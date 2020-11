Sono in arrivo i due appuntamenti Ecosism in cui verranno approfonditi temi di rilievo come: miglioramento energetico e miglioramento sismico in relazione al superbonus, soluzioni per efficienza energetica e sicurezza sismica, e cappotto sismico e armato.

L’iniziativa, organizzata da Ecosism e Maggioli editore, vedrà come relatori alcuni dei professionisti più importanti del settore, tra cui:

– Andrea Barocci, consulente Area Tecnica Maggioli Editore;

– Matilde Fiammelli, Dott.ssa Commercialista e revisore dei conti;

– Silvia Bonetti, Ingegnere, ISI Ingegneria Sismica Italiana;

– Marco Manganello, Titolare Ecosism.

Vediamo le date e gli argomenti in dettaglio.

Efficienza energetica e miglioramento sismico: interventi trainanti e superbonus

Mer 25 nov 2020 16.30 – 18.00

Durante il primo dei due appuntamenti verranno trattati:

– gli aspetti fiscali degli interventi trainanti del superbonus. il Sismabonus è l’intervento trainante che può trainare interventi Ecobonus?

– prevenzione sismica come presupposto per lo sviluppo del settore edilizio;

– il cappotto sismico: come coniugare in un unico intervento miglioramento sismico e risparmio energetico

Relatori: Andrea Barocci, Matilde Fiammelli, Silvia Bonetti e Marco Manganello.

Cappotto sismico e cappotto armato: le tecnologie applicate al risparmio energetico e al miglioramento sismico Gio 3 dic 2020 15.00 – 16.30

Durante il secondo dei due appuntamenti, verranno trattati:

– la ripartizione dei costi tra SISMA ed ECOBONUS negli interventi integrati di miglioramento sismico e di risparmio energetico;

– interventi di rinforzo locale senza salto di classe sismica e Sismabonus: norme tecniche e Superbonus a confronto;

– le soluzioni tecniche Ecosism per efficienza energetica e sicurezza sismica.

Relatori: Andrea Barocci, Matilde Fiammelli, Silvia Bonetti e Marco Manganello.

