D – Il condominio dove abito sta per effettuare degli interventi che, abbiamo appurato, danno il diritto di godere la detrazione del 110%. Sono consapevole che potrò detrarre la spesa di mia competenza in 5 quote annuali costanti, ma sono anche interessato alle alternative di cessione della detrazione e allo sconto in fattura. Quali sono le differenze?

R – l’art. 121, DL 34/2020 (conv. L 77/2020) prevede che in alternativa all’applicazione del meccanismo della detrazione del 110%, da ripartirsi in 5 quote annuali costanti, il contribuente possa liberamente scegliere altre due alternative per godere di questo beneficio, fermi rimanendo i requisiti di accesso all’agevolazione degli interventi effettuati sull’immobile.

Le due alternative sono, appunto, la cessione del credito e la richiesta dello sconto in fattura.

Quali le differenze?

Dal punto di vista dell’effetto finale, nulla cambia, in entrambi i casi il contribuente potrà “monetizzare” quasi immediatamente (ciò dipende dai tempi di gestione della pratica), ed in un’unica soluzione, la propria detrazione di spettanza senza dover aspettare il compimento del quinquennio.

Ovviamente, pur essendo una scelta libera, quella di propendere per l’una o per l’altra alternativa, nel caso di cessione o sconto è necessario che la controparte presti il proprio consenso all’operazione.

La scelta fra sconto e cessione dovrà essere comunicata in via telematica con apposita modulistica prevista dal Provvedimento AdE dell’8 agosto 2020.

Dal punto di vista degli aspetti caratterizzanti delle due tipologie di alternativa, sono rilevabili, per contro alcune differenze.

I SOGGETTI ACQUIRENTI – La cessione del credito prevede che l’operazione possa avvenire nei confronti di qualunque soggetto disposto ad acquisire il beneficio, comprese le assicurazioni e gli istituti di credito, mentre lo sconto in fattura può essere richiesto solamente al fornitore che ha effettuato i lavori (o ai fornitori se sono più d’uno).

L’AMMONTARE DELLA DETRAZIONE CEDUTA – la cessione del credito obbliga l’avente diritto ed il suo acquirente alla cessione/acquisizione dell’intero e totale ammontare della detrazione, senza che i soggetti coinvolti possano concordare una misura eventualmente inferiore oggetto della cessione stessa. Per contro, lo sconto in fattura, ammette la possibilità che contribuente e fornitore concordino una misura di sconto che incontra come limite massimo scontabile l’intero importo della fattura (non 110% ma 100%).

Si evidenzia che nel caso si opti per lo sconto in fattura, se la misura richiesta a titolo di sconto è inferiore al 100% del totale documento, ciò che non ha goduto dello sconto stesso potrà essere detratto con le modalità ordinarie dalla dichiarazione dei redditi secondo la regola delle 5 quote costanti.