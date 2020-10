Il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 noto come decreto Semplificazioni, ha in parte rivoluzionato il settore edile e le sue regole, dato che ha riscritto e rivisto alcune sezioni del Testo Unico dell’edilizia. La legge è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 228 del 14 settembre ed è in vigore dal 15 settembre.

Cos’è cambiato in sostanza? Puoi scoprirlo iscrivendoti al webinar «Le distanze in edilizia 1.0», corso online tematico aggiornato con le recenti disposizioni del DL Semplificazioni.

Il tema, tra interessi pubblicistici e privatistici, norme generali e integrative, legislazione speciale, una casistica variegata e una ricca e non sempre uniforme lettura giurisprudenziale, è molto complesso. Di fatto, le norme in materia di distanze in edilizia, riguardano in modo diretto la collettività e determinano problematiche di ordine civile e penale comportando contenziosi e vertenze giudiziarie. Ecco tutti i dettagli del corso!

Distanze in edilizia, disciplina e casistica dopo il DL Semplificazioni

Non vi è tecnico, in qualità di CTU, di CTP, di progettista o professionista di fiducia al quale, nella propria vita professionale, non sia stata conferita la pratica professionale al centro della quale vi stava la questione delle distanze in edilizia.

Conoscere adeguatamente la disciplina attraverso le norme, le interpretazioni giurisprudenziali con le relative ampie casistiche diventa perciò essenziale per il tecnico per offrire una prestazione di professionalità al giudice, all’avvocato, all’arbitro ed al cliente privato.

L’evento è erogato con la collaborazione dell’Ordine degli architetti di Cremona e del Collegio dei Geometri di Pisa ed inserito e riconosce n. 8 CFP a tutti gli architetti e geometri italiani.

Obiettivi del corso

Il corso, in una grande semplificazione didattica, con una lettura combinata di inquadramenti codicistici, profili applicativi dettati dalla norma e dalla giurisprudenza, affronta il l’ampio argomento con pratiche trattazioni accompagnate da esemplificazioni grafiche in modo che ad ogni partecipante risulti agevole comprendere, da un lato, il profilo normativo e la lettura giurisprudenziale e, dall’altro, la loro pratica attuazione nelle diverse casistiche.

Date

Il corso è programmato nelle seguenti date:

1° modulo: 20 novembre 2020 (ore 14.30 – 16.30)

2° modulo: 25 novembre 2020 (ore 14.30 – 16.30)

3° modulo: 27 novembre 2020 (ore 14.30 – 16.30)

4° modulo: 2 dicembre 2020 (ore 14.30 – 16.30)

Iscrizioni e dettagli

Profilo evento: corso di formazione specialistico

Metodo lezione: in modalità webinar (4 lezioni da 120’)

Durata: 8 ore formative

Materiale del corso: completa raccolta delle slides in formato.pdf (sia di quelle trattate nella lezione che quelle in appendice)

CFP: 8

Corso attivo: dal 2018

Docente: Geom. Paolo Frediani

>> Per iscriversi: www.paolofrediani.it

>> DEADLINE iscrizioni: 16 novembre 2020.

>> Programma completo

Foto: iStock/AzmanJaka