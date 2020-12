Il Bonus pavimenti, nome dato alla vasta gamma di agevolazioni riguardanti gli interventi sulla pavimentazione contenuti all’interno del bonus ristrutturazioni, offre una nuova interessante novità: l’unione con il Superbonus 110%.

Naturalmente, non tutti gli incentivi proposti possono beneficiare della detrazione al 110%: è necessario sodisfare il requisito dell’Ecobonus di migliorare l’efficienza energetica di almeno due classi.

A questo proposito giunge in aiuto il riscaldamento a pavimento, ma anche in questo caso esistono delle limitazioni.

In generale, esistono comunque detrazioni vantaggiose per i soli lavori di rifacimento della pavimentazione.

Vediamo i dettagli del bonus pavimenti e come ottenere la detrazione al 110%.

Bonus pavimenti: come ottenere la detrazione al 110%

Partiamo dalle basi: cos’è il bonus pavimenti e quali sono gli incentivi agevolati?

Come anticipato, il bonus comprende tutta una serie di interventi legati al rifacimento delle superfici interne ed esterne della casa. In particolare, esistono due casi specifici in base alla posizione della pavimentazione: condominio o case private.

Condominio

Per quanto riguarda il condominio esistono, anche qui, due distinzioni:

– interno, sono detraibili le opere per la riparazione o il rifacimento della pavimentazione delle parti comuni. In questo caso possono essere detratte: fornitura, posa in opera, rimozione della vecchia superfice, ripristino del sottofondo. L’unica discriminante è che non vi siano modifiche di collocamento rispetto alla pavimentazione precedente.

– esterno, in questo caso possono essere detratte le spese del caso precedente, ma con il limite che la nuova pavimentazione sia identica alla precedente per dimensioni e materiali, anche nel caso di pavimentazione in erba sintetica.

Case private

Per quanto riguarda le abitazioni private, non sono ammessi i soli interventi di rinnovamento della pavimentazione per fini estetici. Le spese, infatti, vengono considerate semplice manutenzione ordinaria.

Per poter usufruire delle detrazioni, è importante che il rifacimento della pavimentazione sia legato a progetti più ampi di manutenzione e rifacimento.

Ad esempio è possibile inserire la pavimentazione all’interno di un progetto per il rifacimento completo delle tubature del bagno. In questo caso. sarà possibile sfruttare la detrazione al 50% del bonus ristrutturazioni.

Come rifare la pavimentazione in case private con il 110%

Come ben sappiamo, grazie all’Ecobonus è possibile detrarre al 110% le spese sostenute nel periodo che va dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, purché migliorino l’efficienza energetica di almeno due classi.

In quest’ottica, è possibile effettuare anche la pavimentazione, a condizione di inserire un impianto di riscaldamento a pavimento.

Attenzione, questo tipo di detrazione può essere richiesta solamente in caso di interventi su prima casa, condomini e case popolari. Per quanto riguarda seconde e terze case, possono rientrare solamente la abitazioni non appartenenti alle categorie catastali: A1, A8 e A9.

Riscaldamento a pavimento: i pro e i contro

Il riscaldamento a pavimento è un sistema costituito da tubazioni (nel caso di impianto ad acqua a circuito chiuso) o resistenze elettriche (nel caso di impianto elettrico), disposte sotto il pavimento ed appoggiate a pannelli isolanti. Queste emettono calore in modo uniforme dal basso verso l’alto.

La principale caratteristica di questo impianto è che, essedo posizionato sotto il pavimento di tutta l’abitazione, riesce a trasmettere il calore in maniera omogenea, distribuendo il calore dal basso verso l’alto e non da specifici punti come nel caso di termosifoni. Nel caso dell’impianto ad acqua, poi, è possibile collegarlo a:

– caldaia;

– pompa di calore;

– impianto fotovoltaico.

Vediamo ora quali sono i pro e i contro di questo tipo di impianto.

Pro

Risparmio energetico : pur con una spesa di partenza superiore, questo impianto può garantire un risparmio di circa il 25% all’anno.

: pur con una spesa di partenza superiore, questo impianto può garantire un risparmio di circa il all’anno. Impianto di raffrescamento: nel caso su un impianto ad acqua può essere inserito liquido fresco per abbassare la temperatura nella casa.

Meno sporcizia : l’assenza di radiatori permette di non eliminare l’aria, questo diminuisce di molto la formazione di polveri dannose per la salute, inoltre ci sono meno spazi angusti dove potrebbe depositarsi la sporcizia.

: l’assenza di radiatori permette di non eliminare l’aria, questo diminuisce di molto la formazione di per la salute, inoltre ci sono meno spazi angusti dove potrebbe depositarsi la sporcizia. Migliore estetica dell’abitazione: l’eliminazione di radiatori o altri impianti esperti permette una migliore pianificazione degli arredi e conferisce una migliore linea agli spazi.

Contro

Costi di realizzazione : l’istallazione di questi sistemi comporta in media una spesa superiore del 30% rispetto agli impianti classici.

: l’istallazione di questi sistemi comporta in media una spesa superiore del rispetto agli impianti classici. Difficile riparazione: in caso di guasti all’impianto sarà necessario rimuovere almeno una parte della pavimentazione.

Rialzo della pavimentazione : istallare un impianto di riscaldamento a pavimento richiede di innalzare il piano del pavimento di almeno 5 centimetri , un problema, ad esempio, in caso di mobili su misura.

: istallare un impianto di riscaldamento a pavimento richiede di innalzare il piano del pavimento di almeno , un problema, ad esempio, in caso di mobili su misura. Tempo di attivazione: l’impianto necessita di almeno un giorno per riscaldare completamente l’ambiente e una volta acceso deve essere mantenuto in funzione.

Bonus pavimenti: come fruire del bonus

Per beneficiare della detrazione, anche in questo caso, è possibile usare le stesse modalità previste per il Superbonus 110%. Sarà possibile, quindi richiedere direttamente lo sconto in fattura, usare la cessione del credito oppure optare per la detrazione in denuncia dei redditi.

Sismabonus ed Ecobonus: il collaudo degli interventi ammissibili – eBook in pdf

Sismabonus ed Ecobonus: il collaudo degli interventi ammissibili - eBook Pietro Salomone, 2020, Maggioli Editore 2020, Ecobonus e Sismabonus al 110% sono i nuovi strumenti messi a disposizione dal legislatore italiano per l’efficientamento energetico e miglioramento sismico del patrimonio edilizio italiano. Il presente testo ha lo scopo di fornire una serie di informazioni utili per...



Le asseverazioni del Tecnico per il Superbonus 110% – eBook in pdf

Le asseverazioni del Tecnico per il Superbonus 110% - e-Book in pdf Sergio Pesaresi, 2020, Maggioli Editore 2020, L’asseverazione o perizia tecnica asseverata è una particolare forma di perizia in cui il relatore afferma che tutto quanto viene riportato è veritiero: si assume la responsabilità della veridicità di tutto quanto viene riportato e, di...



Foto: iStock/dusanpetkovic, iStock/filmfoto, iStock/adventtr, iStock/rigamondis