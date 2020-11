Manca ancora la conversione in legge, che avverrà entro il 6 dicembre 2020, ma il decreto n. 125/2020 (recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020“) è stato già approvato in prima lettura dall’Aula del Senato l’11 novembre 2020, e dopo la discussione generale svoltasi nella seduta della Camera dei Deputati del 20 novembre, è all’ordine del giorno nella seduta del 24 novembre.

Quali atti atti amministrativi in ambito edilizio ne sono toccati? Vediamolo in dettaglio.

Coronavirus e titoli edilizi, proroghe dai permessi di costruire alla SCIA

Nel testo che è stato approvato dal Senato, è stato introdotto l’articolo 3-bis “Proroga degli effetti di atti amministrativi in scadenza” che reca, tra l’altro, la proroga degli effetti di certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati.

Quali amministrativi sono prorogati?

Rientrano nel campo di applicazione:

– le segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA);

– le segnalazioni certificate di agibilità;

– le autorizzazioni paesaggistiche e le autorizzazioni ambientali comunque denominate;

– il ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

E il DURC?

Il DURC non è contemplato, e rimane assoggettato alla disciplina ordinaria.

Va ricordato che l’art. 1, comma 1175, della legge finanziaria 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296), ha disposto che, a decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale siano subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti.

Il D.M. 30 gennaio 2015, richiamato dal citato comma 2, reca la disciplina relativa al DURC.

Sempre in materia di DURC, rimane fermo quanto previsto dall’art. 10, comma 8, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale“, convertito dalla legge 11 settembre n.120.

La proroga della validità dei documenti unici di regolarità contributiva – DURC, già stabilita dal citato art. 103, comma 2, non è applicabile quando sia richiesto di produrre il DURC – oppure di dichiararne il possesso o comunque quando sia necessario indicare, dichiarare o autocertificare la regolarità contributiva – ai fini della selezione del contraente o per la stipulazione del contratto relativamente a lavori, servizi o forniture previsti o in qualunque modo disciplinati dal medesimo decreto-legge n. 76.

