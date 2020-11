In caso di necessità, un’illuminazione d’emergenza ben progettata può fare senza dubbio la differenza.

Nelle attività soggette ad affollamento e in tutti i luoghi di lavoro, la disponibilità di un impianto d’illuminazione di sicurezza, realizzato a regola d’arte, rappresenta un elemento fondamentale per tutelare la salvezza degli occupanti.

Vediamo quali sono i migliori modelli presenti sul mercato e come impiegarli per soddisfare tutte le esigenze.

Scegli la tua luce con Exiway Light di Schneider Electric

A questo proposito, una delle migliori soluzioni sul mercato è senza dubbio Exiway Light di Schneider Electric: una lampada per l’illuminazione d’emergenza versatile e compatta (dimensioni 229x31x112mm), che semplifica la scelta del modello più adatto alle diverse esigenze e moltiplica i vantaggi, offrendo diverse possibilità d’impiego.

Il prodotto, infatti, offre diverse autonomie e funzionalità multiple che permettono di personalizzare il più possibile l’impiego dell’illuminazione e l’esperienza del cliente, nonché quella delle persone che si trovano nell’edificio.

Versatilità e praticità fatti illuminazione d’em ergenza

Exiway Light è un prodotto capace di coprire una vasta gamma di applicazioni: con tre soli modelli in tre taglie di luce (Light 100, Light 250, Light 500 che vanno da 50 a 500 lumen) la gamma copre 15 diverse combinazioni, potendo utilizzare un semplice jumper per selezionare l’autonomia standard di 1 ora o aumentarla a 1,5, 2 o 3 ore a seconda delle esigenze di progetto; inoltre, per ogni modello è possibile selezionare, sempre utilizzando un jumper, il funzionamento in Sola Emergenza (SE) o Sempre Accesso (SA).

Non solo, la lunga durata della sorgente luminosa LED, oltre 100.000 ore a rischio fotobiologico zero (CEI EN 62471) e l’adozione di batterie LiFePO4 a lunga durata e alta efficienza aggiungono ulteriori caratteristiche di efficienza e sostenibilità, che hanno fatto guadagnare alla lampada

La gamma offre prodotti in versione IP42 o IP65 disponibili in versione Standard o Activa – equipaggiata con una tecnologia a microcontrollore che gestisce le verifiche periodiche e automatiche di funzionamento e autonomia del singolo apparecchio.

Illuminazione e segnalazione in un unico prodotto

Grazie al kit di segnalazione completo di pittogrammi componibili e diffusore è possibile trasformare Exiway Light in un apparecchio di segnalazione.

I pittogrammi, infatti, possono essere inseriti all’interno della lampada e non semplicemente applicati come adesivi, offrendo un effetto estetico migliore e uniforme, che esalta le caratteristiche di design della gamma, pensata per inserirsi in modo armonioso in ogni ambiente con varie opzioni di personalizzazione.

Naturalmente il kit offre prestazioni a norma di legge, garantendo una visibilità di 20 metri.

Particolare attenzione, infine, è stata data anche alla semplicità d’installazione: dalle cinque entrate cavi in bimateriale alla possibilità di installare il modello con grado di protezione IP65 senza accessori aggiuntivi, alla facilità con cui si chiudono riflettore e schermo trasparente grazie a ganci di fissaggio rapidi.

> Scarica la brochure digitale per conoscere tutti i dettagli e le specifiche tecniche <