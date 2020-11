Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha istituito la commissione di monitoraggio, delle Linee guida per la “classificazione del rischio sismico delle costruzioni”, prevista con l’introduzione del sismabonus e le relative linee guida approvate con il DM 58/2017, poi modificato dal DM 65/2017.

Vediamo i dettagli.

Sismabonus, arriva la commissione di monitoraggio

Con l’avviamento del Sismabonus è stato necessario dettare delle linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni:

la commissione, infatti, dovrà stabilire se le linee guida, utilizzate ai fini del Sismabonus, sono utili a mitigare gli effetti dei terremoti, salvaguardare le vite umane, contenere i costi della ricostruzione e incentivare gli interventi preventivi volontari sul patrimonio edilizio esistente.

>> Scarica le linee giuda per la classificazione sismica <<

Non solo, la commissione dovrà occuparsi di valutare il quadro normativo esistente e del coordinamento delle misure per il rinnovamento del patrimonio edilizio, in relazione alle novità introdotte con il Superbonus 110%.

L’attività della commissione, diretta dal il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), sarà svolta con i contributi del:

– Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF);

– Agenzia delle Entrate;

– Ministero dello Sviluppo Economico (MISE);

– ENEA;

– CNR;

– Dipartimento della Protezione Civile.

Oltre alle figure istituzionali sono stati quindi coinvolti anche i rappresentati delle:

– professioni (tecnici e commercialisti);

– imprese (ANCE);

– banche (ABI);

– assicurazioni (ANIA).

L’obiettivo è la massima integrazione del sismabonus con gli altri interventi finalizzati anche alla riduzione del fabbisogno energetico per garantire sistemi efficienti e innovativi di controllo.

Per approfondire: Tutto su agevolazioni e bonus edilizia

I metodi di monitoraggio della commissione per il sismabonus

La commissione di monitoraggio potrà valutare la classe sismica di un edificio attraverso due metodi:

– metodo convenzionale, applicabile a qualsiasi tipologia di costruzione. Esso è basato sull’applicazione dei normali metodi di analisi previsti dalle attuali NCT 2008 (scarica il file qui) e consente la valutazione della Classe di Rischio della costruzione, sia nello stato di fatto sia nello stato conseguente di intervento progettato.

> Approfondisci con: Detrazioni sismabonus, la diagnosi strutturale è il punto di partenza per ottenerle

– Metodo semplificato, basato su una classificazione macrosismica dell’edificio. È indicato per una valutazione speditiva della Classe di Rischio dei soli edifici in muratura e può essere utilizzato sia per una valutazione preliminare indicativa, sia per valutare la classe di rischio in relazione all’adozione di interventi di tipo locale.

> Leggi di più in: Sismabonus 110% anche per interventi di messa in sicurezza statica

Prontuario tecnico per il Sismabonus e per il Super Sismabonus – e-Book in pdf Guida operativa per i tecnici con Procedure, interventi, asseverazione e responsabilità Prontuario tecnico per il Sismabonus e per il Super Sismabonus - e-Book in pdf Andrea Barocci, 2020, Maggioli Editore 2020, Questo eBook si configura come un vero e proprio prontuario di riferimento per i tecnici, legato all’applicazione del c.d. Superbonus 110% per gli interventi antisismici e, in generale, sulle strutture. Nell’opera si riportano tutte tre le possibilità di detrazione legate...





Prontuario tecnico per l’Ecobonus 110%: guida passo passo per il professionista

Studio di fattibilità e progetto preliminare per gli interventi di risparmio energetico rientranti nel Superbonus 110% Prontuario tecnico per l’ecobonus e il super ecobonus - eBook in pdf Sergio Pesaresi, 2020, Maggioli Editore 2020, Dopo il lockdown era necessario fare ripartire la filiera dell’edilizia, e il d.l. Rilancio (d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 giugno 2020, n. 77) si propone di farlo lanciando una proposta coraggiosa e molto intrigante: un piano dal sapore keynesiano con il quale lo stato...





Foto: iStock/metamorworks