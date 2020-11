L’orientamento al lavoro è un momento importante per la formazione di qualunque individuo, che gli permetterà di capire quale percorso seguire per sfruttare i titoli formativi già acquisiti.

Il mercato del lavoro è in continua trasformazione e saper cogliere le opportunità giuste sembra ormai diventata un’impresa, anche per chi è un professionista.

Per questo motivo, vediamo insieme come poter essere supportati nell’orientamento al lavoro.

Orientamento al lavoro con lo sportello online per i professionisti

Ogni persona, da chi ha appena iniziato ad approcciarsi al lavoro, fino al professionista riconosciuto, ha necessità di essere guidato e supportato per un giusto orientamento al lavoro.

Nel mondo lavorativo procedure, adempimenti, scadenze, variazioni sono all’ordine del giorno, e essere sempre sul pezzo e sempre informati non è di sicuro un lavoro semplice.

Pertanto, come può un professionista a mantenersi aggiornato e rimanere sempre al passo con il mercato del mondo del lavoro?

A questo proposito, lo Sportello Orientamento di ICOTEA, nasce proprio dal desiderio di essere un punto di riferimento non solo per la formazione e per l’orientamento al lavoro, ma anche per la crescita personale e professionale.

ICOTEA è un Istituto qualificato nel campo della Formazione, accreditato dal MIUR (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e delle Ricerche), con Decreto del 23/09/2013 GU n. 242 del 15/10/2013; Decreto n. AOODGPER: 6833 del 19/09/2012; Decreto n. 474/668 del 31/10/2006, quindi perfettamente in grado di sopperire alle necessità dei professionisti, in modo professionale, preciso e puntuale.

Lo sportello di orientamento al lavoro Icoteca

Pe raggiungere l’obbiettivo è necessario ascoltare le richieste e le esigenze di tutti i professionisti e aiutarli a trovare il lavoro dei sogni, il corso di formazione giusto o prepararli ad affrontare un concorso importante. Ad esempio, Se sei già un professionista e vuoi essere sempre aggiornato sui nuovi concorsi puoi scegliere di abbonarti per ricevere in tempo reale tutti gli aggiornamenti sui prossimi concorsi.

Questo non è l’unico vantaggio offerto, infatti, all’interno della piattaforma per l’inserimento al lavoro Icoteca, i professionisti potranno trovare:

– “il corso giusto per te”, un servizio dedicato a chi ancora non ha trovato la propria strada e non sa quale percorso intraprendere per avere più opportunità nel mondo del lavoro. Ti verrà chiesto quali sono le tue vere ambizioni nella vita, sulla base delle quali verrà selezionato il corso che fa al caso tuo e che ti permetterà di raggiungere i tuoi obiettivi personali e professionali;

– “recupera i debiti formativi”, dopo aver visionato il tuo piano di studi accademico, ti verrà inviato l’elenco dei corsi singoli che ti consentiranno di acquisire i crediti formativi universitari mancanti;

– “preparati al concorso”, è uscito il concorso che aspettavi e non ti senti ancora pronto? ICOTEA organizzerà un corso di preparazione con lezioni, videolezioni, test e simulazioni specifico per il concorso da te scelto

Per avere maggiori informazioni invia una email a icoteca@icoteca.it