazie al riconoscimento biometrico facciale.

Ogni corsista, inoltre, può fare riferimento alla sede a lui più vicina, le sedi fisiche sono sparse in tutta Italia, in particolare a:

– Milano;

– Roma;

– Sicilia.

I laureati ICOTEA ricoprono sempre più spesso ruoli di spicco nel settore pubblico, privato e aziendale.

I percorsi formativi ICOTEA

Oltre a essere una Scuola superiore per mediatori linguistici abilitata ai sensi del D.M. del 10 gennaio 2002, ICOTEA eroga anche servizi di formazione e aggiornamento per enti pubblici, privati e aziende, in modo da conseguire i Crediti Formativi Professionali obbligatori per tutti i liberi professionisti a seguito del D.P.R. 137/2012. I CFP, infatti, fungono da vera e propria certificazione delle proprie competenze e conoscenze.

Infine ICOTEA offre la possibilità di richiedere un certificato per il diritto allo studio 150h e di usufruire di uno Sportello Orientamento che saprà consigliare chiunque ne abbia bisogno sui percorsi formativi più adeguati.