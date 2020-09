La ripresa delle attività ha portato con sé tutta una serie di procedure, controlli e protocolli; ma anche nuovi percorsi di entrata e uscita dai luoghi di lavoro e nuove modalità di utilizzo degli spazi comuni.

Pertanto, è fondamentale che il datore di lavoro si occupi di informare i propri dipendenti e dare una adeguata formazione sicurezza anti contagio per professionisti.

Da maggio scorso con l’avvio della FASE 2, il DPCM 17/05/2020 ha imposto a tutte le aziende il rispetto del:

– protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto;

– contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro;

– protocollo cantieri;

– protocollo settore trasporto e logistica;

– linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche.

È dunque necessario che tutti i lavoratori siano a conoscenza dei comportamenti da tenere sul luogo di lavoro per ridurre il rischio di diffusione.

Pertanto, come può fare il datore di lavoro a mantenere aggiornati i propri dipendenti? E come può assicurarsi che siano veramente formati?

Vediamo insieme come dare una formazione sicurezza anti contagio per i professionisti ai propri dipendenti.

Formazione sicurezza Covid-19: il corso per i professionisti

Come abbiamo visto, la formazione sicurezza anticontagio per professionisti è importante per proseguire le attività produttive, garantendo, al tempo stesso, sicurezza degli ambienti di lavoro e della comunità intera.

ICOTEA, come Istituto qualificato nel campo della Formazione, accreditato dal MIUR, offre un’ampia offerta formativa che copre diversi settori, tra cui quello dedicato alla formazione dei professionisti.

il corso COVID-19 è uno di questi: un corso di formazione sicurezza anti contagio per professionisti della durata di 20 ore che approfondisce gli aspetti tecnici legati alle caratteristiche del SARS-CoV-2 e le sue modalità di trasmissione, i sistemi di prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro, modelli comportamentali e procedure da mettere in campo per evitare la diffusione del virus.

Il corso si svolge online sulla piattaforma e-learning attiva 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Questo permettendo agli studenti di organizzare il proprio studio come meglio credono.

Al termine del corso, sarà richiesto di svolgere un test finale e un esame orale con il docente sulla piattaforma ZOOM. In conclusione del percorso formativo, solo dopo aver verificato i report di accesso e la presenza di tutti gli adempimenti richiesti, ICOTEA rilascerà l’attestato finale.

Per ulteriori informazioni invia una email a icotea@icotea.it.