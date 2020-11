«Un isolante è come un vestito per un edificio, quindi non ne esiste uno per tutte le occasioni, ma ne esiste uno specifico per ogni tipo di situazione» (cit. Domenico Pepe, Gli Isolanti termici in edilizia). Quindi il segreto è scegliere il migliore per la propria esigenza, comparando specifiche tecniche e parametri di spesa.

Sono moltissime le aziende che, specie nell’ultimo periodo con l’avvento del Superbonus e delle novità riguardanti le detrazioni fiscali in edilizia (Ecobonus incluso), si stanno promuovendo sul mercato con prodotti sempre più valevoli e innovativi. In questo articolo tratteremo la lana nelle sue diverse carianti: di roccia, di vetro o pecora, dato che si tratta di un materiale con un prezzo abbordabile rispetto ad altri isolanti, e in grado di garantire lo stesso risultato.

Lana di roccia, di vetro o pecora, qual è la migliore come isolante termico?

Ricordiamo che per accedere alle detrazioni fiscali edilizie al 110%, l’intervento previsto deve essere trainante, ovvero prevedere

– l’isolamento termico dell’edificio

– la sostituzione dell’impianto di climatizzazione.

Questi interventi, se associati a lavori di riqualificazione energetica (installazione di impianti fotovoltaici, pannelli solari, colonnine di ricarica, sostituzione dei serramenti) permettono di estendere il Superbonus del 110% anche a questi ultimi.

Altro dettaglio da ricordare è che i materiali isolanti utilizzati devono rispettare i Criteri Ambientali Minimi (CAM).

Per ogni materiale che si andrà a descrivere, gli autori che hanno realizzato le successive specifiche, hanno voluto raccogliere le informazioni più aggiornate dalla normativa, dalla letteratura scientifica e dalla documentazione tecnica messa a disposizione dai produttori, allo scopo di mettere a punto uno strumento di facile consultazione ma nello stesso momento il più possibile esaustivo. Il testo di riferimento da cui sono desunte le informazioni e le immagini è: Gli Isolanti termici in edilizia, di Massimo Rossetti e Domenico Pepe, Maggioli Editore (link a fine articolo). Il capitolo da cui sono prese le seguenti informazioni si basa sul lavoro di raccolta e analisi compiuto da Nadia Filippi e Angela Zamunaro nel corso della loro Tesi di Laurea Magistrale.

Lana di pecora (Sheep wool)

Classificazione

Organico – Animale – Fibroso

Descrizione

La lana di pecora ha buone proprietà termo e fonoisolanti, e garantisce condizioni di comfort termico anche in clima estivo. È un materiale traspirante con elevata igroscopicità: può assorbire umidità fino al 33% del suo peso e rilasciarla velocemente senza diminuire il suo potere isolante. È un materiale riciclabile, ma per essere riutilizzata è necessario rinnovarne i trattamenti con sali di boro e tesserla con fibre di poliestere. In caso d’incendio la lana di pecora è autoestinguente, sciogliendosi emana un odore caratteristico e non emette gas tossici non presentando rischi per la salute.

Produzione

La lana di pecora è una fibra ottenuta dalla tosatura annuale del pelo dell’animale. Proviene da allevamenti ovini in Australia, Germania, Svizzera e alcune regioni d’Italia (Alto Adige, Toscana, Sardegna) o da lane di recupero. Una volta tagliata, la lana viene lavata con sapone naturale e carbonato di sodio al fine di rimuovere il grasso ed eventuali impurità. Successivamente, a seconda del tipo di azienda, la lana può essere lavorata in diversi modi: cardata, separando i veli sottili e lunghi che vengono sottoposti a trattamenti di pressatura.

Tipologia di fornitura

Pannelli – Rotoli – Sfusa

Applicazioni

PARETE PERIMETRALE: Isolamento in intercapedine – Isolamento interno

COPERTURA A FALDA: Isolamento all’estradosso – Isolamento intermedio – Isolamento all’intradosso

COPERTURA PIANA: Isolamento all’estradosso (al di sotto dell’impermeabilizzazione: tetto caldo) – Isolamento intermedio

SOLAIO: Isolamento all’estradosso – Isolamento intermedio – Isolamento all’intradosso

Densità

ρ = 60 – 120 kg/m3

Conducibilità termica

λD = 0,046 – 0,082 W/mK

Calore specifico

Cp = 800 – 1000 J/kgK

Fattore di resistenza alla diffusione del vapore

μ = 3 – 4

Resistenza a compressione

Rc = 100 – 450 kPa

Comportamento al fuoco

Euroclasse A1

Inerzia termica

41 – 85 cm

Energia incorporata

PEInr = 6,468 – 6,7237 MJ/kg

Emissione di CO2 in fase di produzione

GWP (Global Warming Potential) = 0,23 – 0,3818 kg CO2 eq/kg (chilogrammi di CO2 equivalenti per unità di massa)

Riciclo

Percentuale di materiale riciclabile del prodotto = 100%

Lana di roccia (Rock wool)

Classificazione

Inorganico – Minerale – Fibroso

Descrizione

La lana di roccia è un materiale inorganico a base di fibre, le cui materie prime sono costituite da diversi tipi di rocce, quali diabase, dolomite e basalto. È un buon materiale isolante termo-acustico; è traspirante, imputrescibile, chimicamente inerte e resistente agli attacchi di agenti biologici. Le sue prestazioni termoisolanti rimangono invariate nel tempo. Non è un materiale igroscopico ed è permeabile al vapore data la sua elevata porosità a celle aperte, caratteristica che garantisce ottimi livelli di comfort negli ambienti interni. La lana di roccia non è infiammabile se non accoppiata ad altri materiali infiammabili. A un’elevata densità del materiale corrispondono maggiori prestazioni meccaniche.

Produzione

Le materie prime che compongono la lana di roccia vengono in un primo momento fuse a 1.400-1.500°C e poi sfibrate in una macchina sfibratrice. Successivamente può avvenire un processo di centrifugazione, durante il quale il liquido scorre su dischi rotanti o tamburi e poi viene estratto ai lati in forma di fibre, oppure un processo per soffiaggio in cui il liquido è soffiato fino a formare una sottile fascia e poi sfibrato. In entrambi i processi viene aggiunto legante sciolto in acqua che riduce le polveri. Una volta evaporata l’acqua, le fibre si raffreddano velocemente e vetrificano. Queste ultime, disposte a strati su un nastro trasportatore, vengono fatte passare attraverso forni a tunnel a una temperatura di 200-250°C per ottenere l’indurimento del legante. Una volta stabilizzato il prodotto, gli elementi vengono tagliati ed eventualmente rivestiti con bitume o pellicole riflettenti.

Tipologia di fornitura

Pannelli – Feltro – Sfusa

Applicazioni

PARETE PERIMETRALE: Isolamento esterno a cappotto – Isolamento esterno a parete ventilata – Isolamento in intercapedine – Isolamento interno



COPERTURA A FALDA: Isolamento all’estradosso – Isolamento intermedio – Isolamento all’intradosso

COPERTURA PIANA: Isolamento all’estradosso (al di sotto dell’impermeabilizzazione: tetto caldo) – Isolamento intermedio

SOLAIO: Isolamento all’estradosso – Isolamento intermedio – Isolamento all’intradosso

SOLAIO CONTROTERRA: Controterra interno

Densità

ρ = 15 – 200 kg/m3

Conducibilità termica

λD = 0,033 – 0,054 W/mK

Resistenza termica

Da 30 a 240 mm di spessore

R = 0,90 – 6,85 m²K/W

Calore specifico

Cp = 800 – 1030 J/kgK

Permeabilità al vapore acqueo

δ = 1,5 · 10–10 kg/msPa

Fattore di resistenza alla diffusione del vapore

μ = 1 – 2

Resistenza a compressione

Rc = 15 – 80 kPa

Resistenza a trazione perpendicolare alle facce

TR ≥ 10 kPa

Comportamento al fuoco

Euroclasse A1

Inerzia termica

35 – 87 cm

Stabilità dimensionale

DS ≤ 1% a 23°C

Energia incorporata

PEInr = 12,9 – 23,30 MJ/kg

Emissione di CO2 in fase di produzione

GWP (Global Warming Potential) = 1,16 – 1,73 kg CO2 eq/kg (chilogrammi di CO2 equivalenti per unità di massa)

Riciclo

Percentuale di materiale riciclabile del prodotto = 100%

Lana di vetro (Glass wool)

Classificazione

Inorganico – Minerale – Fibroso

Descrizione

La lana di vetro è un materiale inorganico a base di fibre, composta da sabbia quarzosa, calcare, vetro riciclato e da materiali organici che fungono da leganti. È un buon materiale termoisolante e data la sua struttura porosa possiede buone prestazioni di isolamento acustico. È imputrescibile, resistente all’attacco di agenti biologici, chimicamente inerte e presenta una buona resistenza all’invecchiamento. Non essendo un materiale igroscopico in condizioni di bassa umidificazione la sua conduttività aumenta notevolmente. L’elevata capacità di traspirazione garantisce ottimi livelli di comfort negli ambienti interni. La lana di vetro non è infiammabile se non accoppiata ad altri materiali infiammabili.

Produzione

Le materie prime che compongono la lana di roccia vengono in un primo momento fuse a 1.400-1.500°C e poi sfibrate in una macchina sfibratrice. Successivamente possono avvenire: un processo di centrifugazione, durante il quale il liquido scorre su dischi rotanti o tamburi e poi viene estratto ai lati in forma di fibre; oppure un processo per soffiaggio in cui il liquido è soffiato fino a formare una sottile fascia e poi sfibrato. In entrambi i processi viene aggiunto legante sciolto in acqua che riduce le polveri. L’acqua evapora, le fibre si raffreddano velocemente e vetrificano. Quest’ultime, disposte a strati su un nastro trasportatore, vengono fatte passare attraverso forni a tunnel a temperatura di 200-250°C per ottenere l’indurimento del legante. Una volta stabilizzato il prodotto gli elementi vengono tagliati ed eventualmente rivestiti con bitume o pellicole riflettenti.

Tipologia di fornitura

Pannelli – Feltro – Sfusa

Applicazioni

PARETE PERIMETRALE: Isolamento esterno a cappotto – Isolamento esterno a parete ventilata – Isolamento in intercapedine – Isolamento interno

COPERTURA A FALDA: Isolamento all’estradosso – Isolamento intermedio – Isolamento all’intradosso

COPERTURA PIANA: Isolamento all’estradosso (al di sotto dell’impermeabilizzazione: tetto caldo) – Isolamento intermedio

SOLAIO: Isolamento all’estradosso – Isolamento intermedio – Isolamento all’intradosso

SOLAIO CONTROTERRA: Controterra interno

Densità

ρ = 10 – 150 kg/m3

Conducibilità termica

λD = 0,032 – 0,053 W/mK

Resistenza termica

Da 40 a 120 mm di spessore

R = 1,05 – 3,20 m2K/W

Calore specifico

Cp = 840 – 1030 J/kgK

Fattore di resistenza alla diffusione del vapore

μ = 1 – 2

Resistenza a compressione

Rc = 25 kPa

Resistenza a trazione parallela alle facce

TR > 10 kPa

Comportamento al fuoco

Euroclasse da A1 a A2

Inerzia termica

58 – 120 cm

Stabilità dimensionale

DS ≥ 1%

Energia incorporata

PEInr = 36,3 – 49,8 MJ/kg

Emissione di CO2 in fase di produzione

GWP (Global Warming Potential) = 1,70 – 2,81 kg CO2 eq/kg (chilogrammi di CO2 equivalenti per unità di massa)

Riciclo

Percentuale di materiale riciclato utilizzato per la produzione = 95% di materie prime naturali e riciclate (dal 50 all’80% di vetro riciclato)

Percentuale di materiale riciclabile del prodotto = 100%

