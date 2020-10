Anche oggi siamo all’appuntamento settimanale con la rubrica DOMANDA D’AUTORE! La volta scorsa abbiamo affrontato il tema Bonus facciate (>> Bonus facciate e interventi sul tetto, detrazioni separate o Superbonus 110%?) mentre ora parleremo di Superbonus e sua applicabilità contestualizzata a un caso pratico.

Nello specifico, Matilde Fiammelli (dottore commercialista e revisore contabile) risponde quindi al seguente quesito: Superbonus e proprietà di più immobili in capo a unico proprietario, vale l’agevolazione al 110%? Anche per l’intera palazzina?

>> Non perdere l’ultima risposta d’autore! Iscriviti alla nostra NEWSLETTER <<

Superbonus e proprietà di più immobili in capo a unico proprietario

Domanda

Ho ricevuto in eredità una piccola palazzina di 6 appartamenti da una zia ed ero l’unico erede. Ora sono l’unico proprietario di questo complesso immobiliare che è molto datato e avrebbe bisogno di parecchi interventi per rimetterlo a nuovo.

Alla luce del fatto che è stata introdotta la detrazione del 110% per il cambio degli impianti di climatizzazione e il cappotto termico, posso accedere al beneficio per tutta la palazzina?

Risposta

La risposta è al contempo negativa relativamente al complesso immobiliare nella sua interezza, mentre è positiva se gli interventi che vuole effettuare hanno le seguenti caratteristiche:

– non riguardano le parti comuni,

– riguardano, conseguentemente solo le singole unità immobiliari, per le quali, per altro, il beneficio spetta se la detrazione viene operata relativamente alle spese connesse a solo due, delle sei unità abitative (>> sul tema: Ecobonus 110% per il singolo appartamento condominiale).

Come detto, per un verso, la risposta è negativa in quanto trattandosi di una proprietà accentrata in capo ad un unico individuo, pur avendo, il complesso immobiliare la forma di un condominio, esso non è tale, in quanto, appunto, posseduto da un unico proprietario, ragion per cui, tutti gli interventi previsti sulle parti comuni non possono godere del Superbonus del 110%.



Come evidenziato dalla circ. 24/E/2020, al superbonus, infatti, sono ammessi gli interventi effettuati dai condomìni, inerenti l’isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio, nonché gli interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici stessi per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati nonché gli interventi antisismici (art. 119, co. 4, DL 34/2020).

Tenuto conto, inoltre, della locuzione utilizzata dal legislatore, riferita espressamente ai «condomìni» e non alle “parti comuni” di edifici, ai fini dell’applicazione dell’agevolazione l’edificio oggetto degli interventi deve essere costituito in condominio secondo la disciplina civilistica prevista. Sotto il profilo civilistico, infatti il “condominio” costituisce una particolare forma di comunione in cui coesiste la proprietà individuale dei singoli condòmini, i quali devono essere in un numero almeno pari a 2 o più di 2, nonché la proprietà comune di talune aree e zone dell’edificio. Tale è la ragione per cui l’unico proprietario di un complesso immobiliare non può accedere al Superbonus.

>> Approfondisci: Detrazione ristrutturazione o Ecobonus: documenti per la cessione credito

Resta ferma comunque la possibilità di detrarre i lavori relativamente ai benefici fiscali del 50% e 65% (recupero del patrimonio edilizio e risparmio energetico), oltre che 90% per il bonus facciate.

>> Approfondisci: Asseverazioni per il Superbonus: tutte le regole <<

In seconda battuta, qualora il proprietario delle sei unità immobiliari decidesse di effettuare interventi su ciascuna di esse, potrebbe al massimo detrarre le spese connesse agli interventi effettuati su un massimo di due unità immobiliari. Ciò nei limiti di fattibilità dei lavori e del rispetto obbligatorio della condizione necessaria che prevede il salto di due classi energetiche dell’immobile nella sua totalità.

Anche in tale caso è garantita la possibilità di cedere la maggiore detrazione del 110%.

Risposta a cura di Matilde Fiammelli, dottore commercialista, revisore contabile, autore di volumi e articoli per le principali case editrici e testate del settore fiscale. Docente e relatore in convegni e webinar. Vive e lavora a Crema.

Superbonus 110%, guida e casi concreti

Superbonus 110%: casi concreti Fiammelli Matilde, 2020, Maggioli Editore 2020, 70 Domande e risposte sul Superbonus 110% l'importante agevolazione, introdotta dal DL 34/2020, per coloro che, fatte salve le dovute caratteristiche necessarie, hanno effettuato determinati interventi sugli immobili, consistente nella possibilità di detrarre dall’imposta lorda, in...



Diagnosi e certificazione energetica

Diagnosi e certificazione energetica Davide Lanzoni, 2020, Maggioli Editore 2020, Il volume, giunto alla terza edizione, è un manuale teorico-pratico per le tre principali indagini strumentali per l’efficienza energetica in edilizia: la termografia, il blower door test di permeabilità all’aria, ed il termo flussimetro per la misura in...